문재인 전 대통령 "극우 내란 정당, 반성커녕 내란 두둔에 놀랄 지경"

큰사진보기 ▲조국 조국혁신당 대표가 1일 오전 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

AD

문재인 전 대통령은 "극우 내란 정당은 반성은 커녕 내란을 두둔하는 등 놀라울 지경"이라며 "내란 청산은 현재 진행형이고, 올해 지방선거에서 극우 내란 세력들에 대한 정치적 심판이 매우 중요하다"라고 말했다.조국혁신당은 조국 대표 등 지도부가 1일 경남 양산 평산마을 사저를 예방, 새해 각오를 다지는 자리에서 문재인 전 대통령이 이같이 말했다고 전했다.이 자리에서 문 전 대통령은 새해 덕담으로 "(2024년 총선에서) 조국혁신당의 '3년은 너무 길다'라는 강력한 메시지가 민심을 움직였고, 조국혁신당이 윤석열 정부 조기 종식에 앞장서 주신 것에 대해 감사하다"고 말했다고 조국혁신당은 밝혔다.또 문 전 대통령은 "조국혁신당은 정치 사상 초유의 실험이었고 성공을 거두었다. 더 의미 있는 결실을 맺길 바란다"라며 "민주 정부를 거치면서 민주주의가 거듭 발전해 왔음에도 계엄·내란으로 취약성을 드러내기도 했다"고 지적했다.'극우 내란 정당'을 비판한 문 전 대통령은 "중앙정부의 민주 정부로의 교체가 지방정부의 교체로 이어져야 한다. 큰 연대의 틀을 유지하면서 민주 진영의 큰 승리와 혁신당의 의미 있는 성과가 이루어지기를 바란다"고 거듭 강조했다.조국혁신당은 문 전 대통령이 "민주주의를 확장하고 더 튼실하게 만드는 일이 혁신당의 임무"라면서 "민주당 정부가 생각하지 못하거나, 힘이 미치지 못한 부분에서 조국혁신당의 역할이 있을 것으로 본다"고 당부했다고 전했다.이에 조국 대표는 "환대에 감사드리고, 대통령님의 말씀을 잘 새겨듣겠다"라고 화답했다. 이어 "'3년은 너무 길다'라는 구호와 함께 내란을 극복했지만 민주 정부 수립을 통해 조국혁신당의 1막이 끝났다"라면서 "새로운 2막을 대통령께서도 지켜봐 주시고 응원을 부탁드린다"고 당부했다.조 대표는 "현재 내란 세력에 대한 법률적 심판이 진행 중이지만, 정치적 심판을 위해 지방선거 압승이 필요하다"라며 "민주진보 진영의 힘을 합쳐 '2018 어게인'을 실현하기 위해 힘을 모아가겠다",라고 말했다. 또 "이재명 정부의 성공을 위해 레드팀 역할을 할 것이며, 이러한 역할이 민주 진영 전체에 도움이 될 것이다"라고 말했다.조국 대표 등 지도부는 이날 오후 김해 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 권양숙 여사를 예방했다.