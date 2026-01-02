광명시, 새해 '아이조아 첫돌 축하금' 상향

큰사진보기 ▲광명시청 전경 ⓒ 광명시 관련사진보기

경기도 광명시가 올해부터 '아이조아 첫돌 축하금'을 첫째 60만 원, 둘째 80만 원, 셋째 이상 100만 원으로 지원액을 상향한다.2일 광명시에 따르면 '아이조아 첫돌 축하금'은 광명시에서 태어나 첫돌을 맞은 아이의 부모에게 지역화폐인 광명사랑화폐로 축하금을 지급하는 사업으로, 광명시가 2024년 수도권 최초로 시작했다. 아이의 첫 생일을 지역사회가 함께 축하하고, 양육 초기의 경제적 부담을 덜기 위해 마련했다.2024년 시행 첫해 50만 원 일괄 지급했고, 2025년에는 첫째 50만 원, 둘째 60만 원, 셋째 70만 원 차등 지급하며 다자녀 지원을 강화했다. 올해는 자녀 수별 지원액을 더 높여, 양육 가정에 실질적인 도움이 되도록 했다.자세한 사항은 주소지 관할 동 행정복지센터, 민원콜센터(1688-3399) 또는 광명시청 여성가족과(02-2680-6778)로 문의하면 안내받을 수 있다.박승원 광명시장은 "아이조아 첫돌 사업은 아이 한 명 한 명의 성장을 도시가 함께 책임지겠다는 광명시의 약속"이라며 "앞으로도 부모가 체감할 수 있는 양육 지원을 확대해 아이 낳고 키우기 좋은 도시를 만들어가겠다"고 밝혔다.