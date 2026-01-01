"엄마가 고마워" 17세 소년의 마지막 선물, 6명의 생명을 살리다

큰사진보기 ▲한국장기조직기증원은 지난 11월 20일 한양대학교병원에서 17세 김동건 군이 뇌사 장기기증으로 6명의 생명을 살리고 하늘의 별이 되어 떠났다고 밝혔다. ⓒ 한국장기조직기증원 관련사진보기

17세의 한 청소년이 뇌사 장기기증으로 6명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.한국장기조직기증원은 지난 11월 20일, 한양대학교병원에서 17세 김동건 군이 뇌사 장기기증을 통해 6명의 생명을 살리고 하늘의 별이 됐다고 밝혔다.김 군은 지난 11월 16일 오토바이를 타고 집으로 돌아가던 중 도로에 깔린 모래로 인해 미끄러져 넘어지는 사고를 당했다. 급히 병원으로 옮겨져 의료진의 적극적인 치료를 받았으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다.갑작스러운 사고로 어린 나이에 생과 사의 갈림길에 선 김 군을 지켜보며 가족들은 깊은 슬픔과 고통의 시간을 보냈다. 가족들은 긴 고민 끝에 장기기증을 통해 김 군의 일부가 이 세상에 남아 또 다른 생명을 살릴 수 있기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다.가족들은 치료를 기다리며 고통받는 환자들이 기증이라는 기적과 희망을 꿈꾸고 있다는 사실을 알기에 따뜻한 사랑을 나누고자 했다. 이후 김 군은 뇌사 장기기증으로 심장, 폐장, 간장(간 분할), 양측 신장을 기증해 총 6명의 소중한 생명을 살렸다.인천시 서구에서 외아들로 자란 김 군은 집 근처에서 일하는 어머니에게 커피를 자주 전해줄 만큼 마음이 따뜻한 아이였다. 기계를 만지는 것을 좋아해 항공정비사를 꿈꿨으며, 고등학교 3학년이 되는 해 항공정비학교로 진학할 계획이었다.김 군의 아버지 김태현씨는 "아내가 어릴 적 교통사고로 왼쪽 다리를 잃어 의족으로 불편한 생활을 해 결혼을 생각하지 않았다고 했다"며 "그러다 40살에 나를 만나 동건이를 낳았고, 함께 세상에서 가장 행복한 시간을 보냈다"고 말했다. 이어 "하나뿐인 아들이라 '온니원'이라는 애칭을 붙일 정도로 많은 사랑을 쏟았다"고 덧붙였다.김 군의 어머니 배규나 씨는 "동건아, 엄마가 고마워. 엄마에게 사랑한다는 표현도 많이 해주고, 함께 여행도 다니며 정말 행복한 시간을 보냈다"며 "조금 더 오래 함께하고 싶었지만, 하늘에서는 아프지 말고 행복하게 잘 지내길 바란다"고 말하며 눈물을 흘렸다.