김동연 경기도지사 "도민 삶의 품격 높이고 지속가능한 성장 이끌겠다"

2026년 병오년 새해를 맞아 김동연 경기도지사가 도민들에게 신년 메시지를 전했다.

2026년 병오년 새해를 맞아 김동연 경기도지사가 도민들에게 신년 메시지를 전하며 "도민 한 사람 한 사람의 일상을 지키고 삶의 품격을 높이는 것이 곧 대한민국이 도약하는 길"이라고 강조했다.김 지사는 신년사를 통해 "사랑하는 1421만 경기도민 여러분, 새로운 해가 밝았다"며 "도민 여러분의 삶이 더 나아지는 것이 국가의 미래를 여는 힘"이라고 밝혔다.그는 경기도를 두고 "도시와 농어촌, 산업과 자연이 함께 숨 쉬는 가장 역동적인 공간"이라고 표현하며, 지난 한 해 동안 도민 삶의 현장을 직접 찾아다녔던 경험을 돌아봤다. 김 지사는 "'달려가는 곳마다 달라집니다'라는 약속을 안고 현장을 누비며 대한민국의 힘은 국민에게 있고, 그 중심에 경기도민이 있다는 사실을 다시 확인했다"고 말했다.이어 "도민의 일상을 지키고 삶의 품격을 높이는 일이야말로 대한민국이 앞으로 나아가는 길임을 가슴 깊이 새겼다"고 덧붙였다.김 지사는 경기도가 '국정 제1동반자'로서 역할을 다하기 위해 선도적인 정책을 추진해 왔다고 설명했다. 그는 ▲주 4.5일제 도입을 통한 '휴식 있는 삶'을 향한 근로제도 실험 ▲간병 SOS 프로젝트로 돌봄의 영역을 확장해 사회적 약자를 지원한 정책 ▲기후보험을 통한 기후위기 대응의 새로운 기준 마련 등을 주요 성과로 제시했다.김 지사는 "이러한 시도들은 대한민국의 미래를 앞장서 열어가는 경기도의 책임과 역할을 보여주는 것"이라고 강조했다.아울러 올해는 중앙정부와의 협력을 더욱 강화해 도민 모두가 함께 잘 살고, 31개 시군 어디서나 고르게 발전하는 지속 가능한 성장의 길을 만들어가겠다고 밝혔다. 그는 "어디에 살든 '내 삶이 확실히 좋아졌다'고 느끼실 수 있도록 하겠다"며 "'나는 경기도민이다'라고 자랑하실 수 있게 최선을 다하겠다"고 말했다.김 지사는 경제 성장에만 머무르지 않는 지방정부의 역할도 강조했다. 그는 "경기도는 교육과 문화, 돌봄이 일상 속에서 숨 쉬는 공간으로 자리매김해야 한다"며 "국민주권의 새 시대에 민주주의는 위기를 넘어 더욱 단단해지고 있다"고 민주주의의 가치를 언급했다.끝으로 김 지사는 "도민의 목소리를 존중하고, 도민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 것이 지방정부의 책무"라며 "도민 여러분이 계신 곳 어디에나 행복이 깃들고, 하시는 모든 일에 보람이 함께하길 기원한다"고 새해 인사를 전했다.