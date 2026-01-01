메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

26.01.01 10:21최종 업데이트 26.01.01 10:21

[거창] 감악산 병오년 첫 일출

2026년 첫날인 1일 경남 거창군 남상면 감악산 정상에서 바라본 동녘 하늘에 2026년 병오년 첫 태양이 붉게 떠오르고 있다. 이날 거창 감악산 정상에는 2026년 해맞이 행사를 진행했다.

