"시는 인생이란 여정에서 정답을 찾아가는 중요한 의식"

큰사진보기 ▲과수 시설농사를 짓는 농부이기도 한 배정숙 시인의 시 속에 강한 생명력이 깃들어 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

"꽤 긴 시간을 함께하다 보니 어르신들이 느끼는 고독, 애환 등을 느낄 수 있었습니다. 노인들의 담담한 언어를 시로 표현하고, 우리 사회에 전달하려 노력 중인데 이제 조금씩 길이 보이는 것 같아요."

심지의 기준점



석유등잔을 기억하시는지

어룽거리는 꽃잠을 뒤로하고

오랫동안 밝음에만 매진했다



등잔불

이는 어둠도 밝음도 아닌 중간 고즈넉한 섬에서 동공을 넓히는 일이다

넘치면 모자라니 만 못하다는

과하지 않은 빛의 한 수다

모자란 빛은 문창호에 걸린 달빛의 묵상으로 채우기 위해

거울을 닦는다

마음으로 들여다 볼 수 있는 시력이다

고요함에 이르는 길이다



불이 흐리다고 바짝 다가앉아서도 아니된다

등잔 밑이 더 어둡다

그림자 아래는 말귀가 침침해서 옳은 답이 자명하지 않으므로

가까운 곳을 의심해야 한다

너와 나 사이 적당한 깨달음의 간격은 객관의 거리가 된다



그러나 조그만 바람에도 밝음의 순도는 흔들리는 것

바람 앞에 등불이라 위태로운 허공이다

꺼질 듯 꺼지지 않는 것은 자신을 향한 심지를 가다듬었음이라

석유의 역류 그 보이지 않는 밀고 당김을 믿는다면

휘청거리는 불의 혀는 끝내 제자리로 선다

바람과의 갈등을 견디는 것

세상의 모든 중심이 바람 앞에 등불이다

배정숙 시인의 일상은 여전히 설레고, 낯설다. 70대 중반의 적지 않은 나이지만 시를 쓰는 탓에 여전히 감성이 충만하다.배 시인은 전반전 못지 안게 인생 후반전을 열심히 살아가는 중이다. 지난 2010년 60을 앞두고, 계간 '시로여는 세상'을 통해 등단했고, 이후 '나머지 시간의 윤곽', '좁은 골목에서 편견을 학습했다', '불친절한 오후가 향기로울 때' 등을 선보이며 시인의 길을 걷고 있다.더욱 대단한 게 비슷한 시기에 대학에서 복지행정학을 공부했고, 다시 방송통신대에서 가정관리학과를 졸업해 10년간 노인복지 사업에 뛰어들기도 했다. 이런 연유로 그의 시에는 사회적 약자의 이야기와 사회문제들이 녹아 들어가 있다.배 시인은 많은 작품 중 '심지의 기준점'을 선택한 것도 같은 맥락이라고 했다. 어제가 옛날이 될 정도로 빠른 변화와 만능으로 여겨지는 AI가 기준이 되는 오늘날이지만 세상을 이끌어 가는 것은 결국 인간이어야 한다는 것을 알리고 싶었다는 것이다.늦은 걸음마로 시작했지만 배 시인은 요즘 행보는 무척이나 분주하다. 서산문인협회, 시인과서산회, 충남시인협회, 한국시인협회 등에서 쉼 없이 작품활동 중이고, 지난해부터 서산여성문학회장을 맡아 어깨가 더 무거워졌다.또 2026년에는 4번째 시집도 준비 중이라 모든 촉각이 예민해지는 중이다. 그래도 결코 서두르지 않는다. 그에게 시는 인생이란 여정에서 정답을 찾아가는 중요한 의식과도 같기 때문이다.새해에도 심지를 곧게 다듬어 시를 쓰겠다는 배정숙 시인의 미소가 소녀 같다는 생각이 문득 든다.