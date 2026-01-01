조영구씨에게 건넨 핫팩... 용왕산서 만난 온기의 순간들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

2026년 찬란하게 떠오르는 태양

안전하고 즐거운 해맞이 축제를 위한 자원봉사자들

"언니들, 연예인을 보고도 아는 척 안 하면 예의에 어긋나요."

'춘향가'와 '쾌지나 칭칭나네'를 부르며 흥을 돋우는 가수들

사물놀이패 어르신의 신명나는 장단

태양를 본뜬 모형에 소원지 달기

"경비 아저씨들 좀 갖다 드리면 좋을 텐데."

2026년 새해 첫날이다. 해돋이를 보겠다고 이른 새벽에 눈을 떴다. 집 앞 용왕산에서는 해마다 해맞이 축제가 열렸지만, 막상 발걸음을 옮긴 건 이번이 처음이었다. 늘 가까이에 있다는 이유로 미뤄 두었던 탓이다. 새해는 사소한 일이라도 미루기를 내려놓는 데서 시작해야겠다고 다짐했다. 물론 기체조 언니들과 산에서 해맞이를 함께하자는 약속도 있었다.새벽마다 기체조를 하러 다니다 보니 일찍 일어나는 건 어렵지 않았다. 다만 추위가 문제였다. 영하 11도라는 일기예보에 잠시 망설였지만, 마음을 단단히 먹고 옷을 잔뜩 껴입었다. 장갑을 끼고 모자까지 눌러 쓰자 비로소 새해 첫날에 어울리는 각오가 갖춰진 듯했다. 남편과 나란히 산으로 향했다.아직 어둠이 걷히지 않은 산 위에서는 이미 안내 방송이 울리고 있었다. 이 추이에 누가 올까 했는데, 생각보다 많은 사람이 모여들고 있었다. 운동장 가장자리에는 소방차와 경찰차, 응급차까지 가지런히 서 있었다. 새해의 첫 장면을 안전하게 열기 위해 누군가 이미 오래전부터 준비하고 있었던 것이다. 그 사실 하나가 마음을 울컥하게 했다.운동장 한가운데에는 여러 개의 천막으로 각종 부스가 세워져 있었다. 핫팩 나눔, 복떡 나눔, 소원지 쓰기, 온기 나눔터, 캘리그라피 등 이름만 보아도 참여해 보고 싶어졌다. 이동식 난로 옆에 서서 몸을 녹이다 보니 '내가 잠든 사이 누군가는 밤을 새웠겠구나' 하는 생각이 들었다. 새해의 설렘을 높여주기 위해 이렇게 보이지 않는 손길로 고생했을 모습이 상상되었다.무대 쪽으로 가니 '2026년 해맞이 축제' 라는 글자가 환하게 빛나고 있었다. 사회자는 추위에 몸을 떨며 마이크 테스트를 하고 있었고, 출연자들은 부스 안에서 잠시 숨을 고르고 있었다. 사회자가 조영구씨라는 말에 주변이 잠깐 술렁거렸다.기체조 언니들을 무대 위로 올려놓고 사진을 찍어주기 위해 꼬드겼다. 연예인 옆에 선 언니들이 쑥스러워하더니 금세 예쁜 표정으로 자세를 고쳐 잡았다. 새해에는 이렇듯 작은 웃음이라도 좋으니 더 많은 유머 감각을 깨워야겠다고 다짐했다.그런데 사회자가 너무 추워 보였다. 저 몸으로 무대를 이끌어야 할 텐데 싶어 내 주머니 속에 들은 핫팩을 꺼냈다. 무대 위로 올라가 핫팩을 건네는데 괜히 나까지 긴장되는 건 또 뭐지? 