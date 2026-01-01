창원 주남저수지, 새해 첫날 철새들의 힘찬 날개짓

큰사진보기 ▲2026년 1월 1일 주남저수지 철새들의 날개짓. ⓒ 최종수 생태사진작가 관련사진보기

세계적인 철새도래지 창원 주남저수지를 찾은 재두루미, 큰기러기 등 철새들이 병오년 첫날인 2026년 1월 1일 힘찬 날개짓을 하며 날아 올랐다. 최종수 생태사진작가는 "새해를 맞아 주남저수지에 떠오른 붉은 해는 자연과 사람이 함께하는 희망찬 한 해의 시작을 알렸다"라고 전했다.최 생태사진작가는 "새해 첫날 이른 아침, 주남저수지에는 붉은 태양을 보기 위해 모인 시민들의 발걸음이 이어졌다"라며 "저수지에서 밤을 보내던 겨울 철새들은 여명이 밝아오자 잠에서 깨어나 분주한 하루를 시작했다. 붉은 해가 떠오르자 재두루미는 힘찬 날갯짓으로 비상을 시작하며 장관을 연출했다"라고 밝혔다.수천 마리에 이르는 큰기러기 무리는 가장 먼저 기상해 떼를 지어 먹이터로 날아오르며 새해 아침의 생동감을 더했고, 저수지 갈대섬에서 함께 밤을 보낸 재두루미들도 차례로 날아올라 무리를 이루어 백양뜰 먹이터로 향했던 것이다.혹한을 피해 남하한 재두루미는 현재 약 2300여 마리가 주남저수지 일대에서 월동 중이다.최종수 생태사진작가는 "새해 아침, 붉은 태양 아래 펼쳐진 철새들의 비행은 자연의 질서와 생명의 역동성을 보여주며 시민들에게 깊은 감동을 전했다"라며 "주남저수지의 새해 풍경은 자연과 공존하는 삶의 가치를 되새기게 하며, 2026년 병오년이 역동과 희망으로 가득한 한 해가 되기를 기원하게 한다"라고 전했다.