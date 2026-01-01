"윤석열 집무실 사우나, 국민 세금 어떻게 쓰이는지 보여줘"

전직 대통령 윤석열씨가 용산 대통령실 집무실에 만든 사우나 공간의 실물이 밝혀졌다. KBS가 시설 철거 작업 중인 용산 대통령실 2층의 대통령 집무실에서 내부 밀실에 조성된 사우나 공간을 카메라에 담은 영상을 공개한 것이다.
KBS, 대통령실 사우나 실물 공개... 청와대 이전에도 여전히 정상 작동해
31일 KBS 보도에 따르면 대통령실이 청와대로 이전한 다음 날인 지난 2025년 12월 30일, KBS 취재진은 윤씨가 집무실 내에 사우나를 설치한 것이 사실인지를 확인하기 위해 용산 전 대통령실을 찾아갔다.
KBS는 "2층 대통령 집무실에 들어서자 내부 별도 공간으로 들어가는 문이 나왔다"며 "문 3개를 지나니 편백나무로 조성된 '사우나'가 실제 존재했다"고 설명했다. 영상 속 사우나 공간은 청와대 이전이 이뤄졌음에도 여전히 작동이 가능한 상태였고, 2평 남짓한 크기에 내부는 편백나무로 꾸며졌다.
또한 내부 벤치 맞은 편에는 벽걸이 TV가 설치돼 있었고 사우나스토브와 사우나스톤, 비상용 벨과 5분 모래시계 등의 모습도 영상에 담겼다. 사우나 맞은 편에는 샤워시설도 조성돼 있었다.
영상 내렸다가 하루 만에 재공개 "국민 알 권리 직결 사안"
해당 영상은 지난 12월 30일에 KBS가 공개했었다. 그런데 4시간 만에 아무런 설명 없이 KBS 누리집과 유튜브에서 영상이 내려가 많은 이들이 영상 삭제의 이유를 궁금해했다.
KBS는 이를 두고 청와대 관계자가 영상 삭제를 요청했다고 밝혔다. 영상을 공개한 지 1시간 뒤, 용산 전 대통령실은 대통령 경호시설로 아직 지정돼 있고, 국방부 영내 전체가 군사시설보호구역이기에 KBS의 사우나 공간 촬영은 '무단 침입'이자 '무단 촬영'이라는 청와대 관계자의 연락이 왔다는 것이다. 해당 관계자는 "건물 곳곳에 '대통령실 직원 외 출입금지'라 적힌 종이를 붙여놓았다"고도 했다고 KBS는 전했다.
이에 KBS는 다음 날인 31일 보도에서 "KBS 취재팀은 이 같은 내용을 전혀 인지하지 못했다"며 용산 전 대통령실의 입구 문이 활짝 열려 있었고, 경비 인력도 없었기에 더이상 경호나 경비를 하지 않는 것으로 생각해 내부에 진입했다고 밝혔다. KBS 취재진이 건물에 들어가는 동안 아무도 제지하지 않았고 출입 금지가 적힌 종이나 출입 차단 장치도 없었다고 덧붙였다.
KBS는 영상을 내린 결정에 대해서는 "취재 절차상 문제가 있을 수 있는 만큼 일단 영상을 내리고 이후 신중히 판단하기로 했다"고 설명하면서도 "'윤석열 사우나'는 국민의 세금이 어떻게 쓰이고 있는지, 국가의 최고 권력자가 집무실에서 어떤 일을 했는지를 보여주는 상징적 공간"이라면서 "언론이 제1의 금과옥조로 삼아야 하는 '국민의 알 권리'와 직결되는 사안"이라며 영상을 내리라는 청와대 측의 요청을 비판했다.
이어 "형사고발이 두려워, 현장을 목격하고도 보도하지 않는 것은 기자의 양심과도 맞지 않다. 더욱이 KBS 유튜브 채널에 잠시 게재됐던 영상을 다른 유튜버 등이 일부를 잘라 재가공해 게재하고 있는 상황이다. 공론화가 아닌 희화하로 변할 수도 있겠다는 우려도 있었다"며 "그래서 내부 토론과 법률 자문을 거쳐, '윤석열 사우나' 현장 촬영 영상을 재공개하기로 했다. 판단은 국민에게 맡기겠다"고 영상을 하루 만에 다시 공개한 이유도 밝혔다.
관저 사우나실도 드러날까
한편 윤석열씨가 대통령 재직 당시 대통령 집무실에 사우나 공간을 만들었다는 사실은 지난해 7월 <한겨레>가 사우나 공사를 해달라는 요청을 받은 업체로부터 대통령 경호처가 주도해 사우나 공간을 만들었다는 증언과 설계 도면 등 관련 근거를 입수해 보도하면서 알려졌다.
당시 보도에 따르면 2022년 12월, 해당 업체는 경호처로부터 대통령실의 샤워장을 편백나무를 자재로 하고 벽에 TV도 부착된 형태의 건식 사우나실로 개조해달라는 요청을 받았다고 밝혔는데 이번 보도로 드러난 실제 사우나실의 모습과 일치한다. 해당 업체는 공간 설계와 디자인까지 마무리했지만 경호처가 현금 거래를 제안하며 4500만 원의 견적 비용을 3천만 원으로 깎아달라고 해 공사를 거절했다고도 주장했다.
윤씨는 한남동 대통령 관저에도 증축 공사를 통해 6~7평 규모의 사우나 시설을 설치했다. 2024년 8월, <오마이뉴스>는 2022년 8월 한남동 관저 증축 공사를 담당한 시공사 대표로부터 증축 공사로 사우나 시설과 드레스룸을 조성했고 이와 관련해 2024년에 감사원 감사도 받았다는 발언을 입수해 보도한 바 있다(관련 기사: "[단독] 대통령 관저 '13평' 증축 공사, 드레스룸·사우나였다"
https://omn.kr/29y5d).