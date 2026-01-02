세계 여행가 김찬삼, 잠들어 있는 국보급 기록을 깨우다

AD

"편한 길보다 사라질 길을 기록해야 한다."

그의 기록보존은 개인의 노력을 넘어 국가적으로 박물관설립 등으로 보존해야 한다.

지난해 마지막 날인 12월 31일, 서울시 혜화동. 고(故) 김찬삼 선생이 생전 거주하던 자택을 찾았다. 이 집을 지키고 있는 이는 그의 딸 김서라씨다. 문을 열고 들어선 순간, 이곳이 단순한 개인의 주거 공간이 아니라는 사실을 직감하게 된다. 1층 거실과 서재, 2층 자료실까지 집 전체가 하나의 '작은 박물관'이었다. 이곳에는 대한민국 현대사와 세계사의 현장을 온몸으로 기록한 한 지식인의 유산이 고스란히 잠들어 있다.김찬삼은 인천에서 오랫동안 생활하며 '세계여행문화원'을 운영했다. 인천광역시 중구 중산동 산 75번지에 자리했던 이 공간은 그의 세계 여행 기록과 연구 자료가 집약된 장소였다. 그러나 영종도 개발 과정에서 문화원 부지는 역사관으로 흡수되었고, 김찬삼의 방대한 자료는 자택으로 옮겨질 수밖에 없었다.현재 이 자료들은 모두 딸 김서라씨 개인의 손에 맡겨져 있다. 70대 중반의 고령임에도 김서라씨는 아버지의 기록을 지켜내기 위해 애쓰고 있다. 그러나 이 방대한 유산은 이미 개인이 감당할 수 있는 수준을 훌쩍 넘어섰다.김찬삼은 1950년 서울대학교 지리학과를 졸업한 뒤, 2003년 타계할 때까지 최소 53년 이상 전문적인 기록을 남겼다.김찬삼은 단순한 여행가가 아니었다. 인천고등학교 교사 시절(1953~1958년), 그는 '향토반'을 만들어 학생들과 직접 현장 답사를 다녔다. 독도와 울릉도를 학생들과 함께 찾았던 일화는 그의 교육관을 상징적으로 보여준다.그는 늘 말했다.마르코 폴로의 길을 거꾸로 따라간 대륙 횡단 여행, 자동차로 길의 생성과 소멸을 기록하려 했던 시도는 학문적·역사적 가치가 매우 높다. 동행자들조차 이해하지 못했던 그의 고집은, 시간이 흐른 뒤 "옳았다"는 평가로 돌아왔다.1958년 세계 일주 무전여행을 시작하며 1998년까지 41년동안 하루도 거르지 않고 일기를 썼다. 이 일기들은 단순한 개인의 기록이 아니라, 냉전기 이후 세계의 변화와 한국인의 시선을 담은 1차 사료다.자택에는 방대한 사진 자료와 슬라이드 필름이 체계적으로 보관돼 있다. 사진기와 필름, 각국에서 수집한 기념품과 민속 유물, 돌과 소품들까지 그 규모와 내용은 이미 '개인 소장품'이라는 표현이 무색하다. 국가 차원의 학술 정리와 보존이 필요한 이유다.김찬삼은 평생 여행을 기록으로 남겼다.1962년 <세계일주 무전여행기>를 시작으로,1975년 <세계여행기> 6권과 8권 도합 14권1981년 10권 분량의 기록,1998년 <황허의 물은 천상에서 흐르고>, <실크로드를 건너 히말라야를 넘다>,2008년 <세계의 나그네 김찬삼> 2권을 펴냈다.그러나 아직도 6권 분량의 원고가 세상에 나오지 못한 채 남아 있다. 이는 단순한 미출간 원고가 아니라, 세계 여행사와 지리학 연구의 공백을 메울 수 있는 자료다. 원고 자료를 가지고 있으나 책을 만들지 못하고 있는 고령의 딸로서는 큰 숙제를 안고 있는 마음이라고 한다.최근 인천시립박물관과 영종역사관에서 열린 김찬삼 관련 특별전은 뜻밖의 반향을 불러일으켰다. 그가 사용했던 폭스바겐 차량 기탁을 계기로 마련된 전시를 본 관람객들은 한목소리로 물었다."왜 이 사람의 기념관은 없나요?"특히 청소년과 청년 세대에게 김찬삼은 '이름조차 낯선 인물'이었다. 이는 개인의 문제가 아니라, 한 시대의 지식인을 다음 세대에 전달하지 못한 사회적 실패다.이제는 '기념관'을 세울 시간이다. 김찬삼의 자료는 마치 김정호의 '대동여지도'를 편찬하던 원자료가 한꺼번에 발견된 것과 같다. 이는 개인의 추억이 아니라 국가의 자산이다. 지금 필요한 것은 단순한 추모가 아니다.▲세계 여행 아카이브 ▲청소년 지리·여행 교육 공간 ▲한국 근현대 세계 인식의 기록관 이 모든 역할을 수행할 수 있는 김찬삼 기념관이 필요하다. 그의 자취가 남아 있는 영종 역사관 인근은 그 출발점이 될 수 있다.김찬삼은 생전에 이렇게 말했다. "길은 처음부터 있는 것이 아니라, 사람들이 다니면서 생긴다." 지금 우리에게 남겨진 질문은 분명하다. 그의 길을 이대로 방치할 것인가, 아니면 다시 열 것인가.올해 6월 5일은 탄생 100주년이다. 김찬삼을 '과거의 인물'로 남겨둘 것인지, 아니면 '현재의 스승'으로 되돌려 놓을 것인지. 그 선택은 이제 우리 사회의 몫이다.