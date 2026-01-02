정월 초하루 사자춤의 의미

큰사진보기 ▲정월 초하루 시가현 다테베신사에서 사자춤패가 사자춤을 춥니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

[참고] 다테베신사

큰사진보기 ▲다테베신사에서 사자춤을 마친 사자춤패가 마을 집들을 찾아다니면서 사자춤을 추며 복을 빕니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲사자춤이 끝나고 사자탈을 쓰고 마을 사람들 머리를 물고 있습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 주로 가르치고 있습니다.

양력 정월 초하루 아침, 일본 시가현 다테베 신사를 찾았습니다. 해가 뜨기 전 이른 아침인데도 신사 안에는 사람들이 가득했습니다. 사람들은 신사 본전에서 하츠모데 정월 인사를 하거나 부적을 사기도 했습니다.서서히 날이 밝아질 무렵 사자 탈을 갖춘 사자춤패가 음악 소리에 맞추어 신사 하이덴 앞에서 사자 춤을 추었습니다. 사자춤을 마친 뒤 사람들은 줄을 서서 사자탈에 자신의 머리를 밀어넣으면서 한 해의 건강과 행운을 빌었습니다.일본에서 사자춤은 북쪽끝 북해도에서 남쪽 끝 오키나와까지 온 나라에 전해지는 민속 예능이자 민간신앙입니다. 지역마다 조금씩 다르기도 하지만 사자춤은 일본에서 가장 보편적이고 누구나 아는 민속입니다.일본에 사자춤이 전해진 것은 불교와 더불어 부처의 수호신으로 들어온 것으로 보입니다. 이후 일본 사람들의 습성과 일본 문화와 어우러져 보편적이고 일반적인 신앙으로 자리를 잡았습니다.신사에서 줄을 선 사람들에게 사자탈로 머리를 물었습니다. 다음 사자춤패는 다테베 신사 이웃들을 찾아 집 안팎에서 복을 빌고, 사자춤을 추었습니다. 사자춤이 끝나면 사자탈을 쓰고 가족들의 머리를 물며 복과 건강을 빌었습니다.일본사람들은 반 이상이 정월 초하루 절이나 신사를 찾아서 신에게 건강과 복을 빕니다. 이것을 하츠모데(初詣)라고 합니다. 유명하고 큰 신사나 절은 정월 초 일주일동안 몇 십만 명이 찾아가기도 합니다.사람에 따라서 자신들이 사는 마을에 있는 신사나 절을 찾아가기도 합니다. 시가현 고카시 소마나카(滋賀県甲賀市水口町杣中) 마을 사람들은 마을 뒷산에 '동광사'라는 작은 절을 지어 운영하면서 마을 사람들이 정월 초하루 복을 빌기도 합니다.일본에 신사나 절이 많은 것은 잘 알려진 사실입니다. 절이 불교 신앙의 중심이라면 신사는 일본 민간신앙과 일상생활의 중심입니다. 마을 사람들은 단카(檀家)제도에 따라서 신사나 절에 소속되어 대부분 달마다 정해진 회비를 내고, 행사에 적극 돕거나 참가합니다.일본 사람들이 신사나 절 행사에 적극 참여하며 복과 건강을 비는 까닭은 여러 가지가 있습니다. 그중 가장 큰 이유는 자연재해와 상부상조의 전통이 아닌가 합니다. 일본은 오래 전부터 지진이나 쓰나미 해일 피해가 많았고, 그것들이 언제 일어날지 알 수 없습니다.언제 일어날지 모르는 자연재해 앞에서 사람들은 정신적으로 불안합니다. 이것을 이기고 평안한 마음을 갖기 위해서 민간 신앙에 의지하여 많은 신들을 만들어낸 것 같습니다.일본 전국에 사자춤이 널리 퍼진 까닭도 부처를 보호하는 수호신 사자가 자신들이 언제 닥칠지 모르는 재난 속에서 구해줄 것이라는 믿음과 희망에서 생긴 것으로 보입니다.특히 사자탈이 머리를 물면 건강하고 행복할 것이라는 신앙은 사자의 용맹함과 신적인 능력이 무는 행동을 통해서 자신에게 전해고, 그렇게 될 것이라는 믿음에서 시작됐습니다.이제 2026년 새해가 밝았습니다. 모든 사람들이 바라는 대로 건강하고 희망 가득한 새해가 되기를 빌어봅니다.