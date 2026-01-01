"윤석열 집무실 사우나, 국민 세금 어떻게 쓰이는지 보여줘"

▲KBS는 "2층 대통령 집무실에 들어서자 내부 별도 공간으로 들어가는 문이 나왔다"며 "문 3개를 지나니 편백나무로 조성된 '사우나'가 실제 존재했다"고 설명했다. 영상 속 사우나 공간은 청와대 이전이 이뤄졌음에도 여전히 작동이 가능한 상태였고, 2평 남짓한 크기에 내부는 편백나무로 꾸며졌다. ⓒ KBS 보도 갈무리 관련사진보기