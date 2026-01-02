태안군의회 "정의로운 전환 실질적 지원으로 이어져야"

큰사진보기 ▲김영인 군의원(사진 오른쪽)이 태안군의회 건의서를 기후에너지환경부 관계자에게 전달하고 있다. ⓒ 김영인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

태안군의회가 12월 31일 한국서부발전 태안발전본부에서 열린 '탄소중립 미래를 선도하는 에너지 전환 기념식(태안화력 1호기 명예로운 발전종료 기념식)'에서 '정의로운 전환 및 실질적 지원 대책 마련을 촉구하는 건의서'를 기후에너지환경부 장관에게 전달했다.건의서는 태안화력 1호기의 발전종료가 탄소중립 시대의 상징적 출발점이자 지역 전환 정책의 첫 시금석이라는 인식 아래, 지난 30여 년간 국가 전력공급의 중추를 담당해 온 태안지역이 발전소 폐쇄에 따른 산업·고용·환경변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 국가 차원의 종합대책 수립을 요청하는 내용을 담고 있다.태안군의회는 건의서를 통해 ▲'석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법'의 조속한 제정 및 국가 실행계획 확정 ▲도로·항만 등 사회간접자본(SOC) 확충 및 발전소 폐쇄 부지와 이원간척지를 활용한 에너지 전환을 위한 RE100 산업단지 조성 ▲한국발전인재개발원 자산(건물, APT등)의 공공적 전환 활용 ▲환경복원·지역경제 활성화·고용안정의 원칙으로 국가 책임보장을 통한 상생모델 제도화 등 실질적인 실행계획을 요구했다.이어 단순한 폐쇄 절차에 머무르지 않고 정부와 지역이 공동으로 단계적 실행계획을 마련해 나가야 한다는 점을 강조하며, 태안군이 '정의로운 전환'의 모범사례가 될 수 있도록 적극적인 지원을 요청했다.이번 건의서 전달은 의회 차원의 공식 논의와 지역의 다양한 의견 수렴을 토대로 뜻을 모아 마련된 것으로, 김영인 의원이 행사에 참석해 기후에너지환경부에 전달했다.김영인 의원은 '석탄화력발전소 폐지지역 지원에 관한 특별법' 제정 촉구 건의안을 대표발의하는 등 정의로운 전환을 위한 제도적 기반 마련을 지속적으로 요구해 왔으며, 이번 건의서한 전달 또한 그 연장선에서 추진됐다고 밝혔다.김영인 의원은 "태안은 지난 수십 년간 국가 에너지 공급의 최전선에서 기여해 왔으며, 이제는 탄소중립 전환의 동반자로서 새로운 미래를 함께 준비해야 할 시점"이라며, "에너지 전환은 국가적 과제이지만, 전환을 위한 비용 부담이 특정 지역에만 집중되어서는 안 된다"고 강조했다. 이어 "지방정부와 중앙정부가 협력하여 정의로운 전환이 실질적 지원정책으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.태안군의회는 앞으로도 발전소 폐쇄 일정에 따른 지역경제·고용·대체산업 논의가 실제 정책으로 이어질 수 있도록 관계부처 및 유관기관과의 협의를 지속해 나갈 계획이다.