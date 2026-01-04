모두 투사가 된 전쟁, 부녀자들이 왜군에 들이부은 것

조선은 읍성의 나라였다. 어지간한 고을마다 성곽으로 둘러싸인 읍성이 있었다. 하지만 식민지와 근대화를 거치면서 대부분 훼철되어 사라져 버렸다. 읍성은 조상의 애환이 담긴 곳이다. 그 안에서 행정과 군사, 문화와 예술이 펼쳐졌으며 백성은 삶을 이어갔다. 지방 고유 문화가 꽃을 피웠고 그 명맥이 지금까지 이어져 전해지고 있다. 현존하는 읍성을 찾아 우리 도시의 시원을 되짚어 보고, 각 지방의 역사와 문화를 음미해 보고자 한다.

큰사진보기 ▲남강유등축제(2025년)해마다 한가위를 전후한 아름다운 가을 날에, 남강에서 '유등(流燈)축제'가 열린다. 임진(1592)년 10월의 진주대첩 1차 전투에서 유래한, 서로의 생사를 확인하는 매개체가 유등이었다. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲충무공 김시민 장군1592년 10월, 진주대첩 1차 전투를 승리로 이끌고, 불의의 흉탄에 생을 다한 김시민 장군의 동상. 현재 진주성 북문(공북문) 바로 곁에 자리한다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주성 전경남강의 북안, 깎아 지른 절벽을 기반으로 쌓은 진주성. 현재 남아 있는 진주성은, 고려 때 쌓은 내성으로 추정한다. 사진 가까이 남강에 면한 '촉석문'과 '촉석루'가 보인다. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲남체성(南體城) 야경임진왜란 당시 진주성 외성이던 구간의 일부가 발굴되었다. 진주교를 건너 좌측, 촉석문 앞의 '진주대첩역사공원' 안에 복원되어 있다. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주지도남강의 북쪽에 진주성의 내성과 외성, 대사지를 비롯한 성곽과, 그 위 북쪽으로 객사와 진주목 등의 관청이 그려져 있다. 각각에 민가가 빼곡하다. ⓒ 서울대학교_규장각 관련사진보기

큰사진보기 ▲서문과 서장대진주대첩 1차전투 당시, 일본군 제2대가 공격한 서문과 서장대 모형. 남강으로 절벽이 깎아 지른 모습이다. ⓒ 이영천(진주대첩역사공원) 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주대첩 1차전투성안의 3천8백 군사와 수만 명의 백성. 그리고 3면으로 공격해 들어오는 왜군의 진로, 성 바깥 멀리에서 조선 응원군의 진격 등이 일목요연하게 표현되어 있다. ⓒ 이영천(국립진주박물관_촬영) 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주성 외성왜군의 제1대와 3대의 공격이 집중되었던 동문과 동장대, 북문의 모형. 임진왜란 진주대첩 1차전투 당시의 처절했던 전투 현장이 지금은 시가지 한가운데다. ⓒ 이영천(진주대첩역사공원) 관련사진보기

큰사진보기 ▲김시민 장군 전적비진주대첩 1차 전투를 승리로 이끌고 아쉽게 산화한, 충무공 김시민 장군을 기리는 전적비. ⓒ 이영천 관련사진보기

큰사진보기 ▲남강과 진주성촉석루에서 바라 본 남강과 진주성. 1592년 10월 진주대첩 1차 전투의 처절한 현장을 기억이라도 하는 듯, 남강 강물이 짙푸르다. ⓒ 이영천 관련사진보기

