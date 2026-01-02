김주애, 금수산태양궁전 첫 참배... 김정은과 동행

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 새해를 맞아 전날 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙통신이 2일 보도했다. 김 위원장의 딸 주애가 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전 참배에 처음 공개적으로 참석했다. 2026.1.2 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

북한 김정은 국무위원장의 딸 김주애가 1일 김일성 주석·김정일 국방위원장의 시신이 안치된 금수산 태양궁전을 처음으로 참배했다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 2일 "김정은 동지께서 새해 2026년에 즈음하여 1월 1일 금수산태양궁전을 찾으시었다"고 보도했다. 신문은 김 총비서 오른편으로 딸 주애와 리설주 여사가 나란히 서 있는 모습이 찍힌 사진을 처음으로 실었다. 김주애가 금수산태양궁전을 참배한 것은 이번이 처음이다.김주애가 9차 당 대회를 앞두고 북한 체제의 정통성을 상징하는 금수산태양궁전을 참배한 것은 그의 후계자 가능성을 강력하게 시사하는 동향으로 풀이된다.김 위원장이 신년을 맞아 금수산태양궁전을 찾은 것도 지난 2023년 이후 처음이다. 김 위원장은 2012년 집권 이후 거의 매년 새해 첫날 금수산태양궁전에 참배했지만 2018년과 2024, 2025년에는 참배하지 않았다. 그러다 2026년 첫날 주애와 함께 신년 참배를 재개한 것이다.<로동신문>은 "전체 참가자들은 김정은 동지의 사상과 영도를 일심충성으로 받들고 위대한 조선민주주의인민공화국의 무궁한 융성 발전과 인민의 복리증진을 위한 성스러운 위업실현의 전위에서 맡은 책임과 본분을 다해갈 굳은 결의를 다짐"했다고 보도했다.다만 신문은 김주애의 참배 사실을 별도로 언급하지는 않았다. 신문은 기사에서 김 위원장과 함께 "당과 정부의 지도간부들과 당중앙위원회, 최고인민회의 상임위원회, 내각, 성 기관 책임일군들"과 "국방성 지휘관들이 참가"했다고만 밝혔다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "새해 첫날, 김주애가 북한 체제의 가장 신성한 장소인 금수산태양궁전에 처음으로 정중앙에 서 있는 모습을 드러낸 것은 잠재적 계승자로서의 위상을 과시한 것"이라며 "이번 참배는 2026년을 기점으로 김주애의 정치적 역할을 본격적으로 시험하려는 포석"이라고 분석했다.임 교수는 다만 "김주애의 호칭 변화, 공식적 직함 부여, 실질적인 국정운영 참여와 지도자로서의 역량 증명 및 검증 과정 등을 지켜봐야 할 것"이라며 "결정적인 1차 갈림길은 곧 열릴 제9차 당 대회에서 드러날 것으로 전망된다"고 덧붙였다.