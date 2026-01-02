광주·전남 행정통합 공식 선언…통합단체장 6월 선출 목표

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장(가운데 오른쪽)과 김영록 전남지사(가운데 왼쪽)가 2일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 새해 합동 참배를 마친 뒤 '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

강기정 광주광역시장과 김영록 전남지사가 2일 광주·전남 행정통합 추진을 공식 선언했다.두 단체장은 올해 6·3 지방선거에서 광주·전남 통합 단체장 선출을 목표로 행정통합에 속도를 내겠다는 강한 의지를 보였다.강 시장과 김 지사는 이날 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 새해 합동 참배를 마친 뒤 '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표했다.두 단체장은 선언문에서 "광주·전남 대부흥의 새 역사를 열어가기 위해 시도 행정통합을 즉각 추진하기로 선언한다"고 밝혔다.시도는 앞으로 광주·전남 행정구역 통합과 맞춤형 특례를 담은 '통합 지방자치단체 설치 특별법' 제정을 적극 추진한다.특별법에는 국가 행정권한과 재정권한 이양을 통해 연방제 국가에 준하는 실질적 권한과 기능을 확보할 수 있도록 특례조항을 반영한다는 내용을 담는다.또한 광주와 전남이 동수로 참여하는 '광주·전남 통합추진협의체(가칭)'를 설치하고 시도 부시장·부지사(정무)를 당연직으로 하는 4인 공동대표를 두기로 했다.광주시의회와 전남도의회에 협조를 구하고 시도민 의견을 폭넓게 수렴해 통합안을 마련한 뒤 이를 바탕으로 통합을 추진할 계획이다.특별법 최종안을 오는 2월 국회에 제출한 뒤 의결되면, 올해 6월 지방선거까지 행정구역(선거구) 조정 등을 거쳐 통합 단체장을 뽑고 7월 '광주·전남 초광역특별자치도' 출범을 목표로 하고 있다.이에 대해 강기정 광주시장은 "이재명 대통령이 국가균형발전정책인 '5극3특'으로 광주·전남 발전의 부흥의 기회를 주었다고 생각한다"며 "특히 광주와 전남을 중심으로 인공지능(AI)·반도체·에너지 산업을 키우고 인재 양성의 기회를 확대하겠다는 강한 의지를 밝히고 있는 지금 기회를 놓치면 안 된다"고 강조했다.이어 "발표문에는 없지만 사실상 6·3지방선거에서 통합단체장을 뽑는 것을 가장 우선시하고 있다"며 "시도민 의견을 모아 광주·전남이 대한민국 제1호 행정통합 모델로서 부강한 광주·전남의 시대를 화려하게 열어갈 수 있도록 신속하고 책임 있게 통합을 추진하겠다"고 밝혔다.김영록 전남지사도 "이재명 대통령과 정부가 파격적 인센티브를 약속하고 있는 바로 지금이 광주·전남 대통합의 최적기"라며 "이번 기회를 놓치면 언제 다시 이런 조건이 갖춰질지 장담할 수 없으므로 광주·전남의 가장 큰 숙원인 행정통합이 성공하도록 함께 힘을 모으자"고 말했다.그러면서 "어려운 길이지만 빠른 시간 내에 통합을 이루고 6월 지방선거를 통해 통합 시장을 뽑아 7월 1일부터 전남·광주 대통합의 새로운 역사를 가야 한다는 것이 절체절명의 과제라 생각한다"며 "광주전남통합특별법의 2월 말 처리를 위해 함께 노력하겠다. 폭넓게 자문위원회를 구성해 시도민의 의견을 광범위하게 들어 추진하겠다"고 덧붙였다.한편 이재명 대통령도 이날 자신의 'X(옛 트위터)'에 "대전·충남 이어 광주·전남까지?"라는 제목의 글을 올리고 "쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다. 수도권 1극 체제를 극복하고 '지역주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는 데 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다"고 밝혔다.