한겨울 남강이 두꺼운 얼음 옷을 입을 채비에 여념이 없다. 저 멀리 지리산을 넘어 온 살을 에는 북서풍이, 강의 얼굴을 사정 없이 두들긴다. 그러나 강은 한가위 앞뒤로, 물 위를 떠다닌 유등(流燈)을 잊지 않고 있다. 저마다의 소원과 소슬한 가을 바람이 등불에 넘실거렸다. 하필 그 계절일까? 진주성이 가장 아름답게 빛나는 때여서일까? 아니다. 분명 까닭이 있을 것이다.1592년 가을, 남강이 피로 붉게 물들었다. 왜군의 조총 소리는 천둥처럼 울렸고, 성벽 위로 검은 연기가 피어올랐다. 조선이 무너져 내리던 때다. 그 해 4월, 부산진성에서 타오른 불길이 다대포와 동래를 불태웠고, 파죽지세로 임금이 머무는 한양을 찔렀다. 왕은 비겁하게 도망치듯 몽진에 올랐다.남해안 곳곳도 여의치 않았다. 김해와 웅천, 거제가 무너졌다. 창원과 함안, 의령도 마찬가지다. 바다의 이순신과 내륙의 곽재우 등 몇몇이 조선의 희망이던 백척간두의 시기였다.진주성도 다르지 않았다. 진주가 무너지면 전라도가 무너진다. 그러면 전라 좌·우수영이 위급에 빠질 기세였다. 남해와 서해의 뱃길이 제압되면 그야말로 조선이 도륙을 당할 절체절명이다. 이에 진주성에서 반드시 왜군을 막아내야만 했다.남강 북안의 돌출 지형 위에 세워진 진주성은 천혜의 성곽이다. 비록 무기와 병력이 열세라 할지라도, 단단한 진주성에 의지하고 군사를 효율적으로 운용한다면 충분히 싸울만한 전투였다. 그게 아니어도 목숨을 걸고 배수진으로 맞서야 했다. 그게 의(義)고 백성을 지키는 충(忠)이다.누구보다 이 사실을 잘 아는 이가 있었다. 진주목사 김시민(金時敏), 종6품에 불과한 지방관이다. 그의 관직은 한미했으나 뜻만은 웅혼했다. 조정은 피란 중이고, 지휘 체계는 무너졌다. 경상우병사도, 어떤 상급도 보이지 않았다. 그럼에도 마음속으로 '이 성이 무너지면 나라가 무너진다'며 스스로 수도 없이 결의를 다졌다.고려 말, 왜구 침략에 대비해 진주성을 돌로 고쳐 쌓았다. 남강 절벽에 서쪽 가파른 구릉에서 동쪽 작은 물길까지, 그리고 연꽃 만발하는 북쪽 대사지(大寺池)를 교묘하게 활용한 성곽이다. 당시 성곽의 규모는 알 수 없다. 다만 내성이었던 현재 진주성으로 윤곽을 추정할 뿐이다. 둘레 약 1.7km의 내성은, 고려 시대 유산일 개연성이 높아 보인다. 지난해 12월 중순, 관련 현장을 답사했다.성의 운명이었을까? 임진왜란에 임박해 동쪽으로 외성을 넓혀 쌓으며, 제법 규모를 갖춘 천혜의 요새로 거듭나게 되었다. 지금보다 훨씬 큰 둘레 약 4km의 성곽으로 넓어졌으니, 면적으로는 약 3배 규모였을 것으로 추정한다. 2018년 동문 밖 '남체성' 일부 구간의 복원으로 그 실체의 단면을 확인한 바 있다.진주 목(牧)을 다스리던 관아와 객사 등은, 성 안이 아닌 성 밖 북쪽에 별도 공간으로 존재했다. 이곳이 일제강점기를 거치면서 흔적도 없이 사라진다. 그 자리엔 공용의 청사 등이 남아 옛 치소임을 말하고 있을 뿐이다.임진왜란 전까지 진주성은 눈부셨다. 고려 때 석성은 튼튼해 두터웠고, 새로 쌓은 외성의 성벽은 단단했다. 왜란을 빼고 진주성을 말할 순 없다. 이 성벽이 왜란을 맞아 나라의 운명을 짊어졌기 때문이다.전쟁사에 기록하고도 남을 피비린내 진동하는 두 차례의 전투가 있었다. 나라는 물론 백성의 생사여탈까지 오직 진주성이 쥐고 있었다. 성으로 백성이 모여들었다. 그들은 표정에 불안함을 보였을지언정 결코 도망치려 하지 않았다.남강은 푸르렀고, 성벽은 높고 튼튼했다. 그들이 믿는 건 자신과 오직 이것들 뿐이었다. 김시민은 성 안 건축물을 병영으로 바꾸고, 양식과 화약을 골고루 나누어 쌓았다. 부녀자와 아이들까지 돌을 나르고 성벽을 지키며 밤을 지새웠다.1592년 10월 초, 왜군이 남강을 건너 동문으로 다가왔다. 다리를 만들어 강을 건너, 총포를 배치했다. 적의 병력은 3만, 진주성의 군사는 3천8백이다. 수적 열세에도 김시민은 침착했다. 외성과 내성에 군사와 무기를 배치했다. 그리고 거듭 다짐한다. 비록 군사가 적고 무기가 열악하나, 시선을 넓혀 먼 훗날까지 도모하겠노라고. 의령·고성·사천·하동에서 의병과 관군이 원병으로 온다.