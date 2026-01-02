마네킹 얼굴 둥둥, 물류 알바 하다 식겁한 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
(이전 기사 : 두 시간 전에 확정 연락, 쿠팡 알바 이건 좀 너무 했네
)
PDA(개인용 단말기) 사용법 교육을 들은 후로는 현장으로 이동했고, 관리자가 직접 PDA를 찍으면서 진열 업무를 어떤 식으로 하면 되는지 선보였다. 토트 위에 있는 물건의 바코드를 찍고, 진열 가능한 선반 위치의 바코드를 찍고, 진열하는 수량이 정확히 몇 개인지까지. 토트 안에 들어간 모든 상품을 진열하게 되면 '토트 비움'을 누름으로써 한 토트를 마무리 짓고, 그렇게 여섯 토트를 작업하면 하나의 카트 업무가 마무리되는 식이었다.
다만 진열에는 나름의 조건이 있었다. 한 선반에는 최대 6종의 상품만 넣을 수 있고, 진열할 때는 한눈에 모든 상품이 들어와야 하며, 여러 개의 상품을 진열할 때는 가로가 아닌 세로로 쌓고, 바로 옆이나 위아래 선반에는 같은 물건을 진열하지 않는다는 것이 그 조건이었다.
물류센터에서 일을 하기 전에는 단순히 A라는 장소에 A라는 물건을 적재하며 수량 관리를 하는 거겠거니 생각했는데, 그게 아니었다. PDA로 바코드를 찍어보고 진열할 수 있는 선반이 있으면 어디든지 물건을 진열할 수 있었다. 그전까지 바코드는 그저 편의점이나 마트에서 물건 살 때만 주로 접할 뿐이었는데, 이렇게 위치 정보를 주고받을 수 있다는 생각에 순간 바코드의 활용성이 생각보다 무척 크다는 생각이 들기도 했다.
이곳에서 다루는 물건들은 확실히 지난번 센터에서 다루는 물건들에 비해 작은 게 많았다. 간식이나 볼펜, 식탁 매트, 운동화, 장갑 등 실생활에서 널리 쓰이는 물건들이었다. 지난주 워터 업무에 비하면 걷는 양도 훨씬 적었다. 다만 카트 작업을 처음 시작할 때 토트 여섯 개를 올려야 하다 보니, 그때 조금 허리가 아파오긴 했다. 아픈 허리를 부여잡으면서 일을 하는데, 막상 진열 업무도 쉽지만은 않았다.
쉽지 않은 진열 작업
무엇보다 진열 가능한 선반을 찾는 게 어려웠다. 바코드로 선반을 찍어 보면 이미 6종의 상품이 있어 진열할 수 없다는 문구가 뜨기 일쑤였다. 진열이 가능한 선반이라 하더라도 평소 정리 일을 잘하지 못하는 사람이라면 어려울 수도 있겠다는 생각이 들었다.
누군가는 입고팀 진열 업무는 테트리스처럼 조각을 잘 맞춘다든지, 책장 정리 같은 걸 좋아하는 사람들이 한다면 괜찮을 거라고 했는데, 1시간 정도 일해 보니 그 말이 무슨 일인지 실감할 수 있었다. 안타깝게도 나는 정리에 능숙한 사람은 아니었다. 특히 좁은 선반 안에 여섯 가지 종류나 되는 물건을 한눈에 잘 보이게 하는 일은...
결국 지시 받은 업무 내용과는 다르게 어떤 물건은 가로로 진열을 하기도 하고, 어떤 물건은 안 보이게 구석 깊숙이 넣게 되기도 한다. 진열하면서도, 아아 이거 아닌데, 이래선 안 되는데, 이러면 출고팀에서 물건 찾기 어려울 텐데... 하는 생각을 하면서도 어느 정도 물량은 도맡아야 한다는 생각에 어쩔 수 없는 선택이 되어버린다.
