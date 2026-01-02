질문을 포기하지 않는 인간에 대하여

큰사진보기 ▲천의 얼굴을 가진 영웅 책 본문천의 얼굴을 가진 영웅 ⓒ 민음사 관련사진보기

<천의 얼굴을 가진 영웅>은 흔히 '영웅 서사의 교과서'로 불린다. 그러나 이 책의 출발점은 영웅이 아니다. 조셉 캠벨이 이 책에서 끝까지 놓지 않는 것은 하나의 질문이다. 왜 인간은 서로 다른 문화권, 서로 다른 시대, 서로 다른 신들을 불러내면서도 거의 같은 이야기 구조를 반복하는가. 왜 우리는 늘 누군가가 떠나고, 길을 잃고, 죽음과 같은 문턱을 넘고, 다시 돌아오는 이야기 앞에서 마음을 멈추는가.캠벨에게 신화는 전통이 아니라 작동이다. 오래된 이야기가 아니라, 지금도 계속 생성되는 질문의 형식이다. 그는 신화를 고정된 교리나 민속 자료로 다루지 않는다. 오히려 인간이 세계를 견디기 위해 만들어낸 가장 오래된 사고 장치로 바라본다. 그래서 <천의 얼굴을 가진 영웅>은 설명서라기보다 탐색 기록에 가깝다. 무엇이 옳은 신화인가를 말하지 않고, 인간은 어떤 질문 앞에서 이야기를 만들 수밖에 없는 존재인가를 묻는다.그 질문은 의외로 단순하다."나는 지금 여기에 머물러도 되는가."영웅은 언제나 이 질문 앞에서 태어난다. 신화 속 세계는 처음부터 안정되지 않는다. 왕국은 병들어 있고, 땅은 메말라 있으며, 공동체는 방향을 잃었다. 혹은 영웅 자신이 세계와 어긋나 있다. 이 결핍이 질문을 만든다. 떠나야 하는가, 아니면 남아야 하는가. 캠벨이 말하는 '부름'은 명령이 아니다. 그것은 흔들림이다. 신화는 확신에서 시작되지 않는다. 불안에서 시작된다.이 지점에서 캠벨의 신화론은 고전적 비극의 구조와 겹쳐진다. 비극의 중심에 놓인 것이 '악'이 아니라 '착오'이듯, 신화의 중심에 놓인 것도 '타락'이 아니라 '결핍'이다. 영웅은 악해서 추락하지 않는다. 그는 충분히 알지 못한 채 선택했고, 그 선택이 세계와 충돌한다. 비극에서 착오는 고통을 낳고, 신화에서 결핍은 모험을 낳는다. 다른 언어처럼 보이지만, 둘은 같은 질문을 공유한다. 인간은 왜 스스로를 오해한 채 세계 속으로 걸어 들어가는가.<천의 얼굴을 가진 영웅>의 흥미는 이 질문이 출발점에 머물지 않는다는 데 있다. 캠벨은 영웅이 통과하는 관문들을 따라가며, 질문이 어떻게 변형되는지를 추적한다. 고래의 배, 신전의 내부, 지하 세계는 모두 같은 장소다. 그것은 바깥으로 나아가는 공간이 아니라, 안으로 침잠하는 공간이다. 영웅은 이곳에서 세계를 구하기 전에 먼저 자신을 잃는다. 신화에서 죽음은 끝이 아니다. 질문이 더 깊어지는 순간이다.그래서 캠벨의 영웅은 반드시 돌아온다. 그러나 귀환은 해피엔딩이 아니다. 영웅은 이전의 세계로 되돌아가지 않는다. 질문을 통과한 채 돌아온다. 그는 더 이상 같은 질문을 던지지 않는다. 대신 세계가 던지는 질문을 견딜 수 있는 존재가 된다. 캠벨이 말하는 '선물'은 물건이 아니라 인식의 변화다. 세계를 바라보는 방식이 달라지는 것, 그것이 신화가 약속하는 유일한 보상이다.이 책이 지금도 읽히는 이유는 분명하다. 우리는 여전히 같은 질문 앞에 서 있기 때문이다. 머물 수 없는 자리, 설명되지 않는 불안, 이유 없이 흔들리는 삶 앞에서 인간은 여전히 이야기를 만든다. 캠벨은 이 반복을 비극으로 보지 않았다. 오히려 인간이 인간으로 남아 있기 위한 최소한의 몸부림으로 보았다. <천의 얼굴을 가진 영웅>은 영웅을 찬양하는 책이 아니다. 질문을 포기하지 않는 인간에 대한 기록이다.질문은 지금, 새로운 문턱 앞에서 다시 돌아온다. 인공지능의 시대에 가장 자주 던져지는 질문은 "AI가 인간을 대체할 것인가"이다. 그러나 이 질문은 본질을 비껴간다. 더 근본적인 질문은 따로 있다. 인간은 무엇으로 남을 것인가.캠벨이 반복해서 말했듯, 인간은 단지 성장하는 존재가 아니라 입문을 거쳐야 하는 존재다. 아이는 저절로 어른이 되지 않는다. 권한을 갖는다고 해서, 책임을 맡는다고 해서 곧바로 어른의 세계에 들어가는 것은 아니다. 캠벨에게서 어른이 된다는 것은 보호와 위안의 세계를 떠나 법칙과 책임의 세계로 들어가는 통과의례를 뜻한다.통과의례의 핵심은 지식이 아니라 질문의 전환이다. "나에게 좋은가 나쁜가"라는 질문에서, "이 힘을 어떻게 써야 하는가", "이 선택이 공동체에 어떤 결과를 남기는가"라는 질문으로 이동하는 것. 입문을 통과한 인간은 더 이상 사적인 욕망과 공포에 의해 움직이지 않는다. 그는 비개인적인 힘을 대리하는 자리에 선다.AI는 이미 답하는 능력에서 인간을 압도하고 있다. 그러나 AI는 입문을 통과하지 않는다. 책임을 짊어지는 질문을 하지 않는다. 공포와 욕망을 넘어서는 선택 앞에 서지 않는다. AI는 수단이지만, 통과의례를 거친 존재는 아니다. 그래서 지금 필요한 것은 더 똑똑한 인간이 아니라, 질문을 외주화하지 않는 인간이다. 결정의 책임을 기술에 전가하지 않는 인간, 효율 너머의 상처를 묻는 인간. 캠벨이 말한 신화는 과거의 이야기가 아니다. 그것은 지금도 우리에게 묻는다.'당신은 아직 머물러도 되는지를 묻는 자리에 있는가. 아니면, 질문을 통과한 채 다시 돌아올 준비가 되었는가.'