안양시 '전세사기 피해자 지원사업' 확대

큰사진보기 ▲안양시 청사 ⓒ 안양시 관련사진보기

경기도 안양시가 전세사기 피해자들의 주거 안정과 일상 회복을 위해 올해 '전세사기 피해자 지원사업'을 확대 추진한다. 올해 관련 예산을 지난해 대비 150% 늘어난 5000만원으로 증액했다.안양시는 지난해 5월 해당 사업을 처음 시행해 총 25명에게 2천만 원을 지원한 바 있다. 지원 대상은 전세사기피해자등 결정문(국토부) 또는 전세피해확인서(주택도시보증공사)를 받은 무주택자로, 피해 주택이 안양시에 소재하고 신청일 기준 안양시에 주민등록을 둔 시민이다.신청은 2일부터 가능하다. 월세(주거비), 이사비(이주 비용), 소송수행 경비(경·공매, 보증금반환청구소송 등) 중 한 가지를 선택해 신청할 수 있다. 이메일(ayhouse@korea.kr) 또는 안양시청 본관 7층 주거복지센터 방문을 통해 가능하며, 자세한 사항은 시 홈페이지 '시정소식' 란에서 확인할 수 있다.안양시는 서류 검토를 거쳐 가구당 최대 100만 원 한도 내에서 실비를 지원할 방침이다. 유사한 지원을 받았거나 전세 보증금 전액을 회수한 경우는 지원 대상에서 제외될 수 있다.