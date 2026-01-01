유진선 용인시의장 "성장하는 용인위해 책임지는 의회로 노력하겠다"

큰사진보기 ▲2026년 병오년 새해를 맞아 유진선 용인특례시의회 의장이 시민들에게 신년 메시지를 전했다. 그는 "붉은 말의 기상처럼 올해는 용인의 걸음이 더 든든해지고 시민 여러분의 일상이 조금이라도 더 나아지는 한 해가 되기를 바란다"며 희망찬 새해를 기원했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

2026년 병오년 새해를 맞아 유진선 용인특례시의회 의장이 시민들에게 신년 메시지를 전했다. 그는 "붉은 말의 기상처럼 올해는 용인의 걸음이 더 든든해지고 시민 여러분의 일상이 조금이라도 더 나아지는 한 해가 되기를 바란다"며 희망찬 새해를 기원했다.유 의장은 지난 한 해 의회가 시정질문과 행정사무감사를 통해 시민 생활과 직결된 과제를 점검하고, 조례 제정과 제도 개선에 힘써왔다고 밝혔다. 그는 "의회는 갈등을 키우는 곳이 아니라 해법을 만드는 곳이어야 한다는 원칙을 잊지 않았다"며 "오직 시민에게 이로운 결론을 위해 마지막까지 지혜를 모았다"고 말했다.용인특례시의회는 '복수담당관제' 도입과 '의사입법담당관' 신설을 통해 전문성과 책임성을 높였으며, 의회사무국 내 '교육 전담 부서'를 신설해 의원들의 의정 역량을 체계적으로 강화했다. 유 의장은 "시민의 삶에 영향을 미치는 결정일수록 더 정교한 검토와 탄탄한 근거가 필요하다"며 제도 개선의 의미를 강조했다.제9대 의회가 임기 후반부에 접어든 가운데, 유 의장은 "마무리의 시간일수록 초심은 더 분명해야 한다"며 "32명의 의원 모두가 책임지는 의회로 기억될 수 있도록 더욱 정진하겠다"고 다짐했다. 그는 "지방의회 권한 확대와 제도적 장치 마련에도 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.유 의장은 "용인은 글로벌 반도체 도시로서 기반을 닦아왔지만 이제는 성장과 정주 환경이 조화를 이루는 품격 있는 도시로 나아가야 한다"고 말했다. 그는 "산업 역동성 극대화, 광역 철도망 구축, 교육·문화·돌봄 인프라 확충을 통해 시민 자부심을 높이겠다"고 약속했다.유 의장은 "시민 여러분의 목소리가 다정할 때도, 날카로울 때도 그 안에 담긴 진심을 결코 가볍게 넘기지 않겠다"며 "시민 의견을 존중하는 의정 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.그러면서 "지난 한 해 의회가 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 든든한 버팀목이 되어주신 시민 여러분께 감사드린다"며 "새해에도 변함없는 관심과 따뜻한 조언을 부탁드린다. 시민 여러분의 가정에 웃음과 건강이 가득하기를 기원한다"고 말했다.