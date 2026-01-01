노인생활지원사 20% 집단해고 통보... 공공연대노조 "정부 지침 위반"

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 경남본부 조합원들이 노인생활지원사 집단해고 강행하는 '사회적협동조합 노인세상과'과 방조하는 '고성군수'를 규탄하고 집단해고에 맞선 투쟁 선포 기자회견을 진행하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

공공연대노동조합은 2025년 12월 31일 기자회견을 열고, 정부 지침을 위반하며 노인생활지원사 약 20%를 집단해고하려는 '사회적협동조합 노인세상'(아래 노인세상)과 이를 방관하고 있는 경남 고성군을 규탄했다.노조는 이날 기자회견에서 노인맞춤돌봄사업의 새로운 수탁기관으로 선정된 노인세상이 보건복지부의 고용승계 지침을 위반한 채 전체 종사자의 20%에 달하는 노동자들에게 집단해고를 통보했다고 밝혔다.보건복지부 노인맞춤돌봄사업 지침에는 수탁기관이 변경되더라도 종사자의 고용과 연차를 승계하도록 명시돼 있다. 그러나 2026년부터 사업을 맡게 된 노인세상은 사업 개시 이전부터 전체 종사자를 대상으로 공개채용 공고를 내는 등 고용 불안을 조성해 왔다는 것이 노조의 설명이다.이어 2025년 12월 말, 노인세상은 자체 취업규칙상 정년을 이유로 6년간 근무해온 노인생활지원사 10여 명에게 집단해고를 통보했다.현재 고성군 노인생활지원사 64명은 기존 수탁기관인 '한올 생명의 집' 등에서 약 6년간 근무해왔으며, 정년 제한 없이 일부는 70세까지도 일해왔다. 정부 사업 지침에도 정년 규정은 없고, 고성군 내 다른 수탁기관에서도 68세까지 근무하고 있는 상황에서, 수탁기관이 변경되더라도 고용이 유지될 것으로 기대했으나 갑작스럽게 집단해고 통보를 받게 됐다는 것이다.노조는 노인세상의 고용 기준이 일관되지 않다고도 지적했다. 노조에 따르면 노인세상이 고성군으로부터 위탁받아 운영 중인 '고성군치매전문요양원'에는 65세 이상 요양보호사가 근무하고 있으며, 현재 진행 중인 신규 채용에서도 65세 이상의 구직자에게 근무가 가능하다고 안내하고 있다.이에 노조는 "노인세상은 취업규칙상 정년을 넘긴 노동자를 이미 고용하고 있고, 신규 채용에서도 연령 제한을 두지 않는 등 사실상 정년이 없는 고용 관행을 유지하고 있다"며 "그런데도 노인맞춤돌봄사업에서만 정년을 이유로 고용승계를 거부하는 것은 부당하다"고 주장했다.노조는 고성군의 대응에 대해서도 강하게 비판했다. 노조는 "집단해고가 예고된 상황에서도 고성군은 적극적인 조치를 취하지 않고 있다"며 "공공연대노동조합은 12월 22일과 26일 긴급 기자회견과 고성군 면담을 통해, 정부 지침을 위반한 노인세상에 대해 위탁계약 해지 또는 고용승계 이후 노사 협의를 통한 합리적 정년 설정을 여러 차례 제안했다"고 밝혔다.그러나 노조는 "고성군은 고용승계를 요청할 수는 있지만 강제할 수는 없다는 입장만 반복하고 있다"며 "위탁기관 관리 책임이 있는 고성군이 사실상 집단해고를 방치하고 있다"고 지적했다.노조는 기자회견문을 통해 "부당한 집단해고에 맞서 법적 대응을 포함한 모든 수단을 통해 대응할 것"이라며 "이 과정에서 발생하는 모든 책임은 노인세상과 고성군에 있다"고 밝혔다.이에 대해 노인세상 측은 "이전 수탁기관과의 근로계약 기간이 종료돼 새롭게 근로계약을 체결하는 정당한 절차"라는 입장을 밝혔다.<경남도민일보>에 따르면 고성군 관계자는 "복지부에 자문한 결과 채용공고를 올린 것만으로는 고용 승계 위탁 조건을 위배했다고 볼 수 없어 행정조치를 하기는 어렵다"고 말했다.