엄마는 최고의 언어 선생님

"강아지도 산책을 나왔네. 날이 추워서 강아지도 옷을 입었어. 저 하얀색 강아지 털이 복슬복슬한 게 너무 귀엽다. 엄마는 OO이랑 산책 나와서 너무 좋다."

"우리 OO이 응가했어? 몽글몽글하니 예쁘게 쌌네. 축축해서 기분 안 좋지? 엄마가 깨끗이 닦고 기저귀 갈아줄게. 어때? 좋지?"

"빵빵 타, 출발, 부딪혔어, 조심해, 아야아야, 차에서 내려."

"까까 먹어. 맛있어. 까까 흘렸네. 휴지로 닦아."

'고양이가 지붕 위에 있네. 친구 고양이는 밑에 있어(위치부사어 자극). 고양이가 뛰어서 올라왔어. 고양이 꼬리가 위로 올라갔어(위치부사어). 기분이 좋은가 봐(감정상태어 자극). 두 마리 고양이가 이야기하네. 달님이 우네. 고양이가 깜짝 놀랐어(감정상태어). 달이 안 보여. 고양이가 달을 찾고 있어. 어디 갔지?(질문하기). 달이 나왔어. 고양이가 더 가까이 있네. 고양이가 지붕 위에 앉았어(위치부사어). 엄마랑 아이도 나왔네. 엄마랑 아이는 밑에 있어(위치부사어). 같이 달님 구경해.'

대부분의 사람들은 언어가 태어나면서 자연스레 습득되는 것으로 생각한다. 모국어를 습득하기 위해 별도의 노력을 기울이지 않아도 되었기 때문이다. 그러나 스마트폰과 각종 미디어 기기가 발전하면서 영유아의 언어 환경이 바뀌기 시작했다. 보호자와 산책을 나온 유모차 속 아이 손에는 휴대폰 및 태블릿이 들려 있다. 마트의 카트에서도, 식당에서도 쉽게 볼 수 있는 모습이다. 영유아에게는 모든 장소가 언어 습득의 기회이다.유모차에서 휴대폰을 보며 산책을 하는 것은 보호자의 산책이지, 영유아의 산책이 아니다. 영유아는 집안에서 휴대폰을 보는 것과 별반 차이가 없다. 누구를 위한 산책인지 알 수가 없다. 언어치료사로서 너무 안타까운 현실이다. 산책을 하면서 주변의 나무와 꽃, 강아지, 고양이 등을 보며 보호자가 단어를 자극하면 그곳이 언어치료실이 되는 것이다. 거기에 보호자의 감정 한 스푼이 얹어진다면 더할 나위 없이 좋은 언어자극이 된다.영유아를 키울 때는 보호자가 다소 수다스러운 게 언어 자극에 좋다. 위의 예시는 누구나 이야기할 법한 간단한 언어들이다. 그러나 그 언어 속에 다양한 명사와 형용사들이 있다. 단순하고 명료한 문장을 반복해서 말하면, 영유아도 구문을 이해하고 습득할 수 있게 된다.산책은 책 10권 분량 이상의 다양한 언어 자극을 줄 수 있는 좋은 기회이다. 이 기회를 스마트폰에게 빼앗기지 않기를 바란다.간혹 사람들은 '돌쟁이 아이들이 뭘 이해하겠어?'라고 한다. 하지만 아이들도 보호자의 말투와 억양, 감정이 섞인 언어들을 이해하고 반응할 수 있다. 집안에서 기저귀를 갈 때도 이렇게 이야기해 보자.하루에 수십 번 기저귀를 가는 게 쉽지 않지만, 여느 그림 카드나 장난감 보다도 훨씬 효과가 좋으니 영유아 앞에서는 수다쟁이가 되어보자. 자동차 놀이를 하고 있을 때 아이가 하는 행동을 관찰하고 그 행동을 언어로 표현해 주자.간식을 먹고 있을 때는 이렇게 말해보자.이러한 대화를 언어치료에서 parallel talk이라고 한다. 이것은 아동이 특정 행동을 할 때, 그 행동에 대해 즉시 적절한 단어, 구, 문장으로 반응하며 언어를 모델링하는 언어 교수 기법을 말한다. 가정에서도 보호자가 충분히 할 수 있는 언어 자극이다. 이러한 대화가 익숙하지 않은 사람은 필자가 좋아하는 하야시 아키코 작가의 책을 활용하는 것도 좋다. 영유아 가정에서는 필수적인 동화책이다.<달님 안녕> 책은 인사를 익히기에 좋다. 동그란 달을 보고 '안녕, 안녕하세요' 인사를 한다. 언어표현이 미숙한 영유아는 손 인사를 하는 것도 좋다. 달이 구름에 가려 안 보일 때는 '대상영속성 개념'을 익히는데도 효과적이다. 또한 구름이 달에게 '미안해'라고 말하며 '상황언어'를 익힐 수도 있다. 다시 달이 나왔을 때 반갑게 '안녕, 안녕하세요' 반복해서 인사를 하며 책과 상호작용할 수 있다. '밤'이라는 시간 개념을 설명하는데도 좋다. '캄캄할 때 코 자, 밤이야.'그림책을 읽을 때는 지문대로 읽지 않아도 무방하다. 그림을 보며 스토리텔링을 하는 것이 그림책을 100배 재미있게 보는 방법 중 하나다. 그림은 똑같지만, 읽을 때마다 관점에 따라 내용이 달라지기 때문이다. 1번째는 책의 지문에 있는 대로 달을 중심으로 이야기를 한다. 2번째는 관점을 고양이게 맞춰 스토리텔링을 하며 위치부사어와 감정상태어를 자극할 수 있다.3~4 어문의 짧고 단순한 구문으로 고양이 중심으로 이야기를 하면 새로운 동화책이 된다. 아이의 연령에 따라 문장의 구성을 더 단순하게 하거나, 조금 더 살을 붙여서 이야기할 수 있다. 그림 자료를 보며 이러한 스토리텔링이 말하기 연습에도 좋다. 하야시 아키코의 그림은 단순한 그림에 한 가지의 메시지를 주어서 초기 언어 자극을 하기에는 안성맞춤이다.'달님 안녕' 책은 아이가 성장한 후 첫 읽기 책으로도 유용하게 사용할 수 있으니 책꽂이에 잘 꽂아서 보관해 놓기를 바란다. 좋은 그림책을 구입하는 것 못지않게, 어떻게 읽어줄 것인가에 대해 고민하는 것도 중요하다. 아이의 반응에 따라 새로운 스토리텔링을 만들어낼 수 있는 엄마의 센스도 필요하다. 아이의 관심사를 관찰하고, 그것을 언어로 표현해 주는 수다쟁이 엄마가 아이에게는 최고의 언어 선생님이다. 오늘은 어떤 수다쟁이 엄마가 되어볼까?