한준호 "공천까지 이어진 점, 이해하기 어렵고 당혹"

한준호 더불어민주당 의원은 1일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 강선우 의원 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

한준호 더불어민주당 의원은 1일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 같은 당 강선우 의원의 '1억 수수 의혹 사건'과 관련해 "당 내에서는 이 사안을 매우 심각하게 바라보고 있다"며 "개인적으로도 이해하기 어려운 대목들이 있다"고 밝혔다.한 의원은 "국민들은 영화나 드라마, 그리고 이런 사건들이 반복될 때마다 정치 전반에 대한 불신을 키우고 있다"며 "수도권 선거를 여러 차례 치러본 입장에서 보면, 공천헌금이라는 개념은 이미 오래전에 사라진 이야기"라고 말했다. 그러면서 "수도권 선거는 철저히 시스템 공천으로 진행돼 왔고, 공천을 대가로 금품을 주고받는 시대는 지났다"고 덧붙였다.이어 그는 "6년 간 재선 과정에서 여러 차례 선거를 치렀지만 그런 사례를 직접 보거나 들은 적이 없다"며 "처음 이 의혹을 접했을 때 굉장히 당혹스러웠다"고 밝혔다.그는 "국민 시각에서 봤을 때, 정치를 같이 해온 입장에서 봤을 때는 '큰 문제다' 라고 생각을 한다"며 "이렇게 큰 돈이 갑작스럽게 들어왔다면, 이를 인지하고 돌려줄 때는 기록을 남기는 게 현명한 방법인데 그런 것들이 있었는지 없었는지, 그조차도 너무 당황해서 못 했는지 (알 수가 없다)"고 꼬집었다.또 그는 "그런데 그 이후에 공천이 실제 됐다는 거 아닌가, 만약 단수 공천이 되지 않았다라고 한다면 바라보는 시각이 좀 달라질 수가 있는데 왜 그렇게 됐는지에 대한 해명이 없다"고 지적했다. 다만, 그는 "지금 단정 지어서 추정을 해볼 수는 없다, 이 상황들을 심각하게 바라보면서 본인들의 해명을 들어봐야 될 것 같다"고 말했다.한 의원은 김병기 원내대표 사태로 치러지는 당 원내대표 경선과 관련해, 새 원내대표의 자격 요건에 대해서도 입장을 밝혔다. 그는 "지금은 이재명 대통령의 시간이고 대통령을 뒷받침하는 것이 우리 당의 역할"이라고 말했고, 이어 "지방선거를 앞두고 있기 때문에 안정적인 공천 그리고 안정적인 선거관리가 지금 굉장히 중요한 시기다"라고 강조했다.한편, 한 의원은 "경기도 정책에 대한 공부를 하고 있다"며 6.3 지방선거 경기도지사 출마 준비 상황에 대해서도 설명했다.