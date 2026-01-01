박완수 지사, 새해 첫날 응급의료 현장 등 찾아

박완수 도지사는 병오년 첫 날인 1일 양산 천성산 해맞이 행사 참석해 있어 양산부산대병원을 방문해 의료진을 격려하고 3.15민주묘지와 창원 충혼탑을 참배했다.
박 지사는 이날 오전 천성산 해맞이 행사에 참석해 "2026년은 그간의 경제 성과를 토대로 도민 행복이 실질적으로 도약하는 원년이 될 것"이라며 "천성산의 힘찬 기운을 받아 도민 여러분의 가정에 행복이 가득하고 소망하시는 모든 일이 이루어지길 기원한다"며 새해 인사를 전했다.
이어 양산부산대학교병원 권역응급의료센터를 방문한 박 지사는 "새해 첫 아침부터 가족과의 시간을 뒤로하고 묵묵히 자리를 지키고 있는 여러분의 헌신에 도민을 대표해 깊은 감사드린다"고 말했다.
박 지사는 같은 날 국립3.15민주묘지와 창원충혼탑을 차례로 참배하며 호국영령의 희생정신을 기렸다.
박 지사는 국립3.15민주묘지 방명록에 "국민과 함께 바로서는 나라 힘차게 도약하는 경남, 책임과 본분을 다하겠습니다"라고 적었으며, 창원충혼탑 방명록에는 "공존과 성장, 희망의 경남, 행복한 도민을 위해 책임과 본분을 다하겠습니다"라고 남겼다.