크게 실수할 것 없이 몸만 쓰면 되던 워터 업무와는 다르게 PDA를 다루는 일은 사람을 약간 긴장 상태로 만들기도 했다. 한번은 이런 일이 있었다. 겨울이라 그런지 진열 상품으로 까만색 장갑이 있었는데 한 토트에 총 40켤레가 있었다. 한 선반에 40켤레의 장갑을 모두 진열하긴 어려워서 비어 있는 여러 선반을 찾아 진열했는데, 장갑 하나가 모자랐다. 그러니까 토트 안에 장갑은 40켤레라고 되어있었는데, 내가 PDA로 바코드를 찍은 것은 총 39켤레였던 것이다.
장갑 한 켤레의 행방이 묘연한 가운데 일단 토트는 비어졌으니 PDA 안에서 '토트 마감' 버튼을 눌렀는데, 이내 PDA에서 빨간색으로 안내 문구가 떴다.
'이경화님 지금 중앙 관리 데스크로 오세요.'
'관리자에게 PDA를 반납하세요.'
내 손안에 들려있는 PDA를 반납하라니. 어린아이가 인형을 빼앗기듯, 비슷한 박탈감이 들었다. 내가 그렇게나 큰 잘못을 지은 것인가 싶은 마음에 중앙 관리자 데스크로 갔다. 한 관리자에게 "제 PDA에 이런 문구가 떠서 왔는데요" 했더니, "네, 제가 사원님 부른 거예요" 하는 말과 함께 신경을 좀 써달라는 이야기를 듣게 되었다.
다행히 PDA를 빼앗기지는 않았다. 도대체 장갑 한 결레는 어디로 간 걸까. 내가 바코드를 하나 덜 찍었을 수도 있겠지만, 토트 안에 실릴 때 이미 하나가 빠졌을 수도 있는 게 아닐까. 내 탓이겠거니 하는 마음과 함께 그래도 혹시 내가 억울한 상황은 아닌가 하는 생각은 들었다.
지나간 일은 빨리 잊자는 생각과 함께 이제부터는 토트 안에 있는 수량과 PDA에서 알려주는 수량이 맞는지 먼저 확인을 하게 되었다. 이렇게 진열 업무도 하면 할수록 조금씩 요령이 생겼다. 몇 번의 카트를 비우고 나니 오후 10시 식사 시간이 되었다. PDA를 반납하고 식당으로 올라갔다.
밥을 먹고 다시 작업장으로 내려와 충전 중인 PDA 하나를 챙겼다. 마치 영화 <반지의 제왕>에서 반지를 붙잡고 "오 마이 프레셔스" 하던 골룸이 된 기분이었다. 식사를 마친 사원들이 하나둘 들어오고 후반 작업 시간이 되었다. 다행히 그 이후로는 별문제 없이 일할 수 있었다. 그렇게 후반 작업도 한 시간 정도 진행을 했을까. 한 관리자가 진열 업무를 하고 있는 몇몇 사람들을 불러 모았다.
"사원님, 사원님, 그리고 사원님도 이쪽으로 오세요. 하시던 거 마무리하고 이쪽으로 오세요."
그 무리에는 나도 껴있었다. 관리자가 불러 모은 사람은 열 명 정도였다.
"혹시 집품 작업해 보신 분 있으세요?"
열 사람 중에서 다섯 정도가 손을 들었다. 손을 든 다섯을 제외한 나머지 다섯에게 '집품' 교육이 이루어졌다. '집품'은 진열과는 반대였다. PDA에서 업무 내용을 알려주면 해당하는 선반에 가서 해당하는 물건을 찾아 토트에 싣는 작업이었다.
집품은 입고팀의 작업이 아니라, 출고팀의 작업이었기에 몇몇 사원들은 바뀐 업무에 볼멘소리를 내기도 했다. 일의 강도는 비슷할 거 같은데, 왜 그러는 걸까 싶었는데 일을 좀 해보니 그 이유를 쉽게 알 수 있었다. 상대적으로 진열 업무는 조금 여유로운 반면에, 집품 업무는 마감이 끼어있어 관리자의 독촉이 이루어지곤 했다.
