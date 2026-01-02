[영상] 일자리연계형 지원주택사업 정상화 촉구 나선 서산시민들

▲일자리연계형 지원주택사업 정상화 촉구 나선 서산시민들 1일 운산발전협의회가 개최한 ‘2026 해돋이 떡국 나눔행사’에 참석한 시민들도 “일자리와 주거를 함께 해결하기 위한 국토교통부 공모사업인 일자리 연계형 지원주택사업이 계획대로 진행되기를 바란다”며 삼삼오오 챌린지에 동참했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲1일 일자리연계형 지원주택사업 정상 추진 촉구 챌린지에 참여한 시민들. ⓒ 방관식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

일자리연계형 지원주택사업을 둘러싸고 서산시와 LH가 갈등을 빚고 있는 가운데 시민들이 사업 정상화를 촉구하는 챌린지에 나섰다.해당 사업은 총사업비 798억 5천만 원을 투입, 대산읍 대산리 일원에 290세대의 공공 임대 아파트와 비즈니스 지원센터 등을 조성하는 것이 주요 골자다.그러나 서산시에 따르면 2024년 10월 24일 LH가 사업대상지와 26㎞나 떨어진 당진 석문국가산단의 공실을 이유로 사업 참여가 어렵다며 입장을 일방적으로 통보했다.이와 관련해 이완섭 시장도 지난해 12월 29일 기자회견을 열고, "공동사업 시행자인 LH가 부당한 사업 포기를 중단하고 책임 있는 공기업으로서 사업에 참여해야 한다"고 강하게 촉구했다. 이날 기자회견은 사업 중단 관련자의 문책과 인사조치를 주장할 만큼 격앙된 분위기였다.이와 관련해 공직사회를 중심으로 시작된 일자리연계형 지원주택사업 정상 추진 촉구 챌린지가 일반 시민들로 확대되고 있다.1일 운산발전협의회가 개최한 '2026 해돋이 떡국 나눔행사'에 참석한 시민들도 "일자리와 주거를 함께 해결하기 위한 국토교통부 공모사업인 일자리 연계형 지원주택사업이 계획대로 진행되기를 바란다"며 삼삼오오 챌린지에 동참했다.운산면민 김 아무개씨는 "서산시와 LH가 수요조사를 비롯한 사업 전반에 대해 일치하는 게 하나도 없는 것이 놀라울 뿐"이라며 "그러나 정부의 공모사업 선정은 확실한 사실인 만큼 해결책을 찾아 사업을 추진해야 한다"고 주장했다.반면 LH는 사업 참여와 관련한 공문의 부존재와 공모 제도의 한계 등을 거론하며 시의 주장을 반박하고 있다. 애당초 사업에 참여하겠다는 의사가 없었다는 것이다.일자리연계형 지원주택사업의 파행은 최근 서산시와 당진시의 인구 역전 현상과 맞물려 이완섭 시장에게 정치적 부담으로 작용할 우려가 커지고 있다.