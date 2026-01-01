메뉴 건너뛰기

26.01.01 13:57최종 업데이트 26.01.01 13:57

박완수 지사, 새해 첫날 응급의료 현장 등 찾아

1일 천성산 해맞이, 양산부산대병원 방문, 3.15민주묘지-창원 충혼탑 참배

박완수 도지사는 병오년 첫 날인 1일 양산 천성산 해맞이 행사 참석해 있어 양산부산대병원을 방문해 의료진을 격려하고 3.15민주묘지와 창원 충혼탑을 참배했다.

박 지사는 이날 오전 천성산 해맞이 행사에 참석해 "2026년은 그간의 경제 성과를 토대로 도민 행복이 실질적으로 도약하는 원년이 될 것"이라며 "천성산의 힘찬 기운을 받아 도민 여러분의 가정에 행복이 가득하고 소망하시는 모든 일이 이루어지길 기원한다"며 새해 인사를 전했다.

이어 양산부산대학교병원 권역응급의료센터를 방문한 박 지사는 "새해 첫 아침부터 가족과의 시간을 뒤로하고 묵묵히 자리를 지키고 있는 여러분의 헌신에 도민을 대표해 깊은 감사드린다"고 말했다.

박 지사는 같은 날 국립3.15민주묘지와 창원충혼탑을 차례로 참배하며 호국영령의 희생정신을 기렸다.

박 지사는 국립3.15민주묘지 방명록에 "국민과 함께 바로서는 나라 힘차게 도약하는 경남, 책임과 본분을 다하겠습니다"라고 적었으며, 창원충혼탑 방명록에는 "공존과 성장, 희망의 경남, 행복한 도민을 위해 책임과 본분을 다하겠습니다"라고 남겼다.

천성산 해맞이 행사
천성산 해맞이 행사 ⓒ 경남도청

양산부산대학교병원 권역응급의료센터 방문 격려
양산부산대학교병원 권역응급의료센터 방문 격려 ⓒ 경남도청

국립3.15민주묘지 신년 참배
국립3.15민주묘지 신년 참배 ⓒ 경남도청

국립3.15민주묘지 신년 참배
국립3.15민주묘지 신년 참배 ⓒ 경남도청

창원 충혼탑 신년 참배
창원 충혼탑 신년 참배 ⓒ 경남도청

창원 충혼탑 신년 참배
창원 충혼탑 신년 참배 ⓒ 경남도청