그들이 외성 멀리에 진을 치고, 성 안에서 같이 싸우자고 청한다. 김시민이 붓을 들어 그들을 달랜다. 편지를 띄워 절박하고 불요불급한 저간의 사정을 전한다. '성이 대군이 주둔할만하지 못하고, 나라 대병은 후일을 위해 아껴야 합니다. 잘 조련된 제 병사들과 생사를 걸고 지켜낼 것이니, 외곽에서 적을 도모해 주십시오' 김시민은 전략과 전술에 더하여 극진한 예를 다한다. 그의 결단은 지위고하를 떠나 나라와 백성의 운명을 넘겨다 본 것이었다. 결국 지원군을 받아들이지 않을 결정을 내린 셈이다.그날 밤 남강 위로 수많은 불빛이 어디론가 흘러간다. 성의 등불과 외성 멀리 아군 횃불이 서로를 향해 흔들렸다. 바로 유등이다. 급박한 싸움을 앞둔, 서로의 생사를 확인하는 편지요 안부였다.같은 해 10월 6일, 왜군의 공격이 시작된다. 적이 공성탑을 세우면 아군은 토성을 쌓았다. 적이 성벽을 기어오르면, 돌과 끓는 물이 부어졌다. 피아 간 격돌의 함성이 하늘을 찢을 기세다. 적의 공격은 외성 동문에 집중되었다. 지금의 중앙로 자리, 현 시가지의 한복판이 바로 전장이었던 셈이다.조총이 불을 뿜고, 화살이 비처럼 쏟아졌다. 포환에 성벽이 깨져 나가고, 흙 먼지가 하늘을 덮었다. 김시민은 한 곳에 머물지 않았다. 직접 동문에서부터 북문, 남문과 서문을 가리지 않고 뛰어다녔다. 다친 병사를 뒤로 물리고, 지친 병사를 독려했다. "동문을 지켜라! 적이 밀려온다!" 병사들이 돌을 던지고, 부녀자들은 끓는 물과 기름을 부었다. 아이들은 돌멩이를 날랐다.백성과 병사의 구분이 없었다. 모두가 투사였다. 적의 공격이 무척 드셌다. 조총 탄환과 불화살이 날아들어, 성 안이 연기로 가득 차기도 했다. 시간이 갈수록 남강 물이 피로 붉어졌다. 밤이면 곳곳이 타오르는 불길로 환했고, 낮이면 연기가 하늘을 뒤덮었다.부상 당한 팔을 붕대로 묶은 김시민이 화약 연기를 헤치며 칼을 휘둘렀다. 포연과 빗발 같은 조총 탄환 사이로 다시 총통을 쏘았다. 성루는 물론 성벽 위와 아래, 성문을 가리지 않고 혼신으로 싸웠다. 무엇보다 성문을 잘 지켜냈다. 싸움은 며칠 간 계속되었다. 성 위로는 총알과 화살, 포탄이 날아다니고, 성 밑으론 시체가 쌓였다.성 밖 멀리서도 원군의 공격과 횃불이 밤마다 올라왔다. 성 안에선 유등으로 그 횃불에 화답했다. 남강 위로 흘러 떠가는 등불, 그건 서로 간 생명을 잇는 빛이었다.12일 새벽, 왜군은 끝내 성벽을 넘지 못했다. 동문 앞을 비롯한 성 곳곳에 시체가 산처럼 쌓였다. 남강이 다시 잔잔해져 평화로운 물결을 되찾았다. 새벽 어스름, 멀리 함안 쪽에서 비춰오는 햇살이 맑게 치솟았다. 진주성은 끝내 살아남았다.그러나 그 승리는 피가 흐르고 시체가 쌓여가는 처절한 대가였다. 전투가 끝난 뒤, 성벽 위에서 쌓인 왜군 시체 더미를 살피던 김시민을 향해, 한 발 총탄이 발사된다. 총구를 떠난 탄환이 그의 머리를 뚫고 지난다. 산을 넘어선 햇살이 온 사위를 밝힐 때였다.남강은 그날 이후 수백 년 동안, 그의 죽음을 기억으로 품고 흘렀다. 왜군이 물러가고, 다시 찾은 평화처럼 강물도 그러했다. 촉석루 절벽은 가파르고, 선경의 진주성은 마냥 평화로웠다.매년 가을이면 남강에 여지없이 유등이 떠다녔다. 지금 사람들은 그 불빛을 축제라 부르지만, 그 빛은 오래된 염원이었다. 갈 수 없는 길의 열망이었다. 김시민이 서서 외쳤던 동문 자리는 지금 시가지 중심이 되었다. 도로 위를 지나는 자동차 불빛이 그때의 등불처럼 흔들거린다.성벽을 공격하던 적은 사라졌지만, 남강의 물결은 여전히 그때의 포성을 기억하고 있다. 김시민의 혼령이 강가에 내려섰음인가? 촉석루는 하늘을 배경으로 변함없이 당당하다. 신선의 장기 돌 같은 의암이 물 위에 검은 그림자로 솟아 보인다.그 옆으로 천천히 유등이 흘렀다. 조그마한 바람에도 유등이 흔들렸다. 백성들은 '남강의 불빛은 절대 꺼지지 않았다'고 기억한다. 그건 강물이 아니라 충의와 의기로 흐르는 혼이기 때문이다. 그 불빛이 천천히 강 멀리까지 사라질 때, 모두는 알고 있었다. 이 도시는 아직도 그날의 싸움 속에서 살아가고 있다는 것을.