송언석 "친명 유죄·친청 무죄? 김병기·강선우 특검하자"

"친명유죄, 친청무죄인가? 즉각 특검을 실시할 것을 강력히 촉구한다."
송언석 국민의힘 원내대표가 또다시 '특별검사' 카드를 꺼내 들었다. 이번에는 김병기 전 더불어민주당 원내대표와 강선우 국회의원이 대상이다. 강선우 의원이 지난 전국동시지방선거 당시 1억 원의 공천 헌금을 수수하고, 이를 김병기 당시 김병기 공천관리위원회 간사와 협의했다는 의혹이 제기됐다.
그러자 국민의힘은 통일교 특검에 이어 김병기-강선우 특검까지 '쌍특검'으로 압박에 나섰다. 여권발 최대 악재가 연달아 터지면서 야권의 대여 공세에 기름을 부은 모양새이다. 민주당은 강선우 의원을 제명하고, 김병기 전 원내대표에 대해서는 징계 심판을 요청하면서 진화에 나섰다(관련 기사: '1억 공천헌금' 강선우 제명...김병기는 '신속 징계심판' 요청
https://omn.kr/2gk8x).
"탈당했는데 제명이 무슨 의미? 민주당, 징계 쇼 벌이고 있다"
송언석 원내대표는 2일 오전, 예정에 없던 기자간담회를 자처하고 다양한 현안에 대해 목소리를 높였다. 특히 "민주당이 어젯밤(1일) 이춘석 전 법제사법위원장에 이어서 또다시 '소 잃고 외양간 고치기' 식의 징계 쇼를 벌였다"라며 "이미 탈당했는데 제명이 무슨 의미가 있느냐?"라고 따져 물었다.
그는 "그런데 의아한 것은 이춘석, 강선우, 김병기 등 소위 친명계 의원들에게는 발 빠르게 징계 쇼를 하는데, 최민희 과학기술정보방송통신위원장의 결혼식 금품 수수 의혹과 장경태 의원의 보좌진에 대한 성추행 의혹, 여기에는 철저히 눈감아준다"라며 "정청래 민주당 대표의 이중성이 문제이다. 혹시 친명(친이재명) 유죄, 친청(친정청래) 무죄인가?"라고도 의혹을 제기했다.
송 원내대표는 "민주당이 야밤의 징계 쇼에 진정성을 입증하려면 정청래 대표의 최측근인 성추행범 장경태 의원부터 즉각 제명 조치해야 한다"라며 "민주당은 보여주기식 솜방망이 징계 쇼로 얼렁뚱땅 넘어갈 생각하지 말고 강선우·김병기 의원을 포함한 당내 대규모 공천 헌금 수수 의혹에 대해서 엄정한 수사를 자청하라"라고 목소리를 높였다.
이어 "민주당이 겉으로 애지중지하는 특검 수사, 만병통치약처럼 생각하는 특검 수사는 이럴 때 사용하라고 있는 것"이라고 꼬집었다.
송 원내대표는 특검 추진에 대해 "양면이 좀 있다"라며 '수사·기소권 분리' 원칙을 언급했다. "특별검사 제도는 수사권과 기소권을 한 손에 쥐고 있는 것이고, 또 특별검사 기간이 지나더라도 재판 과정에서 계속 공소 유지를 위해서 일정 부분 유지가 되는 측면이 있다"라며 "'반드시 100% 바람직하다'라고 얘기하기 어려운 측면이 있다"라는 것.
그러나 "그런데도 불구하고, 지금 현재 상황에서 '강선우 의원이 1억을 받았다'라고 하는 것은 이미 확인이 된 사안"이라며 "되돌려줬다 하더라도 뇌물죄라든지 정치자금법이라든지 뭐 여러 가지 법률 위반이 이미 기정사실로 보인다"라고 강조했다.
그는 "기소권과 수사권의 문제가 있다 하더라도 지금으로서는 특검 발족을 통한 진실 규명, 이 부분이 무엇보다 중요하다"라며 "그렇기 때문에 특검을 애지중지하시는 민주당에 이 부분을 강력히 촉구하는 것"이라고 부연했다.
송언석 "갑질 여왕 강선우 여가부 후보자부터 시작된 인사 검증 실패"
송 원내대표는 강선우 의원이 과거 여성가족부장관 후보자에서 낙마하는 결정적 계기가 되었던 보좌진 갑질 의혹을 재차 언급하며, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 논란과 연결하기도 했다. "갑질의 여왕 강선우 여가부 장관 후보자, 막말의 제왕 최교진 교육부 장관 등 이재명 정부의 트레이드마크인 인사 검증 실패가 이혜훈 후보자에 이르러서는 드디어 화룡점정되었다 할 것"이라는 논리였다.
그는 한때 자당 소속이었던 이혜훈 후보자의 보좌진 폭언 논란에 대해 "정말 할 말을 잃게 만든다"라며 "집안의 사적 심부름과 고성 폭언이 일상이었다는 증언이 나왔다"라고 강조했다. 이어 "과연 형수님에게 현란한 욕설을 내뱉었던 이재명 대통령이기에, 인턴에게 입에 담기 힘든 막말을 내뱉은 이혜훈 후보자도 별일 아니라고 생각한 거 아니냐?"라고 이 대통령의 과거 논란과 연결하기도 했다. "시중의 우스갯소리"라는 단서를 달았지만 "유유상종"이라며 싸잡아 비난했다.
송언석 원내대표도 과거 당직자에게 욕설과 폭행한 사실이 드러났지만, 이를 부인하다가 비판 여론에 못이겨 탈당한 바 있다(관련 기사: "폭행 없었다"는 송언석 의원... 그럼 내가 본 건 뭐였을까
https://omn.kr/1ss47). 그런데도 "이재명 대통령은 이해훈 후보자 지명을 즉각 철회하기 바란다"라고 요구했다.
그는 "최소한의 검증과 세평 조회만 했더라도 이런 사람을 장관에 지명하는 일은 없었을 것"이라며 "후보자의 개인 자질과 세평 역량은 검증하지 않고 오로지 정치적인 이익과 대통령의 친구 또는 변호사 챙기기에만 매달린 사사로운 인사의 결과가 이러한 대형 참사를 낳았던 것"이라고 목소리를 높였다.