연꽃으로 피어나는 병오년 새해의 첫 일출

2026년 병오년(丙午年) 말띠해의 새로운 태양이 솟아올랐다. 남원 혼불문학관을 병풍처럼 둘러싼 노적봉 능선 줄기가 5km 이어져 오수천에 닿은 지점에 석련대(石蓮臺)가 있다.임실 오수천 석련대 앞에서 지리산 방향에서 떠오르는 새해의 일출을 맞이했다. 2026년 병오년의 첫 일출은, 말띠해의 기운처럼 움직임과 열정이 서서히 깨어나는 풍경으로 다가왔다.붉게 물든 아침 하늘은 상서로운 병화(丙火)의 불기운이 멀리 지리산 방향의 산줄기 위로 겹겹의 실루엣으로 동쪽 하늘을 받치고 있었다. 오수천의 잔잔한 물길은 그 빛을 고스란히 받아 안아, 하늘의 불과 땅의 물이 조화를 이루는 풍경으로 보였다.이곳 석련대에서 3km 떨어진 곳에 자리한 노적봉 호성암지(虎成庵址)에는 바위 절벽에 마애미륵불좌상이 새겨져 있다. 이 미륵불은 활짝 핀 연꽃을 두 손으로 받들고 명상에 잠긴 채 연화좌대에 앉아 있다.최명희의 소설 <혼불>에 노적봉 아래 호성암(虎成庵)이 이 소설의 정신적 의지처로 등장하며, 이 암자의 본사(本寺)는 범련사(梵蓮寺)로 설정되었다. 범련사(梵蓮寺)는 현실의 고난과 혼탁한 시대 속에서도 꺼지지 않는 정신적 등불이자 도덕적 중심축의 상징이었다.오수천과 노적봉 능선이 만나는 이곳 지형을 연화부수형(蓮花浮水形) 풍수 형국이라고 전해진다. 물 위에 연꽃이 떠 있는 형국은 탁함 속에서도 청정함을 잃지 않는 맑은 기운이 모이는 길지로 해석되었다.임실 오수천의 석련대에 바위 연꽃이 여러 곳에 피어 있었다. 거대한 연꽃 바위는 화강암의 수직 절리가 만들어 낸 시간의 문장(紋章)처럼 보였다. 바위는 한 덩어리로 굳어 있지 않고, 위에서 아래로 곧게 갈라지며 마치 연꽃의 꽃잎이 차례로 벌어지는 순간인 듯 생생하였다. 연꽃이 진흙을 딛고 피어나듯, 거친 암반의 결마다 스며든 빛과 공기는 정지된 돌을 살아 있는 형상으로 바꾸어 놓았다.연꽃 바위의 수직 절리는 아래로 꺼지는 균열이 아니라, 하늘로 향하는 의지처럼 보였다. 연꽃 바위는 스스로 피어나서 하늘을 맞이하고, 그 틈새마다 희망의 리듬을 세우고 있었다.석련대에서 오수천 건너편 바위 절벽에는 삼계석문(三磎石門) 암각서가 있다. 이곳은 오수 분지의 모인 물길이 흘러 나가는 억년 세월의 수구(水口)였고, 오수 분지로 진입하는 물길의 입구였다.임실 석련대 위에 붉은 기운을 머금은 새해 아침 하늘이 머물며, 말띠해의 첫 숨처럼 천천히 밝아오고 있었다. 석련대의 바위 연꽃은 생동감 있게 피어났다. 산과 물, 바위와 하늘이 한순간 같은 빛을 나누는 2026년 병오년의 새 출발이 희망찬 풍경으로 펼쳐졌다.