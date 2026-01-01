[사진] 탑정호에 모인 새해 염원... 논산시 병오년 시민화합 해맞이

큰사진보기 ▲영하의 날씨 속에서도 가족 단위 시민들이 탑정호에 모여 새해 첫 해를 기다리며 ‘2026 병오년 시민화합 해맞이 행사’를 함께하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 부적면 계백 풍물단원들이 신명나는 풍물 연주로 ‘2026 병오년 시민화합 해맞이 행사’의 문을 연 가운데, 백성현 논산시장이 징을 치며 시민들과 함께 새해의 시작을 알리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 무대에 올라 시민들에게 새해 인사를 전하며 시정 비전과 함께 2026년 화합과 도약의 메시지를 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲축하공연으로 국가무형문화재 제23호 가야금산조 및 병창 이수자인 김다정 씨가 무대에 올라 ‘배띄워라’ 등을 선보이며 ‘2026 병오년 시민화합 해맞이 행사’의 분위기를 한층 끌어올리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 시민들의 안녕과 논산시의 발전을 기원하며 ‘2026 병오년 시민화합 해맞이 행사’에서 새해 희망을 담은 북을 울리고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲영하의 추위 속에서도 시민들이 탑정호 둑방에 모여 새해 첫 해가 떠오르기를 기다리며 각자의 소원을 빌고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026 병오년 시민화합 해맞이 행사’에 참여한 시민들이 대한적십자사봉사회 논산시협의회가 정성껏 준비한 따뜻한 떡국을 받아 들고 새해의 안녕을 기원하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장을 비롯해 이태모 시의원, 김동백 자원봉사센터장, 김정완 농협시지부장, 도기정 소통위원장, 이찬주 주민자치협의회장, 강창우 연합번영회장, 손병일 지속가능발전회장, 강혜영 엄마순찰대장 등 내빈들이 시민들을 향해 큰절을 올린 뒤 손을 들어 환호하며 ‘2026 병오년 시민화합 해맞이 행사’의 의미를 함께 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시는 1일 오전 7시, 탑정호 음악분수 공연장 일원에서 '2026 병오년 시민화합 해맞이 행사'를 열었다. 영하의 쌀쌀한 날씨에도 시민 2천여 명이 가족 단위로 모여 새해 덕담을 나누고 한 해의 안녕과 지역의 화합을 기원했다.해맞이는 논산시 부적면 개백 풍물단의 새해맞이 풍물공연으로 문을 열었고, 강창우 논산시 연합번영회장의 개회 선언으로 시작됐다. 이어 시민과 내빈들이 함께 새해 인사를 나누며 차분한 분위기 속에서 진행됐다.백성현 논산시장은 새해 인사에서 도시의 가치 제고, 시민의 안정적 소득 기반, 인구 활력 회복이라는 시정 방향을 제시하며, 국방·군수산업 육성, 농산물 경쟁력 강화, 탑정호 관광자원 고도화를 통해 지역의 지속 가능한 성장 기반을 다지겠다고 밝혔다. 또한 "시민과의 협력을 바탕으로 지역 경제와 일자리 창출에 힘쓰겠다"고 말했다.조용훈 논산시의회 의장은 "시민 모두가 건강하고 각자의 자리에서 뜻한 바를 이루는 한 해가 되길 바란다"고 덕담했다. 논산문화원 권선옥 원장은 "희망과 행운은 정성과 노력에서 비롯된다"며 2026년을 시민화합의 해로 만들어 가자고 당부했다.축하공연으로는 국가무형문화재 제23호 가야금산조 및 병창 이수자인 김다정 씨가 무대에 올라 '배띄워라' 등을 선보이며 박수갈채를 받았다.이어진 새해맞이 퍼포먼스에서는 백성현 시장이 시민들의 염원을 담아 논산의 안녕과 화합, 2027 논산 세계 딸기 산업 엑스포의 성공 개최를 기원하는 북을 울렸다.이날 해맞이 일출은 오전 7시 40분경 예정됐으나 구름으로 지연돼 오전 8시 17분께 해가 모습을 드러냈다. 시민들은 탑정호를 바라보며 각자의 소원을 빌었고, 대한적십자사봉사회 논산시협의회가 정성껏 준비한 따뜻한 떡국을 나누며 새해의 안녕을 기원했다.해맞이 행사는 논산시 연합번영회, 자율방범대 연합대와 모범운전자회, 적십자 봉사회 등 시민단체 자원봉사자의 안전 지원 속에 성활리에 마무리됐다. 논산시는 2일 오전 9시 시무식을 시작으로 새해 공식 업무에 들어간다.