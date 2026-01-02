[서산] 병오년 새해가 밝았다... 5개월 앞둔 지방선거, 분주한 출마자들

큰사진보기 ▲2025년 마지막 날을 청와대 앞에서 농성 중인 한전KPS 비정규직지회와 함께한 정의당 서산태안위 신현웅 전 위원장은 이재명 정부를 향해 노동안전과 생명 존중을 실천해줄 것을 촉구했다. ⓒ 신현웅 SNS 갈무리 관련사진보기

새해가 밝아오면서 정치인들의 발걸음이 빨라지고 있다. 지방선거를 5개월여 앞둔 올해, 선거를 준비하는 정치인들에게는 누구보다도 중요한 해다.2025년 을사년 해가 저물고 병오년 새해가 힘차게 떠오르면서 정치인들의 각오도 남다르다. 서산 지역 주요 정치인들은 새해를 맞아 시민들을 위해 노력할 것을 약속했다.이완섭 서산시장은 "2026년 병오년 새해가 밝았다. 서산 시민 여러분과 서산시와 저를 아껴주시는 모든 분께 새해 인사 올린다"면서 "항상 건강하시고, 하시고자 하는 일 모두 성취하시는 행복한 한 해 되시길 기원한다"며 새해 덕담을 전했다.서산시의회 조동식 의장도 SNS를 통해 "2026년, 붉은 말의 해, (시민들 모두) 새해 복 많이 받으세요"라며 "(시민) 여러분의 가정에 건강과 평안, 희망이 가득한 한 해가 되기를 기원합니다"라면서 새해 인사를 전했다.성일종 국민의힘 의원(서산·태안)은 "희망찬 2026년 병오년(丙午年) 새해가 밝았다"면서 "새해 첫날의 설렘이 올 한 해의 든든한 힘으로 이어지길 바란다"며 "우리 이웃과 아이들이 더 큰 꿈을 키워갈 수 있는 서산과 태안을 만들겠다"고 약속했다.민주당 서산태안지역위원회 조한기 위원장은 "2025년은 대한민국의 놀라운 회복력으로 위대한 국민이 무도한 권력자의 계엄과 내란을 막아냈다"면서 "이제 2026년 새해가 밝았으니 우리 주변을 둘러보고 하나씩 묵은 숙제를 해결해 나갈 때"라고 말했다.그러면서 "2026년 지방선거야말로 국민, 시민, 군민들의 축제가 될 수 있도록 서산태안의 뜻과 마음을 모아나가겠다"며 "민주당이 새로운 대한민국을 이끌고 국민을 믿고 힘차게 나가겠다"면서 시민들의 건강과 행복을 기원했다.2025년 마지막 날을 청와대 앞에서 농성 중인 한전KPS 비정규직지회와 함께한 정의당 충남도당 신현웅 노동위원장은 "고 김충현 노동자가 사망한지 7개월째 돼가고, 한전KPS 비정규직지회가 노숙 농성한 지 43일째"라면서 "국무총리 산하에(산재사고 예방과 비정규직의 정규직 전환을 위한) 협의체를 운영해 오고 있지만, 몇 달째 공회전만 하다가 해를 넘겼다"고 분노했다.이어 "2025년 마무리와 2026년 새해를 청와대 앞 길바닥에서 맞이하는 서글픈 현실"이라며 "소년공 출신 이재명 대통령과 민주노총 위원장 출신 김영훈 노동부 장관은 말로만 하지 말고 노동안전과 생명 존중을 실천해 달라"고 목소리를 높였다.올해 지방선거에 나선 정치인들의 메시지도 이어졌다. 지난해 11월 북콘서트에 이어 시장 출마에 도전하는 맹정호 전 시장도 "새해에는 소망하는 모든 일이 이루어지고, 행복과 건강이 늘 함께하기를 바란다"면서 "저도 다시 뛰는 서산을 위해 최선을 다하겠다"며 "승리하는 2026년이 되기를 진심으로 희망한다"면서 각오를 전했다.민주당 한기남 전 청와대 행정관도 부춘산 해맞이 현장을 찾아 "병오년 새해에도 가정마다 웃음이 머물고 일터마다 보람이 쌓이며 곳곳에 따뜻한 변화가 이어지길 소망한다"며 "시민 여러분 모두 건강과 평안, 복 많이 받는 한 해 되길 기원한다"고 밝혔다.지난해 12월 출판기념회를 개최하고 시장 출마를 공식화한 민주당 박상무 전 도의원 역시 "새해에도 시민과 함께 걷겠다"며 이같이 말했다.특히, 지난해 일찌감치 시장 출마를 선언하며 같은 당 이완섭 현 시장을 향해 지방선거 출마 자제를 주장했던 국민의힘 임재관 전 서산시의회 의장은 "서산 시민 여러분, 새해에도 늘 건강 다복하길 기원한다"면서 "2026, 서산의 변화는 준비된 사람에게서 시작된다"는 각오를 밝혔다.