"집품 사원님들, 조금만 더 빨리해 주시길 바랍니다. 토트에 다 실으셨으면 바로 레일에 태워주시길 바랍니다."
같은 안내 방송이 거의 10분 단위로 들리는 듯했다. 글을 쓸 때도 '마감'은 꽤 골치 아픈 단어가 아니던가. 물류센터 역시 '마감'은 어려움을 동반하는 단어 같았다. 그럼에도 처음 해본 집품 업무는 재밌었다. 누군가 '진열'이 정리 같은 업무라면, '집품'은 쇼핑하는 느낌이라고 했는데, 정말 그랬다. PDA가 요하는 이런저런 물건을 찾아 토트에 담을 때마다 미션을 해결하는 느낌이 들어 나름의 성취감도 있었다.
"여기 자리 있어요!" 겨우 탄 셔틀버스
집품 작업을 하다가 식겁할 뻔했던 일도 있었다. PDA에 뜬 것은 어느 운동화 하나를 집품하라는 내용이었다. 운동화가 있는 선반을 찾아 손을 뻗어 무심코 다른 선반을 보았는데 몇 개의 여자 얼굴이 둥둥 떠다녔다. 자세히 들여다보니 미용 실습 등에 쓰이는 머리만 있는 마네킹이었다. 새벽 시간 얼굴만 둥둥 떠다니는 마네킹을 보니 어쩐지 섬뜩한 기분이 들어 오소소 소름이 돋기도 했다.
그때 빼고는 대체로 일은 수월했다. 진열처럼 재고 수량이 틀릴 일도 없고, 나한테는 어쩌면 집품 업무가 더 맞는 게 아닐까 싶은 생각도 들었다. 약간의 어려움이 있다면 선반에 진열된 상태가 좀 나쁠 때였다. 예를 들어 선반 안에 물건이 한눈에 들어오지 않는다든지, 세로로 쌓여있어야 할 물건들이 가로로 쌓여있다든지... 이경화라는 집품 노동자는 불과 몇 시간 전 진열 노동자 이경화를 욕하고 있었다. 아, 이래서 사람은 주는 만큼 돌려받는 것인가.
그렇게 입고팀에서의 진열 업무와 출고팀에서의 집품 업무를 모두 경험할 수 있었다. 시간은 새벽 네 시가 되었고, 7층으로 내려와 쿠펀치를 열어 업무 체크아웃을 하고 출입증을 반납했다. 셔틀버스에 오르자 빈자리가 많이 없었다. 가장 뒷줄 좌석에 가서 자리를 잡았다. 그 후로 하나둘 사람이 타고 버스가 출발할 때쯤, 한 사람이 더 버스 안으로 들어왔다.
버스에 올랐을 때 빈자리가 없어 보였다. 셔틀버스 기사는 "자리 없으면 서서 갈 수는 없으시고요. 택시 잡아서 가셔야 해요"라고 말했다. 내가 탄 셔틀버스는 신도림, 영등포, 여의도, 마포에서 하차하는 노선이었다. 일당 12만 원을 받아, 서울까지 가는 택시를 탄다면 수입에 비해 지출이 너무 큰 게 아닐까 싶은 생각이 들었다.
"여기 자리 하나 있어요!"
그때 누군가 자리가 남았음을 알려주었다. 하마터면 택시를 탈 뻔했던 노동자가 셔틀버스를 타고 갈 수 있게 되어 다행이란 생각이 들었다. 버스는 유유히 새벽길을 달려 사람들을 내려주었다. 일을 마치고 걷기도 버거웠던 첫날과는 다르게 발걸음이 괜찮았다.
짧게 자른 발톱과 두꺼운 양말을 신은 것, 또 업무 자체가 지난주에 비해서는 덜 걸었기 때문이리라. 버스를 타고 집에 갔던 첫날과 달리 집까지 걸어갈 만할 것 같았다. 결국 버스 두 정거장 거리를 걸어 집으로 갔다. 아침해가 떠오르기엔 아직 어두운 새벽이었다.
