사회부산경남 26.01.01 10:21ㅣ최종 업데이트 26.01.01 10:21 [거창] 감악산 병오년 첫 일출 윤성효(cjnews)

2026년 첫날인 1일 경남 거창군 남상면 감악산 정상에서 바라본 동녘 하늘에 2026년 병오년 첫 태양이 붉게 떠오르고 있다. 이날 거창 감악산 정상에는 2026년 해맞이 행사를 진행했다.