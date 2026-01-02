"김병기 쪽에 수천만 원 전달, 몇달 뒤 돌려받아"... 이번엔 '공천 헌금' 의혹

최근 원내대표를 사퇴한 김병기 더불어민주당 의원 쪽이 과거에 전직 구의원들로부터 수천만 원의 현금을 받았다가 돌려줬다는 의혹이 제기됐습니다. 이 내용은 지난 1일 언론에 공개된 탄원서를 통해 세상에 알려졌습니다. 특히 돈을 돌려주는 과정에서 '새우깡'이 든 쇼핑백을 이용했다는 구체적인 진술까지 나와 파장이 예상됩니다.
"구정 선물로는 많고, 공천 헌금으론 적다"
<한겨레> 보도에 따르면, 3쪽 분량의 탄원서는 서울 동작구 전직 구의원 A씨와 B씨가 2023년 12월 당시 이재명 민주당 대표에게 보낸 것입니다. 그때 민주당 총선 예비후보자검증위원장이자 공천관리위원회 간사였던 김 의원의 문제를 당 지도부에 전하려 작성했다는 겁니다. 이들은 탄원서에서 "2020년 총선을 앞두고 김 의원 측에 현금을 건넸고, 몇 달 뒤 돌려받았다"고 주장했습니다.
탄원서 내용을 종합해 보면, A씨는 2020년 1월 설 명절 무렵 김 의원의 자택을 방문해 부인 이아무개씨에게 현금 2000만 원을 전달했습니다. B씨 역시 비슷한 시기 1000만 원을 건넨 것으로 나옵니다.
B씨는 탄원서에 "설 선물과 함께 500만 원을 드렸더니, 김 의원의 부인이 '구정 선물로는 너무 많고 공천 헌금으로는 적다'며 돌려줬다"고 적었습니다. 그러나 이후 1000만 원을 다시 마련해 김 의원 최측근인 구의원을 통해 전달했다는 게 그의 주장입니다.
두 사람은 돈을 건넨 지 약 3~5개월 뒤인 2020년 6월, 김 의원 측에게서 각각 2000만 원과 1000만 원을 그대로 돌려받았다고 했습니다. A씨는 탄원서에 "김 의원 지역사무실에서 회의가 끝난 뒤 사모님이 방으로 따로 불러 딸에게 주라며 새우깡 한 봉지를 담은 쇼핑백을 건네줬다"면서 "그 쇼핑백 안에 5만원권 1500만 원, 1만원권 500만 원 등 2000만 원이 함께 담겨 있었다"고 적었습니다.
이들의 주장이 맞다면 김 의원 쪽은 불법 정치자금을 받았다가 반환한 것인데, 법원 판례에 따르면 추후에 받은 돈을 돌려주더라도 정치자금법 위반죄가 성립될 수 있다고 합니다.
이 탄원서가 논란이 되는 또 다른 배경에는 민주당 내부의 '자정 기능'이 작동하지 않았다는 의혹이 있습니다.
당시 서울 동작을 지역구 현역 국회의원이었던 이수진 전 의원은 이 탄원서를 접수해 당 지도부에 전달했습니다. 하지만 감찰은 이뤄지지 않았습니다. 이 전 의원은 2024년 총선 전인 2월 공천에서 배제된 이후 한 유튜브 채널에 출연해 이같은 내용을 공개하며 "결국 그 진술서가 당시 검증위원장이었던 김병기 의원한테 다시 가서 유야무야 넘어갔다"고 주장했습니다.
이에 대해 김병기 의원 측은 강하게 부인하고 있습니다. 김 의원 측은 탄원서 내용이 "사실무근"이라며 "당시는 총선을 앞두고 경쟁자에 대한 많은 ㅅ투서가 있었는데 대부분 조사결과 무혐의로 밝혀졌고 이 사안도 그중 하나로 알고 있다"고 해명했다고 <한겨레>는 보도했습니다.
민주당 긴급 최고위... 전방위 감찰 착수
논란이 확산되자 민주당은 1일 밤 긴급 최고위원회의를 열고 칼을 빼 들었습니다. 공천헌금 1억 수수 의혹을 받는 강선우 의원을 '사실상 제명' 조치하고, 김병기 의원에 대해서는 윤리심판원에 신속한 징계 결정을 요청했습니다.(관련기사 : '1억 공천헌금' 강선우 제명...김병기는 '신속 징계심판' 요청
https://omn.kr/2gk8x)
박수현 수석대변인은 회의 직후 "강선우 의원에 대해서는 탈당했으나 제명하고, 김병기 의원에 대해서는 금일 최고위원회에 보고된 윤리감찰단 조사 결과를 토대로 중앙당 윤리심판원에 신속한 징계 심판 결정 요청을 의결했다"고 전했습니다.
김 의원의 경우 이번 공천 헌금 의혹뿐만 아니라 제기된 모든 의혹이 도마 위에 오릅니다. 장남 국정원 채용 개입, 차남 숭실대 편입 개입, 대한항공 KAL호텔 숙박권 수수, 배우자의 업무추진비 카드 유용 의혹 등이 모두 윤리감찰단의 조사 대상에 포함된 것으로 알려졌습니다. 윤리심판원은 조사와 심판을 병행하며 김 의원의 소명을 들을 예정입니다.
현재 이 탄원서는 김 의원의 전직 보좌진을 통해 경찰에도 제출된 상태입니다. 경찰 수사와 함께 당 차원의 고강도 징계 절차가 동시에 진행되면서, '새우깡 쇼핑백'에서 시작된 의혹의 진실이 곧 드러날 것으로 보입니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.