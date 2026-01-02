'강선우 공천헌금' 수습 나선 민주당 "6.3 지방선거 경선이 원칙"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 2일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲강선우 여성가족부 장관 후보자가 14일 서울 여의도 국회 여성가족위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

강선우 의원(탈당 무소속) '공천헌금 1억 수수' 의혹에 '사실상 제명' 결정을 내린 더불어민주당이 6.3 지방선거 공천 원칙 밑그림을 천명했다. '기초·광역의원, 기초·광역단체장 모두 경선이 원칙'이라고 강조했다. 강 의원의 '공천헌금 수수' 의혹이 2022년 지방선거 공천과 직접적인 연관이 있었고, 헌금을 냈다고 지목된 김경 서울시의원이 결과적으로 단수공천됐다는 점이 종합적으로 반영된 결과로 읽힌다.정청래 민주당 대표는 2일 오전 국회서 열린 최고위원회의 중 6.3 지방선거 방침을 언급했다. 이날 오전 10시 30분에 '시도당위원장 및 시도당지방선거기획단장 연석회의'가 열리는데 이 자리에서 보다 구체적인 방안이 의논될 예정이다.정 대표는 "공천 시계를 빨리 돌리겠다. 공식 선거운동 한 달 전에는 공천을 마무리하겠다"면서 "가장 빨리 공천하고 가장 긴 기간 후보들이 뛸 수 있는 시간을 보장하겠다"고 운을 띄웠다.그는 '지방선거 공천 5원칙'을 언급했다. ▲권리당원이 공천 경선에 전면적 참여 ▲부적격 후보 철저 검증 ▲억울한 컷오프 없애고 예비후보 자격 획득 후보는 모두 경선 ▲기초·광역의원, 기초·광역단체장 모두 경선이 원칙 ▲공천 신문고 도입해 억울한 심사 바로잡기 등이다.정 대표는 "당대표인 저부터 기득권을 내려놓겠다"면서 "시도당 위원장들도 기득권을 내려놓고 권리당원들의 권리를 최대한 보장하는 열린 공천 상향식 공천에 협력해 주길 바란다"면서 "중앙당은 매의 눈으로 시도당 공천 과정을 지켜보겠다. 불법이 확인되면 필요한 징계 조치도 신속하게 하겠다"고 강조했다.정청래 대표의 '지방선거 공천 원칙 밑그림' 발표는 전날(1일) 강선우 의원에 대한 사실상 제명 조치의 영향을 받은 것으로 해석된다.정 대표는 이날 최고위원회의 말미 추가 발언을 통해 이같은 의지를 다시 강조했다. 그는 "그동안 번민의 밤을 보냈다. 상을 줄 때는 즐겁고 벌을 줄 때는 괴롭다"면서 "그러나 신상필벌을 명확히 하지 않으면 공사가 뒤섞여 구분이 안 돼 당의 질서와 기강이 무너진다"고 언급했다. 강 의원에 대한 '사실상 제명' 결정을 언급한 것으로 해석된다.그는 "당에서 벌어지는 이런저런 불미스러운 일에는 (당을) 지휘·감독하는 저의 부족함도 분명 있을 것"이라면서 "잡음 없는 가장 민주적인 경선이 가장 경쟁력 있는 후보를 공천해 지방선거 승리의 견인차가 될 것이라 확신한다"라고 말했다.다만 박수현 수석대변인은 '지방선거 공천 경선 원칙' 방침과 강선우 의원 의혹과의 연관성에 대해서는 부인했다. 박 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만난 자리에서 "그 전부터 정청래 당대표는 '억울한 컷오프' 없는 '경선 원칙'을 수차례 공개적으로 언급한 바 있다"라며 "이번 사건(강선우)이 민주당의 시스템 공천 원칙의 자부심·자신감에 상처를 입힌 것은 사실이지만, 그것 때문에 (경선 원칙을) 특별히 언급한 것은 아니다"라고 말했다.강선우 의원은 2022년 4월 말 김경 시의원으로부터 '공천헌금 1억 원'을 수수했다는 의혹을 받고 있다. 이는 김병기 당시 서울시당 공천관리위원회 간사와의 대화 녹취록이 공개되면서 세상에 알려졌는데, 강 의원은 수수 혐의를 부인하면서 1일 탈당했다.민주당은 새해 첫날 저녁에 긴급 최고위원회의를 열어 강선우 의원에 대해 '사실상 제명'을 의결했다. 윤리감찰 결과를 보고받은 민주당 윤리심판원은 강 의원에게 제명 징계에 해당하는 사유가 있다고 결정했고, 이를 최고위가 의결한 것. 이는 기록으로 남아 만약 강 의원이 향후 복당하려 할 경우 심사에 영향을 끼친다.박수현 민주당 수석대변인은 이같은 결정이 나온 근거를 '당시 서울시당 공천관리위원회 회의록'이라고 설명했다. 박 수석대변인은 2일 오전 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'와의 인터뷰에서 "서울시당으로부터 (공관위 회의록을) 제출받았고, 그것을 보면 충분하게 정황을, 또 결론적으로 판단할 수 있는 상황이기 때문에 윤리심판원에서 제명에 준하는 징계사유가 있다는 것을 확인하는 절차를 밟도록 한 것"이라고 말했다.