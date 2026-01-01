금품 제공자를 왜 단수공천? 강선우 "반환" 해명에도 풀리지 않는 의문

큰사진보기 ▲본회의 참석한 강선우 의원강선우 더불어민주당 의원이 5일 국회 본회의에서 방송법 일부개정법률안 무제한토론 종결동의의 건 표결에 참여한 뒤 동료의원들과 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

강선우 더불어민주당 의원이 지방선거 공천 현금 수수 의혹과 관련해 거듭 결백을 주장하고 나섰다. 하지만 다주택 보유 등 결격 사유는 물론 금품을 제공한 치명적인 잘못이 있는 사람이 강서구의 서울시의원 후보로 단수 공천된 사실에 대해선 납득할만한 해명을 하지 않아 의혹은 더욱 커지고 있다.강 의원은 지난해 12월 31일 오후 11시30분께 페이스북에 "어떠한 돈도 받은 적이 없음을 다시 한번 분명히 밝힌다"면서 공천 현금 수수 의혹과 관련해 결백하다고 주장했다. 이 의혹은 지난 2022년 4월 지방선거 공천 심사 과정에서 강선우 의원이 김경 서울시의원으로부터 1억원을 받았고 당시 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원이 이를 묵인했다는 의혹이다.강 의원은 현금을 받은 걸 인지한 즉시 되돌려줬다고 거듭 주장했다. 강 의원은 "2022년 4월20일 사무국장으로부터 보고를 받아 해당 사실을 인지한 즉시 당시 공관위 업무 총괄이었던 간사(김병기)에게 보고했다"면서 "공관위 간사의 지시로 의원실로 찾아가 재차 대면 보고를 했으며, 해당 보고 과정이 처음부터 끝까지 녹취로 남은 것"이라고 했다. 그는 이어 "누차에 걸쳐 반환을 지시했고, 반환되었음을 확인했다"면서 "보고를 받기 전에는 해당 내용과 관련한 사실을 전혀 인지하지 못했으며 하물며 이를 지시하거나 요구한 사실도 전혀 없다"라고 주장했다.앞서 강 의원은 의혹이 처음 제기된 지난해 12월 29일에도 자신의 페이스북에 "공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다"고 주장한 바 있다. 강 의원의 해명을 종합하면, 강 의원 측이 김경 시의원 측으로부터 1억원을 전달 받았지만, 이를 인지한 즉시 되돌려줬고, 당시 공천관리위원회 간사에게도 이같은 내용을 설명했다는 것이다. 하지만 강 의원의 이런 해명은 현재 불거지는 의혹을 완전히 해소하긴 어렵다.먼저 '현금 제공 당사자'로 지목받는 김경 서울시의원이 당시 강 의원의 지역구인 강서구에서 단수 공천을 받아 당선됐다는 점이다. 실제 강 의원의 해명대로라면 현금 1억원을 전달한 김 시의원은 그 행위 자체로 공천 부적격자로 탈락됐어야 마땅하다. 공천지원자가 공천에 관여하는 현역 의원에게 돈을 건넸다면 반환 여부에 상관 없이 그 자체로 공직선거법 위반 소지가 크다.게다가 강 의원이 민주당 공천관리위원 간사에게 보고했다면, 민주당 공천관리위원회도 이를 인지한 상태에서 공천이 이뤄졌다는 것인데, 이는 더불어민주당의 지방선거 공천관리체제 전체에 대한 비위 의혹으로 번질 수 있다. 게다가 김경 의원은 다주택자로 당시 더불어민주당 공천 원칙을 그대로 적용하면 '컷오프' 대상자이기도 했다. 결과적으로 여러 측면에서 부적격인 김경 시의원이 어떻게 민주당의 단수 공천을 받게 됐는지에 대한 해명은 강 의원의 페이스북 글에서 찾아볼 수 없다.이와 관련해 김병기 의원 측은 별다른 입장을 내놓지 않고 있다. <오마이뉴스>는 1일 김경 시의원 측 입장을 듣기 위해 전화를 걸었지만, 받지 않았다.