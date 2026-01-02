큰사진보기 ▲남한땅인 동쪽하늘에 해가 떠오르자 독수리가 태양을 향해 날아가고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲매주 일요일 북녘땅이 보이는 장산전망대에서 평화를 기원하는 법회를 하는 원불교 파주교당 정대래 교무가 평화를 기원하는 인사를 하고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화와 풍년기원 덕진산성 해맞이에 참가한 농민과 파주시민들 ⓒ 노현기 관련사진보기

"매년 1월 1일, 파주 민통선 안 덕진산성에서 우리는 만납니다. 모두 각자의 일로 바삐 다르게 살아가지만 이날만은 같은 마음, 같은 생각으로 이 자리에 모입니다. 다름이 첨예하게 마주하는 접경의 땅, 이곳에서 희망처럼 새로 떠오르는 붉은 해와 함께하며, 우리는 남과 북의 다름을 이해하고 존중하며 포용하는 창조의 기운을 받습니다. 그리고 다시 소원합니다. 파주가 평화로 파주하길. 2026년, 이 경계의 땅에서 평화가 시작되는 새해가 되기를 함께 빌어봅니다. 새해 복 많이 받으세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 신문협동조합 '파주에서'에도 실립니다.이땅에 평화를 한반도에 평화를 농민들에게 평화를 노동자들에게 평화를 모든 소수자들에게 평화를 두루미와 개구리의 평화를!

1일, 파주농민회가 민간인통제구역 안 덕진산성에서 '평화와 풍년 기원 해맞이'를 했다. 덕진산성은 고구려, 신라시대부터 방어목적으로 만든 유적지로 민간인통제구역 안 임진강변에 위치해 있다. 삼국시대부터 임진강, 한강하구가 접경지역이었음을 보여주는 곳이다. 덕진산성 위에서 내려다 보는 초평도가 있는 임진강은 누구나 감탄할만큼 아름답다. 이곳에서 일몰과 일출을 모두 볼 수 있다.새해 첫날, 아직은 캄캄한 오전 6시. 전진대교에 승용차들이 속속 도착했다. 늘 통일대교에서 모였는데 올해는 출입증이 없는 시민사회단체 인사들의 원활한 출입을 위해 통행량이 적은 전진대교에 모였다. 파주농민회에서 문자로 보내준 초청장을 검문하는 군인들에게 보여준 뒤 파주농민회 집행위원이 명단 확인을 한 후 10여대씩 전진대교를 이용해 임진강을 건넜다.10여분 넘게 가파른 산길을 올라 덕진산성 주차장에 차를 대고 걸어 올라가는데 이미 동쪽하는 산마루 너머는 주황빛으로 물들고 있었다. 강변에서는 기러기떼가 '끼룩~끼룩~' 수다를 떨며 임진강에서 논으로 출근을 한다. 역시 출근 준비를 하는 두루미들은 '꾸룩~꾸룩~' 소리를 내고 있다.구름 한 점 없는 날씨라 참가한 농민들과 시민들은 잔뜩 기대를 갖고 동쪽 하늘을 바라보고 있었다. 마정리에서 DMZ스테이라는 게스트하우스를 운영하는 윤설현 대표가 'DMZ WAZTS'라는 작은 축제에서 공연했던 분을 포함 세 분의 젊은이들과 함께 와 산성위에 자리를 잡았다.드디어 동쪽인 남쪽 하늘에서 붉은 태양이 솟아오르기 시작했다. 커다란 독수리 몇 마리가 태양을 향해 힘차게 날았다. 그 순간 산성 위에서는 현악 3중주로 연주하는 아리랑이 흘렀다. 남쪽에서 떠서 북쪽 하늘로 넘어가는 태양이다. 분단지역인 서부DMZ일원이기에 동쪽인 남한땅에서 떠올라 북한땅인 서쪽으로 지는 슬픈 태양이다.파주농민회가 파주 시민사회단체 인사들과 해마다 하는 '평화와 풍년기원 해맞이'는 임진강변 논을 지키기 위한 농민들과 파주시민들이 함께한 7년 연대투쟁에서 비롯됐다.'임진강판 4대강사업'이라 불렸던 임진강 준설사업을 막기 위해, 파주에서 시민사회단체들과 논을 뺏기게 되는 농민들이 뭉쳤었다. 파주 농민들이 워낙 보수적이어서 정부가 하는 일은 덮어놓고 찬성만했던 터라 국토부와 환경부, 심지어 조건부동의를 했던 1사단조차 깜짝 놀랐다.한창 힘겨운 싸움을 하던 어느해 연말에 '임진강준설반대농민대책위' 송년회에 '임진강지키기파주시민대책위' 참여 인사들을 초청했다. 임진강 준설 반대 싸움에서 승리한 2018년, 파주환경운동연합은 농민들과 하는 송년회를 계속 하고 싶다고 밝혔고, 이후 임진강지키기파주시민대책위가 합동 송년회를 열고 농민들을 초청했다. 작은 선물도 교환하기로 했는데 농민들은 쌀포대를 어깨에 짊어지고 왔다. 그 자리에서 농민들이 제안했다."우리 새해에 덕진산성에서 해맞이를 하자."제안은 나왔지만, 덕진산성 해맞이는 2023년부터야 할 수 있었다. 해뜨기 전에 미리 민통선에 들어가는 것은 군이 별도로 승인해줘야 했기 때문이다. 민북지역 출입농민들이 군갑질 항의시위 끝에 2022년 4월 파주농민회를 창립했고, 파주시와 1사단, 그리고 파주농민회가 참여하는 '민관군 정례협의회'가 설치됐다. 2023년 해맞이를 덕진산성에서 할 수 있도록 일출 전 출입을 허용해 달라는 농민들의 요구를 1사단이 받아들였다.초평도가 있는 멋진 임진강과 어우러진 덕진산성 첫 일출은 우리를 실망시키지 않았다. 그런데 최근 2년동안 일출을 보지 못했다. 날씨가 도와주지 않았다. 해돋이를 기다리는 동안 전환식 파주농민회 공동대표의 간단한 인사에 이어 마이크를 잡은 임진강지키기시민대책위 전 공동대표이자 평화마을 '짓자' 천호균 대표는 말했다.