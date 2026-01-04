퇴근 후 누워서 폰 만지작... 허무한 습관 바꾸는 간단하고 확실한 방법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"시간이 너무 빨리 간다."

"올해 뭐 했는지 모르게 지나갔고 크게 남은 게 없다."

"하고 싶었던 일은 시작도 못 해 보고 해야 할 일만 하다가 한 해가 갔다."

아침 케모마일 차 한 잔의 여유

몸이 따뜻해지고 마음도 느긋해지는 시간

오후 잠깐의 산책

겨울바람 속에 봄 햇살의 옷자락이 살짝 보인다.

저녁 시간 공원 달리기

숨쉬기와 몸의 열기를 통해 살아있다는 감각을 경험하는 시간

[기쁨 일기 작성 노하우]

- 기쁨 일기는 종이 수첩이나 휴대폰 메모장을 활용한다.

- 기쁨 일기는 즐거운 활동을 한 직후에 바로 쓰는 것이 만족감이 크다.

- 잠들기 전에 오늘의 기쁨을 찾아 기록하거나 음미하면 편안하게 잠들 수 있다.

- 처음에는 기쁜 활동을 부담 없이 한 줄만 적어도 괜찮다.

- 기쁜 활동을 적고 솔직한 느낌을 한 줄 적어두면 나중에 읽어 보는 재미가 있다.

- 내일의 기쁨 일기를 미리 작성하면 다음 날이 기다려진다.

연말이 되면 자주 오고 가는 말들이 있다.연말에 건강검진을 받아 보니 그동안 없었던 이상 수치가 드러난 항목이 있었다. 의사는 꾸준한 운동과 식단 관리 그리고 스트레스 관리가 필요하다고 말했다.최근 체중이 늘고 항상 피곤한 이유를 생각해 봤다. 퇴근하면 저녁을 배불리 먹어도 허기가 채워지지 않는 날이 많았다. 달콤한 간식을 찾게 되고 몸에 좋지 않다는 것을 알면서도 야식을 먹었다. 일상의 스트레스와 누적된 피로가 원인이었다. 생각해 보니 매일 정신없이 하루를 보내고 나면 저녁 시간에는 허전함이 밀려왔다. 그래서 나도 모르게 심리적 허기를 간식이나 야식으로 채웠다.뭔가 일상을 바꿀 새로운 방법이 필요했다. 우연히 일상의 소소한 기쁨을 매일 기록한 책을 읽고 나도 '기쁨 일기'에 도전해 보기로 했다. 일기를 매일 쓰는 것은 부담스러워 가볍게 오늘의 작은 기쁨을 메모하는 방식으로 정했다.막상 기쁨 일기를 쓰려고 하니 특별히 생각나는 일이 없었다. 오히려 기쁨보다 피곤함, 괴로움, 지겨움, 답답함, 귀찮음, 짜증이 더 일상에서 자주 느끼는 감정이었다.하루아침에 삶의 방식을 바꿀 수는 없다. 내가 선택한 것은 작은 기쁨을 만드는 방법이었다. 기쁨 수집가가 되어 하루에 잠깐이라도 기쁨을 느끼는 순간을 발견하고 기록하는 것이다. 아무것도 하지 않으며 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 일 년을 바쁘게 보내고 알게 됐다.기쁨 일기를 쓰기 위해서는 작은 기쁨을 만들어야 한다. 그래서 먼저 10분 일찍 일어나기를 실천하기로 했다. 10분 일찍 일어나기는 쉽지 않아 10분 일찍 자기로 했다. 휴대폰 보는 시간을 줄이고 정해진 시간에 잠자리에 들었다.처음에는 일찍 잠자리에 드는 것이 아쉬웠지만 푹 자고 아침에 일찍 일어나는 것이 만족감이 높았다. 그동안 잠들기 전에 휴대폰을 보느라 늦게 자고 아침에 피곤하게 눈을 뜨는 날이 많았다. 충분한 수면은 나의 일상 리듬을 찾는 첫 단추가 됐다. 아침에 부지런히 준비해 일찍 출근했다. 여유롭게 출근해 차를 한 잔 마시고 가볍게 스트레칭을 하고 하루를 계획하기도 했다. 그런 날은 아침에 기쁨 일기 메모장에 쓸 일기 한 줄이 완성된다.점심시간에는 커피를 마시지 않고 가볍게 산책을 했다. 날씨가 쌀쌀해도 오후 햇살을 볼 수 있고 나른한 몸을 깨우는 활력이 생겼다. 하늘의 구름도 매일 다르고 주변의 나무나 건물들도 새롭게 보였다. 비가 촉촉이 내리고, 바람이 거세게 불고, 햇살이 쏟아지고, 구름이 흘러가고 오후 공기가 매일 다르게 느껴졌다. 산책한 오후에도 기쁨 일기 한 줄이 메모장에 추가 된다.그동안 퇴근하면 쉬고 싶다는 생각을 주로 했다. 하지만 쉬는 것과 노는 것은 분명히 다르다. 쉬는 것은 소파에 누워서 휴대폰만 보는 소극적인 휴식이다. 아무 생각 없이 휴대폰을 하며 시간을 보내면 남는 것은 없고 허탈하다. 기쁨 일기를 쓰기 위해 무엇인가 변화가 필요했다.새롭게 선택한 활동은 저녁 식사 후 동네 공원 달리기였다. 추운 날씨에도 많은 사람들이 공원 운동장을 걷거나 달리고 있었다. 편안한 음악을 들으며 운동장을 나만의 속도로 천천히 달렸다. 몸이 점점 달아오르고 숨소리가 커졌다. 문득 살아있다는 감각이 느껴졌다. 저녁에 기쁨 일기 한 줄이 메모장에 기록된다.하루가 지우개처럼 닳아간다고 느낄 때, 삶이 단조롭고 권태로울 때는 나를 위해 즐거운 시간을 만드는 것이 필요하다. 기쁨 일기는 억지로 긍정적 사고를 하는 것이 아니다. 실제로 내가 좋아하는 활동에 잠깐의 시간과 노력을 기울이는 것이다.나의 기쁨 목록은 매일 조금씩 바뀌기도 하고 추가되기도 한다. 마음이 통하는 사람과 대화, 하루 한 문장의 외국어 공부, 하루 한 장의 독서, 마음 챙김 명상, 요가나 춤 연습, 한 곡의 음악 감상 등 기쁨 목록은 변화하고 확장한다. 때로는 아무것도 안 하고 멍하니 있는 시간도 좋다.힘든 일상에서 작은 기쁨과 만족을 매일 쌓아가는 것이 필요하다. 좋아하는 일을 시작하지 못하는 것은 마음의 여유가 없기 때문이다. 누구에게 인정받지 않아도 되고 잘하지 않아도 괜찮다. 그것이 무엇이든 작은 기쁨을 느끼는 일이라면 망설이지 말고, 오늘부터 시작하자. 그동안 몰랐던 기쁨을 발견하기도 하고 스스로 작은 기쁨을 만들어 보자. 기쁨의 강도를 올리기보다 빈도를 늘리는 것이 하루를 만족스럽게 보내는 방법이다.올해 나는 매일 기쁨을 일기장에 차곡차곡 적립하는 것이 목표다. 오늘 나의 기쁨 일기에 추가될 내용은 지금, 이 순간의 글쓰기의 기쁨이다.