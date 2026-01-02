추미애 "강선우 제명, 정청래 대표의 불가피한 결단"

큰사진보기 ▲추미애 더불어민주당 의원은 2일 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 당 지도부의 강선우 의원 제명 결정에 대한 소회와 경기도지사 출마 관련 입장을 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

추미애 더불어민주당 의원은 당 지도부의 강선우 의원 제명 결정에 대해 2018년 당시 안희정 충남지사 제명 사례를 떠올리며 "충분히 이해가 간다"고 밝혔다.당시 당 대표였던 추 의원은 "전혀 그런 생각을 해본 적이 없는 분이었고, 당의 소중한 인재이자 중추적인 역할을 하던 인물이었기 때문에 개인적으로는 안희정 지사 의혹 자체를 믿기 어려웠다"며 "그럼에도 불구하고 개인 감정과 당 대표로서의 판단은 달라야 했다, 당 대표는 당을 관리하는 자리인 만큼, 당이 입을 수 있는 타격이 무엇인지를 먼저 고려하지 않을 수 없었다"고 말했다.이어 그는 "당시 지방선거를 치르고 준비하는 과정에서 이 문제가 다른 후보들이나 당 전체에 피해로 이어져서는 안 된다고 판단했다"며 "회의에서 여러 의견을 들은 끝에 즉시 제명하는 것이 최선이라는 결론을 내렸고, 그날 밤 신속하게 제명을 결정했다"고 설명했다.이러한 경험을 언급하며 추 의원은 "지금도 아마 정청래 대표 역시 개인적으로는 소속 의원에 대한 깊은 신뢰가 있었을 것"이라면서도 "공당, 특히 집권당의 대표로서는 불가피하게 결단을 내릴 수밖에 없었을 것이라고 본다"고 말했다. 그러면서 "그 판단은 충분히 이해가 가고, 정말로 이해할 수 있는 선택"이라고 덧붙였다.그는 당 대표 재임 시절을 돌아보며 "깊이 잠든 밤을 거의 가져본 적이 없었다. 항상 무의식적으로 비상 상태였다"며 "언제든 일이 터지면 즉시 움직일 수 있도록 스스로를 깨어 있는 상태로 만들어 놓다 보니 잠이 잘 오지 않았다"고 밝혔다. 그러면서 "지금 정청래 대표도 실시간으로 의혹 제기가 이어지고 있어 그런 '불면의 밤'을 계속 지새우고 있을 것"이라고 말했다.그는 "저 역시 당의 일원으로서 굉장히 민망하고 국민들께 죄송한 마음이 크다"며 "이런 일은 애초에 일어나서는 안 되는 일이었고, 개인적인 신뢰가 있더라도 명쾌하게 정리되지 않으면 안 된다는 점은 분명하다"고 강조했다.추 의원은 <오마이뉴스>가 여론조사 전문기관인 리얼미터에 의뢰해 지난달 26일, 27일 경기도 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 경기도지사 지방선거 조사 결과에 대한 입장도 밝혔다. 민주당 후보 지지도 조사에서 추 의원은 20.3%로 김동연 경기지사 17.6%, 한준호 의원은 13.8%을 앞섰다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.그는 "아직 공식 출마 선언도 안 했는데 기대를 가져주셔서 감사드린다"며 "제가 위기의 순간에 개인의 유불리를 따지지 않고 소신과 강단 있게 밀어붙인 '추장군'다운 모습을 시민들께서 평가해 주신 것 같다"고 말했다. 이어 "지금은 국회 법사위원장으로서 제2특검 심사, 통일교 특검, 사법 개혁 등 당면한 입법 조치가 더 급하다"며 "이 일들이 마무리되어 국민들이 안심할 수 있을 때 제 포부를 밝힐 시간을 갖겠다"고 강조했다.이어 경기도 비전과 관련해 그는 "경기도를 미국의 캘리포니아주처럼 만들고 싶다"며 "캘리포니아는 하이테크 일자리와 문화 산업이 어우러져 높은 경제성장을 하고 있다, 경기도 역시 막강한 경제력과 문화력을 갖추고 있으니, 이를 잘 활용하면 경기도는 물론 국가 차원의 일자리, 민생 문제 해결에 도움이 될 것이다"라고 밝혔다.최근 추 의원은 박은정 조국혁신당 의원과 함께 윤석열 전 대통령을 직권남용 혐의로, 이노공 전 법무부 차관을 직권남용 및 직무유기 혐의로 국가수사본부에 고발했다.이에 대해 추 의원은 "한동훈의 죄를 감추기 위해 감찰방해를 하고 수사방해를 했던 윤석열 검찰총장을 끝까지 응징해야 한다"고 강조했다. 윤 전 대통령이 검찰총장 재직 당시 판사 사찰 문건 배포를 지시하고, 측근인 한동훈 전 검사장에 대한 채널A 검언유착 의혹에 대한 수사 및 감찰을 방해한 행위에 대해 1심 법원에서 사실로 확인된 검찰권 남용 행위의 책임을 끝까지 묻기 위해서라는 것.당시 법무부 장관이었던 추 의원의 지시에 따라 당시 법무부 감찰담당관이었던 박은정 조국혁신당 의원이 감찰을 진행해 정직 2월의 징계 처분이 내려졌으나, 윤 전 대통령 측은 이에 불복해 징계취소 소송을 제기했다. 1심 법원은 징계 사유의 핵심 내용 대부분을 인정하고, 면직 이상의 중징계가 가능하다며 청구를 기각했다. 하지만, 윤석열 대통령 당선 이후 한동훈 법무부 장관, 이노공 법무부 차관이 임명되자 법무부는 이른바 '패소할 결심'으로 2심 소송을 진행해 패소 판결이 선고되었고, 법무부는 상고조차 제기하지 않고 판결이 확정됐다고 꼬집었다.1심에서 중대 비위로 판결 난 징계안을 한동훈 장관 체제에서 고의로 상고 포기하며 무력화시켰습니다. 이건 직권남용이자 사법 정의를 무너뜨린 행위입니다.추 의원은 이 사안에 대해 "윤석열-한동훈, 원고와 피고가 한패가 되어 벌인 '사법 연극'"이라며 "1심에서 중대 비위로 판결 난 징계안을 한동훈 장관 체제에서 고의로 상고 포기하며 무력화시켰다. 이건 직권남용이자 사법 정의를 무너뜨린 행위다"라고 주장했다.