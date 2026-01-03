대뜸 돈 빌려 달라는 동창, 의심이 확신이 된 순간

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲친구의 계정을 도용하여 금전을 요구하는 카카오톡 메시지를 받았다. ⓒ 유수영 관련사진보기

큰사진보기 ▲'설마'라는 방심을 끌어내는 사기 수법. ⓒ latipovic on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난해 12월 22일 오후, 평소와 같은 시간을 보내고 있었다. 친구 추가가 되어 있지 않은 사람에게서 카카오톡 메시지가 하나 도착했다. 대뜸 본인이 누구인지 밝히며, 급한 상황이라고 했다. 휴대전화를 수리 맡겨 임대폰으로 연락을 하고 있는데, 수리비가 생각보다 많이 나와 곤란한 상황이라는 설명이 이어졌다. 카드와 지갑을 두고 나와 결제를 할 수 없으니, 잠시 돈을 빌려주면 집에 돌아가는 대로 바로 보내주겠다는 내용이었다.메시지 속 이름은 내가 실제로 알고 있는 고등학교 동창생의 것이었다. 연락을 안 한 지는 상당히 오래됐지만 중학교와 고등학교를 함께 다녔던 꽤 친했던 친구였다. 다급한 상황이라는 설정 역시 충분히 그럴듯했다. 순간적으로 머릿속에서 여러 가능성이 스쳐 갔다. '정말 급한가', '지금 아니면 곤란한 상황일 수도 있겠다'는 생각과 함께, 동시에 설명할 수 없는 위화감도 함께 느껴졌다.가장 먼저 떠오른 의심은 이것이었다. 이렇게 급한 상황인데 왜 전화를 하지 않을까. 그래서 나는 카카오톡 보이스톡을 걸었다. 연결되지 않았다. 몇 분 뒤 다시 한번 시도했지만 역시 받지 않았다. 카카오톡이 아닌 문자로 "통화 가능하냐"라고 남겼지만 답은 없었다. 그 이후로 메시지는 더 이상 오지 않았다. 나를 차단한 것 같았다.의아함은 점점 확신으로 바뀌었다. 몇 시간 뒤, 메시지에서 언급되었던 그 지인에게 직접 연락을 했다. 돌아온 대답은 명확했다. 그런 메시지를 보낸 적도 없고, 휴대전화를 맡긴 사실도 없다는 것이었다. 그는 과거 한 차례 계정 해킹을 당했던 적이 있으며, 그 이후로도 주변에서 비슷한 피해 사례를 종종 들었다고 했다. 그제야 상황이 또렷해졌다. 지인을 사칭해 금전을 요구하는, 몇 년 전부터 반복되어 온 사기 수법이었다.이미 한동안 언론과 공지를 통해 자주 접했던 방식이라, 솔직히 말하면 '이제는 거의 사라졌을 것'이라고 생각하고 있었다. 하지만 실제로 겪어보니 수법은 여전히 살아 있었다. 임대폰이라는 설정, 카드가 없다는 상황, 그리고 무엇보다 지인을 사칭하는 방법까지. 기술은 새롭지 않았지만, 사람의 판단력을 흐리게 만드는 방식은 여전히 유효했다.이와 비슷한 일은 개인 메신저에서만 벌어지지 않는다. 내가 글을 쓰고 있는 글쓰기 창작 플랫폼인 브런치에서도 형태만 달리 한 접근이 계속해서 이어지고 있다. 댓글을 통해 글에 대한 칭찬으로 경계를 허문 뒤, 개인적으로 친해지고 싶다며 카카오톡 아이디를 요구하는 방식이다. 이들은 주로 한국인의 이름을 사용하거나, 사진을 도용해 신뢰를 쌓으려 한다.특히 브런치를 시작한 지 얼마 되지 않은 작가들의 경우, 댓글 하나하나를 소중하게 여기며 정성스럽게 답글을 달다 보니 이러한 접근에 더 쉽게 노출될 수 있다. 플랫폼 내에서의 소통이 자연스럽게 개인적인 관계로 확장되는 순간, 의도하지 않은 위험에 노출될 가능성도 함께 커진다. 그렇기에 단순한 호의나 관심으로 보이는 접근일수록 더욱 주의가 필요한 상황이다.또 다른 방식도 있다. 브런치에 마련된 이메일 발송 시스템을 이용해 낚시 메일을 보내는 것이다. 미국에서 열렸다는 문학 콘테스트에서 글이 선정되었고, 수십만 달러의 상금을 지급할 예정이니 계좌 정보와 인적 사항을 보내달라는 내용이다. 그럴듯한 영어 제목과 공식 문구를 흉내 낸 메일은, 글을 쓰는 사람이라면 한 번쯤 흔들릴 수 있을 만큼 정교하게 만들어져 있다.물론 이러한 요청에 응답한 적은 없기에 이후 어떤 일이 벌어질지는 알 수 없다. 다만 분명한 사실은 사기 수법이 특정 연령대나 특정 플랫폼에 국한되지 않고 있다는 점이다. 개인 메신저, SNS, 그리고 창작자들이 모여 있는 플랫폼까지, 접근 경로는 점점 다양해지고 있다.이런 사기의 공통점은 오래된 기술보다 인간의 심리를 교묘하게 이용한다는 데 있다. 칭찬으로 마음을 열게 만들고, 급한 상황을 연출해 판단조차 할 수 없게끔 몰아세우며, 결국 '설마'라는 방심을 끌어낸다. 이미 알고 있다고 생각했던 수법 앞에서도, 실제 상황에 놓이면 누구든 흔들릴 수 있다.이번 경험을 통해 다시 확인하게 된 기준이 있다. 메시지나 이메일로 금전이나 개인 정보를 요구받을 경우, 반드시 다른 경로로 사실 여부를 확인해야 한다는 것. 통화나 직접 확인을 회피한다면 그 자체로 위험 신호로 받아들여야 한다는 점이다. 아무리 그럴듯한 이름과 이야기로 접근하더라도, 확인 전에는 응답하지 않는 것이 가장 기본적인 대응이다.사기는 늘 새로운 얼굴을 하고 나타나지만, 그 본질은 반복된다. 그래서 이런 경험은 개인의 부주의로만 넘길 일이 아니다. 계속해서 공유되고, 반복적으로 경고되어야 피해를 줄일 수 있다. 어떤 이들에게는 이미 지나간 이야기일지 몰라도, 또 다른 이들에게는 바로 오늘 겪을 수 있는 일이기 때문이다.