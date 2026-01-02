광주·전남 행정 통합 '급물살', 지방선거 입지자들 셈법 복잡

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장과 김영록 전라남도지사가 2일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 새해 합동 참배를 마친 뒤 '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 인사말을 하고 있다. 2026.1.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 이번 6·3 지방선거에서 광주·전남 통합 단체장 선출을 목표로 행정통합에 속도를 내겠다고 공동 선언하면서 지역 정치권과 교육계도 셈법이 복잡해지고 있다. 관련 법률 제정과 시·도민 공감대 형성, 통합 청사 소재지 확정 등 과제를 넘어 통합이 실제 이뤄질 경우, 광주시장·전남지사, 광주·전남 교육감이 각 2명에서 1명으로 줄어들 수 있기 때문이다.강기정 시장과 김영록 지사는 2일 광주 국립 5·18민주묘지 새해 합동 참배를 마치고 광주·전남 행정통합 추진을 공식 선언했다. 두 단체장은 시·도 통합을 위한 특별법안을 오는 2월 국회에 제출해 통과되면, 올 6월 통합 단체장을 선출하고 7월 '광주·전남 초광역특별자치도' 출범을 목표로 하겠다고 일정표도 제시했다.이재명 대통령도 같은 날 엑스(X·옛 트위터)에 '대전·충남 이어 광주·전남까지?'라는 제목의 글을 올려 "광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"고 밝히며 통합 움직임에 힘을 실었다. 이 대통령은 해당 글에서 "수도권 1극 체제를 극복하고 '지역주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는 데 국민 뜻이 모이고 있는 것 같다"고도 했다.이날 청와대는 조만간 이 대통령이 광주·전남 지역 국회의원들을 청와대로 초청해 간담회를 가질 예정이라고 밝혔는데, 이 자리에서 광주·전남 행정 통합 관련한 논의도 이뤄질 것으로 보인다.지방선거 입지자들은 일단 시·도 통합 추진이라는 방향성에는 절대 다수가 공감하고 있다. 다만 통합 시기와 방법 등 각론에선 의견이 갈리고 있다. 통합 단체장 선출 시기와 관련해선 언급을 꺼리는 분위기다.광주시장 출마가 거론돼 온 민주당 민형배 의원은 두 시장·지사의 시·도 통합 공동 선언 예고를 접한 뒤 앞서 31일 "당장에라도 통합할 수 있다면 저 또한 좋다"면서도 "현실적으로 2030년을 통합 원년으로 삼아 그 전에 통합하자. 속도 외에도 조율하고 결정해야 할 일이 많다"는 글을 페이스북에 올렸다. 그는 2일 통화에서도 "시·도 통합 당연히 해야 한다. 그러나 광주시 지위를 어떻게 둘 것이냐, 통합의 효과를 어떻게 극대화할 것이냐는 고민이 필요하다"고 강조했다.전남지사 출마를 선언한 민주당 주철현 의원 역시 '2030 통합 원년'이라는 민 의원 제안에 대해 "정밀한 이정표"라고 호응한 뒤 "저 주철현 또한 그 길에 흔쾌히 동행하겠다"는 입장을 최근 내놓은 바 있다.역시 전남지사 선거 출마를 선언한 민주당 신정훈 의원은 지난 1일 페이스북에 "통합은 꼭 필요하다. 하지만 원칙을 지켜야 한다. 도민과 시민이 주도하고 동의해야 한다 "며 "다음 단체장 임기인 2030년 이전 통합"을 주장했다. 그는 "통합지자체 출범은 수도권 집중을 완화하고 균형발전을 견인할 획기적인 인센티브 지원과 확실한 시너지가 전제돼야 한다"고 강조했다.광주·전남 교육감 선거 입지자들도 술렁이고 있다.광주시와 전남도를 폐지하고 통합 자치단체가 출범할 경우 교육감도 1명으로 줄어들 가능성이 크기 때문이다. 현행 지방교육자치에 관한 법률은 '시·도의 교육·학예에 관한 사무의 집행기관으로 시·도에 교육감을 둔다(제18조)' '교육감은 시·도를 단위로 하여 선출한다(제45조)'고 규정돼 있다.김대중 전남교육감은 통화에서 "시·도 통합 추진 논의를 주시하고 있다"며 "지금으로선 도민의 뜻에 따르겠다는 말씀 외에 달리 드릴 말씀이 없다"고 했다. 이 밖에 광주·전남 시·도교육감 입지자들도 관련 논의에 촉각을 곤두세우고 있다.오승용(정치학 박사) 메타보이스 이사는 "이재명 대통령의 강력한 의지에 발맞춰 광주·전남 행정 통합 논의가 급물살을 타는 것으로 보인다"며 "핵심 과제인 시·도 통합을 위한 특별법안의 국회 통과도 무난해 보인다"고 말했다. 이어 "지방선거가 임박해 시간이 촉박해 보이긴 하지만, 오랜 기간 여러 형태로 논의된 사안이므로 절차적으로 어려운 문제는 아닌 것 같다"며 "지역에 엄청난 변화가 예상된다"고 덧붙였다.