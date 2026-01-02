세계에서 가장 크고 웅장한 충무공 이순신 장군 동상은 어디에 있을까?

큰사진보기 ▲진도 녹진에 있는 세계에서 가장 웅장하고 늠름한 모습을 한 성웅 충무공 이순신 장군 동상. ⓒ 윤현정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 오마이뉴스에만 실립니다.민족의 자존감을 세우는 우리나라 역사 답사 1번지로 특히 학생 수학여행 필수 코스로 지정 필요하다고 봅니다

해남 우수영을 지나 진도대교에 들어선다. 초겨울 신선한 공기가 코끝을 스치는데 구름 한 점 없는 파란 하늘 아래 국내 최초인 쌍둥이 사장교의 아름다운 모습이 눈앞에 전개되고 다리 양쪽에 푸른 바다가 시원히 펼쳐지며 울돌목 물살이 장관을 이룬다.바로 정확히 명량대첩지 중에서도 가장 치열했던 현장을 지나니 누군들 벅찬 감동이 온몸을 감싸지 않으랴! 바야흐로 가슴 떨리는 전율을 느끼며 청사에 길이 빛날 통쾌한 승리의 현장이요 민족 자존감을 한껏 높이는 우리나라 역사상 가장 존엄한 성지 한복판에 선다.명량대첩지 현장 울돌목은 진도와 해남 사이의 좁은 해협을 이루며 바다의 폭은 한강 너비 정도의 294m 내외이다. 물길은 동양 최대의 시속인 11 노트에 이르며 젊은 사나이가 소리를 지르는 것처럼 물 흐르는 소리가 크며, 거품이 일고 물이 용 솟음 쳐 배가 거스르기 힘든 곳이다.공과 진도에 관한 기록은 1656년(효종 7)에 발간된 <동국여지지東國輿地志> 명환조(名宦條)에 나온다. 1591년 2월 선조는 정읍 현감이던 공을 진도 군수로 임명하더니 부임 도중 갑자기 완도 가리포 수군첨절제사로, 곧이어 2월 13일 전라좌도 수군절도사로 발탁한다. 이런 숨 가쁜 상황을 보면 그동안 태평하게 전쟁 준비 없이 지내던 조정이 당시 일본과의 관계가 미묘하고 급박하게 돌아가자 그제야 얼마나 놀라고 허겁지겁 했는지 짐작이 간다.당시 47세였던 공은 진도 군수로 근무하지 못해 진도 군수 명단에서 제외되었지만 <동국여지지>에는 진도의 명환(名宦: 중요한 자리에 있는 벼슬) 이순신이라고 등재되어 있다. 장군이 진도 군수로 부임했다면 제87대가 된다.이처럼 진도와 공과의 첫 인연은 명량대첩(鳴梁大捷)보다 6년이 빠르다. 1597년 8월 29일 진도 벽파진에 도착하여 16 일간 머무르며 전열을 정비한 이순신 장군은 1597년 9월 16일 명량해협에서 큰 승리를 거두었는데, 이것이 이순신 장군의 7대 해전 중 하나인 명량대첩이다. 명량대첩은 이순신 장군이 울돌목을 지나 서해안으로 북상 하려던 왜군을 크게 무찌른 전투로 허름한 전함 13척을 고쳐 왜군 전함 133척과 당당히 맞섰고, 거센 울돌목 회오리 물살을 활용해 순식간에 왜 함정을 가라앉힘으로써 정유재란 전세를 역전 시키는 계기를 마련했다.진도대교를 건너자마자 오른쪽에 이충무공승전공원이 있다. 바닷가에 서 있는, 왼손에 칼을 쥐고 오른손은 명량대첩 현장을 가리키며 서 있는 당당하고 위엄 있는 모습을 한 충무공 이순신 장군 동상을 우러러본다.'해전을 지휘하는 성웅 충무공 이순신 장군 동상'으로, 8각 기단부 15m, 동상부 15m 총 높이 30m이다. 광화문에 있는 동상은 좌대를 포함해 전체 높이가 16.8m이고, 그중 화강석으로 쌓아 올린 기단부 10.5m, 동상부 6.3m이다. 광화문 동상의 거의 2배에 달하고 충무공 동상 중에서 세계 최대다.광화문 동상이 몇몇 유력 인사들이 낸 성금으로 세운 데 비해 이 동상은 순전히 진도 군민의 성금으로 세운 것이다. 빈한한 벽촌의 살림살이임에도 애국 충정의 정신이 충만한 진도 군민의 얼이 면면히 이어 옴에 감격을 느끼고 존경을 표하지 않을 사람이 어디 있을까! 국난에 임한 진도 사람의 단심 충절이 오늘도 이어지고 있음을 알 수 있다.