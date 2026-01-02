맘다니 뉴욕시장 취임... "대담하게 통치할 것"

큰사진보기 ▲조란 맘다니 미국 뉴욕시장 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

미국 최대 도시이자 세계 자본주의 심장인 뉴욕시의 첫 무슬림 시장 조란 맘다니가 공식 취임했다.맘다니 시장은 1일(현지시각) 뉴욕시청 앞에서 열린 취임식에서 "오늘 새로운 시대가 시작했다"라며 "저를 지지하지 않은 시민을 포함해 모든 뉴욕시민을 위한 시장이 되겠다"라고 밝혔다.그는 "이 행정부를 경멸하거나 불신하는 사람들에게 약속한다"라며 "당신이 뉴욕시민이라면 의견이 일치하든 아니든 나는 여러분을 보호하고, 함께 축하하고, 애도할 것이며 단 한 순간도 여러분을 피하지 않을 것"이라고 말했다.올해 34세인 맘다니 시장은 인도계 무슬림으로 동아프리카 우간다에서 어린 시절을 보내고 미국에 이민 왔다.대학 졸업 후 힙합 래퍼, 주택상담사를 거쳐 2021년 뉴욕주 하원의원으로 정계에 입문한 그는 자신을 '민주적 사회주의자(democratic socialist)'로 정의하며 무상보육과 무료 공영버스, 최저임금 인상 등 파격적인 공약을 앞세워 뉴욕시장 선거에 도전해 승리했다.도널드 트럼프 대통령이 '공산주의자', '미치광이'라고 비난하며 낙선 운동을 펼쳤고 민주당에서도 그의 정책이 너무 급진적이라며 우려했으나 맘다니의 돌풍을 막지는 못했다.맘다니 시장은 이날 취임 연설에서도 "저는 민주사회주의자로 선출되었고, 민주사회주의자로서 통치할 것"이라며 "급진적이라고 여겨질까 두려워 원칙을 포기하지는 않을 것"이라고 강조했다.그러면서 "오늘부터 우리는 포용적이고 대담하게 통치할 것"이라며 "우리가 실패하거나 실망을 줄 수도 있지만, 적어도 용기가 부족했다는 비난은 받지 않을 것"이라고 말했다.<뉴욕타임스>는 "민주사회주의 '정치 신동' 맘다니 시장이 좌파 민주당원으로서의 정체성을 거리낌 없이 드러냈다"라며 "그의 취임식은 뉴욕시에 좌파의 기운이 솟구치고 있다는 것을 보여줬다"라고 전했다.또한 "(트럼프 행정부에 맞서) 고군분투하는 전국의 민주당 지도자들에게 맘다니의 승리와 그를 둘러싼 열기는 당이 나아갈 길을 제시해 줄 것"이라고 덧붙였다.이날 취임식에는 맘다니 시장을 강력히 지지하는 미국 민주사회주의자(DSA) 진영 인사들이 대거 참석했다.취임 선서를 주재한 버니 샌더스 연방 상원의원은 "뉴욕과 이 나라에 영감을 줘서 감사하다"라며 "동부에서 서해안까지 우리 모두에게 부유층과 소수만을 위한 정부가 아닌 모두를 위한 정부를 만들 수 있다는 희망과 비전을 줬다"라고 말했다.개회사를 맡은 알렉산드리아 오카시오-코르테스 연방 하원의원도 "맘다니 시장은 선거에서 승리하기 위해 여러분의 도움이 필요했다"라며 "그는 국정을 운영하는 데에도 여러분의 도움이 필요할 것"이라고 강조했다.맘다니 시장은 취임식에 앞서 임기 개시 시점인 이날 0시 1분(한국시각 1일 오후 2시 1분) 현재는 폐쇄된 옛 뉴욕시청역 역사에 취임 선서를 했다.무슬림인 그는 자신의 조부모가 사용하던 쿠란에 손을 얹고 선서를 했다. 뉴욕시장 취임 선서에서 성경 대신 쿠란이 사용된 것은 이번이 처음이다.맘다니 시장은 "1904년 뉴욕 지하철의 초기 역사였던 구 시청역은 아름다움을 추구하면서도 노동자들의 삶을 변화시킬 위대한 건축물을 건설하고자 했던 도시의 용기를 보여주는 물리적인 기념비"라며 자신의 지지층인 노동자 계층을 대변하겠다는 의지를 강조했다.<뉴욕타임스>는 "맘다니 시장은 21세기 뉴욕시장 중 가장 카리스마 넘치면서도 가장 검증되지 않은 인물"이라며 "그가 공약을 이루기 위해서는 엄청난 재원을 확보하고, 변덕스럽고 보복적인 (트럼프) 대통령과도 마주해야 한다"라고 설명했다.그러면서 "앞으로 여러 난관을 헤쳐나가야 하고, 그가 지금까지 인정하지 않으려 했던 타협을 받아들여야 할 수도 있다"라고 내다봤다.