짤순이는 왜 늘 '순이'였을까?

"왜 이 기계 이름은 늘 '짤순이'일까?"

"짜는 건 여자들이 더 잘해. 왜, 당신도 이번 기회에 제대로 한번 짜줄까?"

"이제부터 내가 '짜돌이' 할게. 내가 다 짤게."

덧붙이는 글 | 가전 네이밍이 가진 사회적 의미와 현재 가사노동 변화까지 연결했습니다.

주말 오후, 집 안에 만두소 냄새가 가득 찼다. 아내와 함께 새해를 맞아 만두를 빚기로 한 날이었다. 만두 빚기의 성패는 김치와 채소의 물기를 얼마나 제대로 짜내느냐에 달려 있다. 아내는 다용도실에서 작은 기계 하나를 꺼내왔다. 수십 년간 한국 주방을 지켜온 탈수기, 일명 '짤순이'였다.그런데 이 기계의 이름 하나가, 우리가 너무 오래 당연하게 여겨온 가사노동의 성별을 그대로 드러내고 있다는 생각까지는 미치지 못했다.요란한 소리를 내며 김치의 수분을 사정없이 뽑아내는 기계를 바라보다가 문득 이런 질문이 떠올랐다.힘을 써야 하는 일이라면 '짜돌이'가 더 어울리지 않을까 하는, 나름 합리적인 의문이었다. 하지만 아내의 대답은 단번에 그 질문을 뒤집었다.웃으며 던진 말이었지만, 그 순간 나는 탈수기 안에서 물기를 쥐어짜이던 김치보다 더 긴장한 표정이 되었을 것이다. 농담이었지만, 그 농담은 꽤 정확하게 한 시대의 구조를 찔렀다.가전제품 이름에 남아 있는 성별 분업의 흔적. '짤순이'는 단순한 별명이 아니다.한국의 가전 역사에는 유독 '순이'라는 이름이 많다. 탈수기 짤순이뿐만이 아니다. 과거 한 가전회사는 로봇청소기에 '신데렐라'라는 이름을 붙여 출시하기도 했다. 먼지를 싹 쓸어버리는 기계에 '싹쓸이' 같은 힘차고 직관적인 이름 대신, 재를 뒤집어쓰고 바닥을 닦던 동화 속 여성의 이름을 붙였다는 사실은 의미심장하다.이는 우연이라기보다 시대의 반영이다. 오랫동안 가사노동은 여성의 몫으로 여겨졌다. 가전제품은 그 노동을 덜어주는 도구였지만, 책임의 주체를 바꾸지는 않았다. 기업들은 기계를 중성적인 도구가 아니라, 말 잘 듣고 성실한 '여성 조력자'로 의인화했고, 그 결과가 '순이'라는 이름으로 남았다. 이러한 이름 붙이기는 단순한 마케팅 전략을 넘어선다. 이름은 대상을 규정하고 역할을 고정한다. '짤순이'라는 이름에는 탈수기의 기능뿐 아니라, 그 기계를 사용할 사람의 성별까지 은근히 상정되어 있다. 누가 버튼을 누를지, 누가 그 일을 맡아야 할지에 대한 사회적 합의가 이름 속에 미리 새겨져 있는 셈이다. 그래서 가전제품의 이름은 한 시대가 가사노동을 어떻게 바라보았는지를 보여주는 문화적 기록이 된다.'짜는 일', '닦는 일'처럼 힘들고 반복적인 노동에 여성의 이름을 붙이는 관행은, 그 고된 노동을 너무도 자연스럽게 여성의 몫으로 만들어버린 시대의 시선을 고스란히 드러낸다.하지만 아내의 말은 그 오래된 관행을 유쾌하게 전복했다. "당신을 짜줄까?"라는 농담 속에는 더 이상 순응이나 희생의 뉘앙스가 없었다. 대신 가사노동의 주도권이 어디에 있는지를 분명히 보여주는, 가벼운 경고이자 선언에 가까웠다.이제 '순이'라는 이름은 순종적인 노동의 상징이 아니다. 필요하다면 역할을 바꾸고, 웃음으로 주도권을 재배치할 수 있다는 자신감의 표현이다. 농담이지만, 그 농담이 성립한다는 사실 자체가 이미 많은 것이 달라졌음을 말해준다.시대가 변하면서 가전제품의 이름도 달라지고 있다. 요즘 가전은 '짤순이'나 '신데렐라' 대신 '워시타워', '오브제', '비스포크'처럼 추상적이고 중성적인 이름을 단다. 가전이 더 이상 특정 성별의 대역이 아니라, 가족 구성원 모두가 함께 사용하는 공용의 도구가 되었음을 보여주는 변화다.최근 들어 맞벌이 가구가 늘고, 1인 가구와 고령 가구가 증가하면서 가사노동의 풍경도 빠르게 달라지고 있다. 더 이상 집안일은 특정 성별이나 특정 역할에 귀속될 수 없는 문제가 되었다. 그 변화는 거창한 선언보다 일상의 언어에서 먼저 감지된다. "누가 할까?"라는 질문 대신 "같이 하자"는 말이 자연스럽게 오가는 순간, 오래된 이름들은 조금씩 설 자리를 잃는다.어쩌면 '짤순이'의 은퇴는 가전의 문제가 아니라 언어의 문제일지도 모른다. 우리가 무엇을 어떻게 부르느냐는, 결국 누가 무엇을 맡아야 한다고 믿어왔는지를 드러내기 때문이다.그날 나는 아내에게 이렇게 말했다.우리는 역할을 나눠 만두를 빚었다. 내가 김치의 물기를 빼면 아내가 만두소를 완성했고 함께 만두를 빚었다. 기계의 이름은 여전히 짤순이였지만, 그 버튼을 누르는 손은 더 이상 성별로 구분되지 않았다.이제는 세상의 모든 '짤순이'들이 은퇴해도 좋지 않을까. 그 자리에 남아야 할 것은 특정 누군가의 희생이 아니라, 서로의 수고를 덜어주려는 협력이다. 그렇다면 아직도 우리 일상에 남아 있는 '순이'들은 무엇이고, 그 은퇴는 어디까지 가능할까.