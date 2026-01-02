새해 첫날, 남편의 첫 마디 "떡국 주세요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲여수만성리 오메가 새해 첫일출지인이 만성리에서 보내준 오메가 일출, 정말 오메가 모양이다 ⓒ 박근세 관련사진보기

"2026년 병오년 붉은 말 타고 만사형통하세요!"

"말의 해! 희망찬 새해!" "새해 복 많이 받으세요!"

"떡국 주세요!"

큰사진보기 ▲떡국사위가 끓였다는데 참 정갈하게 보인다 맛도 있었다고 한다. ⓒ 김용자 관련사진보기

새해 아침, 휴대전화가 까똑까똑거린다.사방에서 날아든 일출 사진들. 새해 인사들그런데 집 안에서 들려온새해 첫 목소리는 조금 달랐다.자고 일어난 남편의 첫 마디였다.그렇게도 나이가 먹고 싶을까 싶기도 하고,뭔가 이게 아닌데 싶기도 하고피식 웃음이 나왔다.그는 나와 가장 오래 산 사람이다.친정 식구들보다도친한 친구보다도자식보다도 가장 오래 나와 시간을 나눈 사람."어디다 놔도 흠잡을 데 없는 내 아들이다."돌아가신 아버님의 말씀이 떠오를 때면나는 남편을 바라보며싱긋 미소를 짓곤 한다 .그런 남편이 새해 첫 인사가"떡국 주세요!"라니.그도 멋쩍었는지"뽀뽀 해줄 테니 얼른 떡국 줘!" 하며냉큼 다가와 뽀뽀를 한다.그 모습이 우스워 나는 얼른 냄비를 올렸다.떡국은 한 해가 술술 풀리기를 바라는 마음으로후루룩, 후루룩 한 살을 먹는 음식이다.그렇게 한 그릇을 비우고 나서야 실감이 났다.아, 정말 예순이 되었구나.예순이 되었다고 삶이갑자기 달라지지는 않는다.여전히 아침밥을 차리고 남편을 부른다.물론 나도 안다. 행복은 멀리 있지 않다는 것을.떡국 한 그릇 앞에서 남편을 부르는 일, 그것이 행복이며 새해의 시작이라는 것을...딸아이와 사위에게서새해 인사와 함께 사진 한 장이 도착했다.사위가 끓였다는 떡국.참 정갈해 보였다.맛도 있었다고 한다.요즘 아이들은참, 우리 때와 다르긴 다르다.남편도 사위가 떡국을 끓여줬다는 딸의 말에무척 좋아하며 웃는다.내년 첫 인사를 기대해 봐도 될 것 같다.