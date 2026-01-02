냄새는 지독한데 맛은 왜 이렇게 달콤할까

큰사진보기 ▲험상궂은 모습의 두리안. 이를 손질하면 부드러운 속살이 드러난다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

[천연 에너자이저의 주의사항] 두리안은 식이섬유와 비타민 B군, 칼륨이 풍부해 '천연 에너자이저'로 불릴 만큼 영양이 압도적이다. 다만, 신진대사를 활발히 하여 열을 내는 성질이 매우 강하므로 술과 함께 섭취하는 것은 금물이다. 체온이 급격히 상승하거나 심혈관에 무리가 갈 수 있으니 주의가 필요하다.

큰사진보기 ▲손질한 두리안. 숙소에 가져가거나 대중교통을 이용할 때 소지하면 큰 낭패를 당할 수 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.지난 12월 11일부터 15일까지 말레이시아 코타키나발루 여행을 다녀왔습니다.

세상에는 논리로 명쾌하게 설명하기 힘든 존재가 참 많다. 첫 인상은 쉽게 다가서기 어렵지만, 막상 곁을 내어주면 누구보다 따뜻한 온기를 품고 있는 사람처럼 말이다.과일의 세계에서 이런 반전 매력의 정점을 꼽으라면 단연 두리안(Durian)이다. 험상궂은 뾰족 가시 갑옷을 입고 세상을 경계하는 듯하나 그 속에는 세상 어디에서도 맛볼 수 없는 순하고 따스한 진심이 숨겨져 있기 때문이다.두리안과의 만남은 대개 설렘보다는 당혹감으로 시작된다. 과일 가게 근처만 가도 공기를 장악하는 특유의 냄새 때문이다. 누구나 처음에는 미간을 찌푸리며 뒷걸음질 치기 마련이다. 도대체 과일에서 왜 도시가스나 땀에 찌든 양말 같은 냄새가 나는 걸까 의아하겠지만, 사실 이 지독한 향기는 진정한 애호가를 가려내기 위한 두리안만의 신성한 시험대이기도 하다. 이 고약한 향기조차 견디지 못한다면 나의 진짜 매력을 마주할 자격이 없다! 라고 도도하게 말해주는 듯하다.하지만 숨을 꾹 참고 노란 과육을 한 입 베어 무는 찰나, 마법 같은 반전이 일어난다. 코를 괴롭히던 냄새는 신기루처럼 사라지고, 혀 위에는 그동안 알지 못했던 새로운 부드러움이 찾아온다. 그것은 과일이라기보다 상온에서 기분 좋게 녹아내린 고급 버터 혹은 진한 커스터드 크림의 풍미에 가깝다. 아삭함이나 청량한 과즙 대신, 묵직하고 찰진 크림이 혀끝 하나하나를 포근하게 감싸 안으며 깊은 고소함을 전달한다. 방금까지 코를 막게 했던 주인공이라고는 도저히 믿기지 않을 만큼, 입안에 남는 뒷맛은 은은하고 아름답다.두리안의 진짜 매력은 아무런 저항 없이 입안에서 스르르 사라지는 그 순한 속살에 있다. 단단한 씨앗을 감싸고 있는 과육은 거부감 없이 입안으로 스며든다. 이 진득한 과육이 목을 타고 넘어갈 때, 우리는 이 과일이 이토록 오랜 시간 사랑받아 온 이유를 조금은 알 것 같아 고개를 끄덕이게 된다. 처음의 강렬했던 냄새는 슬그머니 사라지고, 어느덧 새롭게 다가온 풍미가 되어 입안을 달콤하게 채워준다.이 특별한 맛의 경험은 우리에게 소중한 삶의 교훈을 일깨운다. 겉모습이 거칠고 향기가 낯설다고 해서 그 본질까지 그런 것은 아니라는 사실 말이다. 두리안을 맛보는 일은 겉모습에 가려진 편견의 막을 걷어내고, 그 속에 감춰진 진짜 아름다움을 조심스레 발견해 가는 과정과도 같다.나 역시 처음 대했던 두리안의 그 강렬한 냄새 앞에서는 고개를 저었지만, 입안에 퍼지는 반전의 맛을 마주하며 비로소 마음을 열게 되었다. 덕분에 지난 코타키나발루 여행은 단순히 풍경을 보는 것을 넘어, 새로운 맛과 마주했다는 즐거운 이야깃거리 하나를 선물해 주었다.겉모습과 첫 향기에 속아 이토록 진하고 아름다운 맛을 놓치지 않았으면 한다. 그 부드럽고 달콤한 맛의 세계 속으로 꼭 한번 용기 내어 빠져보길 바란다.우리는 때로 첫인상이라는 편견에 갇혀 소중한 인연이나 경험을 놓치곤 한다. 하지만 진짜 가치 있는 것은 대개 깊숙한 내면에 숨겨져 있기 마련이다. 겉모습에 휘둘리지 않고 그 속의 진심을 먼저 알아보는 마음, 그것이야말로 두리안이 우리에게 일러준 달콤한 삶의 지혜가 아닐까.