연예인에게 무언가를 건네본 적이 없어서 더 부끄러웠다. 하지만 그보다 추위 앞에서는 누구나 똑같은 사람이된다는 걸 깨달았다.국악 아가페 가수의 목소리가 어둠을 가르고 퍼졌고, 이어 어르신 사물 놀이패의 힘찬 장단이 이어졌다. 얇은 무대 의상으로 추위를 견디면서 동요 없이 공연을 이어가는 모습 아름다웠다. 공연이 끝나고 나서도 그 모습이 쉽게 지워지지 않았다.남을 즐겁게 해주기 위해 감내해야 하는 추위가 생각보다 훨씬 혹독했을 테다. 하지만 그분들은 온기와 열정으로 단단히 무장을 했었기에 견딜 수 있었을 것이다. 방송이나 마이크 등 아무 사고 없이 공연이 끝나자 나도 모르게 안도의 숨이 나왔다.이제 떠오르는 해를 보러 갈 차례였다. 산 아래로 보이는 아파트 숲 사이로 해가 뜬다고 했다. 나뭇가지와 건물들이 시야를 가려 바다에서 보는 해돋이만큼 시원하지는 않았다. 사람들이 굳이 동쪽 바다를 찾아가는 이유를 알 것만 같았다.오전 7시 47분, 두 빌딩 사이로 붉은 해가 얼굴을 내밀었다. 잠시 머뭇거리더니 이내 번쩍 솟아올랐다. 매일 뜨고 지는 해인데도, 오늘 떠오른 해는 괜스레 내 가슴을 쿵쿵 두들겼다.'소원지 쓰기' 부스에서 엽서를 받아 들었다. 무슨 소원을 적을까 고민할 틈도 없이 '건강'이라는 단어가 떠올랐다. 이 나이에 건강보다 더 바랄 것이 무엇인가. '윤 씨 가족과 한 씨 가족 모두 건강 하자.' 욕심을 하나도 담지 않고 쓴 단 한 문장이었다. 모형으로 만든 커다란 태양 위에 소원지를 걸며, 이만하면 충분하다고 스스로한테 다짐했다.'복떡'을 받기 위해 늘어선 긴 줄에 우리도 함께 섰다. 떡을 7천 개나 준비했다는 말을 듣고는 입이 떡 벌어졌다. 떡집에서의 밤은 얼마나 길었을까. 내가 받은 떡 한 조각에도 누군가의 밤샘이 들어 있다고 생각하니 그냥 단순하게 받아들 것만은 아니었다. 떡을 건네는 젊은이들의 빨개진 손을 보고도 그냥 지나치려니 미안했다.집에 돌아와 매생이를 넣은 굴 떡국을 먹는데 남편이 한참 머뭇거리더니 말을 꺼냈다.이른 아침부터 재활용 분리를 마친 후, 컵라면으로 끼니를 때우던 모습이 마음에 걸렸던 모양이다. 미처 생각하지 못했던 나였기에 좋은 생각이라고 엄지척을 해주었다. 추위에는 쌍화탕이 최고 아닌가. 나는 수제 쌍화탕 몇 팩을 따끈하게 데워 종이 가방에 담아서 얼른 남편 손에 들려주었다. 그 따뜻함으로 그분들이 추위가 잠시나마 잊혀지기를 바라면서.남편과 나는 그 어느 해보다 새해 출발이 신선하지 않았냐며 오늘을 자평했다. 해돋이를 본 기억 하나가 올 한 해를 든든하게 지탱해 줄 것만 같다고 웃었다. 해맞이 추억을 안고, 오늘 가졌던 감정들을 오래도록 가슴에 품을 수 있었으면 좋겠다.새해 첫날, 주민들을 위해 축제를 준비해 준 공무원들, 경찰들, 자원봉사자들, 무대를 지켜준 사람들께 고마운 마음이 든다. 또 같은 시간 같은 장소에서 함께 해를 바라본 모든 이웃들도 고맙다.'2026년은, 우리 모두에게 두루 평안한 해가 되었으면' 하고 조용히 빌어본다.