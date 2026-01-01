이완섭 서산시장 "시민 체감 혁신 행정 펼치겠다"

큰사진보기 ▲이완섭 서산시장이 병오년(丙午年) 새해 신년사를 통해 “시민의 일상에서 체감할 수 있는 혁신 행정을 펼쳐 나가겠다”고 밝혔다. 이 시장은 이날 부춘산 전망대에서 시민들과 함께 새해 첫 일출을 맞았다. ⓒ 이완섭 SNS 갈무리 관련사진보기

AD

이완섭 서산시장이 병오년(丙午年) 새해에는 "시민의 일상에서 체감할 수 있는 혁신 행정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.이 시장은 1일 새해 신년사를 통해 "2026년 시정의 화두는 '만화개진(萬和開進)'"이라며 "모두가 화합해 새로운 길을 열고 미래로 나아가겠다는 다짐"이라고 말했다.그러면서 "새해에는 더 낮은 자세로 현장의 이야기를 듣겠다"며 "다름을 갈등이 아닌 힘으로 모아 시민의 일상에서 체감할 수 있는 혁신 행정을 펼쳐 나가겠다"고 포부를 전했다.이 시장은 새해에는 ▲회전교차로 추가 확충 ▲서산–대산 구간 도로 신설과 확·포장 추진 ▲감응신호 교통체계의 지속적인 점검과 최적화 등 교통 분야에 역량을 집중하겠다고 약속했다.농어촌 도로 확·포장을 단계적으로 추진하는 한편 복지 분야에서는 ▲보훈 수당 인상 ▲경로당 부식비 지원 ▲노인 일자리 확대 ▲저소득 어르신을 위한 이미용·목욕비 바우처 카드 지원 등 '걱정 없는 복지 도시' 실현에 나서겠다고 밝혔다.이 시장은 소외 지역을 중심으로 도시가스 공급 확대를 추진하고, 지난해 200년 만의 폭우 피해를 겪은 만큼 안전을 위한 재난과 사고 대비의 중요성도 강조했다.특히 국지성 호우에 따른 도시 침수 대응 사업 추진과 배수 체계 고도화, 반지하 주택 침수 방지시설 설치 지원 확대, 재해복구 사업과 농·배수로 확대 추진 등을 언급했다.이외에도 초록광장은 올해 준공을 목표로 하고 있으며, 지속가능항공유(SAF) 종합실증센터와 탄소포집 실증지원센터(CCU), 바이오 탄소순환 플랫폼 개발 등을 통해 서산시가 경제 중심 도시로 자리매김하겠다는 포부를 전했다.이 시장은 마지막으로 "2026년 서산시는 화합의 힘으로 새로운 길을 열어가겠다"며 "시민의 삶을 중심에 둔 시정으로 안전하고 편리한 도시, 지속 가능한 성장 도시를 향해 힘차게 도약하겠다"고 다시 한 번 약속했다.서산시의회 조동식 의장도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "2026년 붉은 말의 해를 맞아 시민 여러분 모두 새해 복 많이 받으시길 바란다"며 "여러분의 가정에 건강과 평안, 희망이 가득한 한 해가 되기를 기원한다"고 새해 인사와 덕담을 전했다.