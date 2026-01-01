김동연 경기도지사 "도민 삶의 품격 높이고 지속가능한 성장 이끌겠다"

2026년 병오년 새해를 맞아 김동연 경기도지사가 도민들에게 신년 메시지를 전하며 "도민 한 사람 한 사람의 일상을 지키고 삶의 품격을 높이는 것이 곧 대한민국이 도약하는 길"이라고 강조했다.
김 지사는 신년사를 통해 "사랑하는 1421만 경기도민 여러분, 새로운 해가 밝았다"며 "도민 여러분의 삶이 더 나아지는 것이 국가의 미래를 여는 힘"이라고 밝혔다.
그는 경기도를 두고 "도시와 농어촌, 산업과 자연이 함께 숨 쉬는 가장 역동적인 공간"이라고 표현하며, 지난 한 해 동안 도민 삶의 현장을 직접 찾아다녔던 경험을 돌아봤다. 김 지사는 "'달려가는 곳마다 달라집니다'라는 약속을 안고 현장을 누비며 대한민국의 힘은 국민에게 있고, 그 중심에 경기도민이 있다는 사실을 다시 확인했다"고 말했다.
이어 "도민의 일상을 지키고 삶의 품격을 높이는 일이야말로 대한민국이 앞으로 나아가는 길임을 가슴 깊이 새겼다"고 덧붙였다.
김 지사는 경기도가 '국정 제1동반자'로서 역할을 다하기 위해 선도적인 정책을 추진해 왔다고 설명했다. 그는 ▲주 4.5일제 도입을 통한 '휴식 있는 삶'을 향한 근로제도 실험 ▲간병 SOS 프로젝트로 돌봄의 영역을 확장해 사회적 약자를 지원한 정책 ▲기후보험을 통한 기후위기 대응의 새로운 기준 마련 등을 주요 성과로 제시했다.
김 지사는 "이러한 시도들은 대한민국의 미래를 앞장서 열어가는 경기도의 책임과 역할을 보여주는 것"이라고 강조했다.
아울러 올해는 중앙정부와의 협력을 더욱 강화해 도민 모두가 함께 잘 살고, 31개 시군 어디서나 고르게 발전하는 지속 가능한 성장의 길을 만들어가겠다고 밝혔다. 그는 "어디에 살든 '내 삶이 확실히 좋아졌다'고 느끼실 수 있도록 하겠다"며 "'나는 경기도민이다'라고 자랑하실 수 있게 최선을 다하겠다"고 말했다.
김 지사는 경제 성장에만 머무르지 않는 지방정부의 역할도 강조했다. 그는 "경기도는 교육과 문화, 돌봄이 일상 속에서 숨 쉬는 공간으로 자리매김해야 한다"며 "국민주권의 새 시대에 민주주의는 위기를 넘어 더욱 단단해지고 있다"고 민주주의의 가치를 언급했다.
끝으로 김 지사는 "도민의 목소리를 존중하고, 도민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내는 것이 지방정부의 책무"라며 "도민 여러분이 계신 곳 어디에나 행복이 깃들고, 하시는 모든 일에 보람이 함께하길 기원한다"고 새해 인사를 전했다.