평소 이 동상을 보면서 그 높이가 높아 상단부 공의 모습을 가까이 볼 수 없어 안타까웠는데 최근 동상을 감싸고 도는 스카이라인을 만들어 그 위로 올라가 공의 모습을 가까이 볼 수 있어 더욱 감격스럽다. 동상 옆에 거북 등에 비를 세운 '이충무공벽파진전첩비'가 서 있고 조금 떨어진 곳에 십경도(十景圖)가 크고 자세하게 새겨져 있어 관람객들의 흥미와 이해를 높였다.눈앞에는 명량해협과 진도대교, 오른쪽 산 위에 진도타워가 시원스럽게 한눈에 펼쳐진다. 바다에 접하여 군선 형상의 나무로 된 조형물 형태의 넓은 광장이 잘 만들어져 있다. 진도대교 아래에는 울돌목 주말장터가 있다. 진도의 멋이 담긴 공연과 진도의 맛을 담은 음식 뿐만 아니라 다양한 체험을 할 수 있고 특산품을 판매한다.그곳에서 울돌목을 바라보면서 당시 해전을 생생히 상상할 수 있도록 '명량대첩해전도'가 큰 그림판으로 서 있고, 해변에 딱 붙여 전함이 있어 마치 명량해전을 보고 있는 착각을 불러온다. 오른쪽으로 펼쳐지는 바다를 감상하면서 천천히 해안 데크를 따라가다 보면 전함 형상을 한 전망대 겸 쉼터가 있다. 역사적 명소에다 어디에 비길 데 없는 아름다운 자연을 자랑하고 있다.왼쪽으로는 정원이 잘 가꾸어져 있고 곳곳에 벤치와 정자가 있어 바다를 바라보며 쉬어갈 수 있도록 배치되어 있다. 해변 깊숙이 전함 모형이 있고 나무 데크가 해변을 걷기 좋게 잘 정비되어 있다. 바닷속으로 쑥 들어간 데크가 있는데, 바닥이 투명 유리로 되어 있어 바다 한가운데를 걸어 다니는 느낌이 든다.승전공원에서 동쪽으로 우뚝 솟은 진도타워로 간다. 바로 눈앞에 가까이 보이지만 산 정상에 있어 차로 5 분 걸린다. 도보로 가파른 오르막길을 쉬엄쉬엄 오르는데 20 여분이면 족하다. 정상에 오르면 제일 먼저 맞이하는 것이 공의 말씀 하나하나를 기둥 하나씩에 새겨 드문드문 일렬로 세워 천천히 가면서 마음에 새길 수 있도록 배려했고 왼쪽 벽면에는 '임진왜란·정유재란 참전 진도 인물' 수십 명을 각각 현판을 달리하여 소개하고 있다.넓은 광장에는 공이 배 위에서 지휘하는 형상이 있고 육교를 따로 만들어 좀 더 높은 곳에서 주위를 좀 더 잘 살펴볼 수 있게 되어 있다. 사방이 확 트여있고 진도대교와 우수영, 녹진, 울돌목 바다, 다도해에 펼쳐진 크고 작은 섬이 더욱 또렷하고 한눈에 들어오는 전망 좋은 곳이다. 이처럼 빼어난 경치를 어디서 볼 수 있을까? 하와이, 항주 서호, 발트 3국에서 경탄하던 자연의 경이로움을 여기서 다시 한껏 만끽한다.진도타워 내부와 명량대첩 가상체험관을 차례로 관람한다. 벽에 명량해전에 관한 글과 사진이 쭉 붙어있다. 걸려 있는 사진들은 평산포대장 정용두, 미조항첨사 김응함, 녹도만호 송여종, 거제현령 안위 등의 활약상과 진도 백성들 또한 공을 도와 결사 항쟁으로 싸웠던 상황을 각각 설명하고 있다.명량대첩이 진도, 해남 등 인근 지역 백성들의 지원으로 이뤄진 승리라는 점을 잊지 말아야 한다. 울돌목에 최후 방어선을 구축한 것부터 현지 실정과 지리에 밝은 지역 출신 인사들의 책략에 기인하고, 전투 요원도 대부분 연해 지역 주민이었다고 볼 수 있기 때문이다.공원 옆 해안가 바다 쪽에 호젓한 식당과 카페가 보인다. 주위 바다 풍경과 어우러져 전망 좋은 멋진 건물이라 바다 한가운데서 머무르고 쉬는 느낌이 드는 힐링하기 좋은 장소 같아 들어가고 싶지만, 답사 하다 보면 항상 시간에 쫓기는 자신을 발견하곤 한다. 그래서 여행길에서는 이래저래 '다시 와야지'하고 미련을 두게 되는 걸까.진도 연해 지역 주민의 숭고한 정신과 눈앞에 전개되는 명량해전 현장을 바라보니 가슴이 벅차오르고 감개무량 하다. 그냥 이 자리에 한없이 서서 이 순간의 감격을 영원히 느껴보고 싶구나! 우리 국민 모두, 특히 전국의 청소년들이 팀을 이루어 명량해전 현장을 도보로 순례 하는 모습을 볼 수 있다면 감격은 더욱 배가 되겠지!