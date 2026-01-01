[사진] 추위도 이긴 새해 기대감, 서산 부춘산에 모인 시민들

큰사진보기 ▲서산 부춘산 정상에서 바라본 새해 첫 일출. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼길포항에서 바라본 병오년 해돋이. ⓒ 신현웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲새해 첫날 서산 부춘산 전망대에서는 ‘시민과 함께 화합하여 미래를 여는 서산시’라는 주제로 병오년 새해 해돋이 행사가 열렸다. ⓒ 서산시 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산 부석면 도비산에서 바라본 새해 첫 일출. ⓒ 장경훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲서산 부춘산에서 바라본 병오년 새해 해돋이. ⓒ 서산시 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성군도 백월산에서 새해 첫날 오전 6시 30분부터 군민들의 안녕과 반영을 기원하는 영신고천대제를 시작으로 해돋이 행사가 개최됐다. ⓒ 이용록 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍성군도 올해는 백월산에서 오전 6시 30분부터 해돋이 행사가 개최됐다. 해돋이 행사를 마친 시민들이 마을주민들이 준비한 떡국을 먹고 있다. ⓒ 이용록 SNS 갈무리 관련사진보기

치열했던 2025년 을사년(乙巳年)이 저물고, 병오년(丙午年) 새해가 밝았다.병오년은 60간지 중 43번째 해로, 병(丙)은 붉은색을, 오(午)는 말을 뜻해 '붉은 말의 해'로 불린다.새해 첫날인 1일 오전, 충남 서산시 부춘산 전망대에서는 '시민과 함께 화합하여 미래를 여는 서산시'를 주제로 병오년 새해 해돋이 행사가 열렸다.이번 행사는 새해를 맞아 시민들의 희망과 행복을 기원하기 위해 서산시가 마련한 것이다. 그래서일까. 이른 새벽부터 많은 시민이 새해 첫 일출을 보기 위해 부춘산 전망대를 찾았다.이날 시민들은 떠오르는 해를 바라보며 가족의 행복과 사건·사고 없는 한 해가 되기를 한마음으로 소망했다. 또 병오년 첫 일출을 카메라에 담고 서로 덕담을 나누며 가족과 함께 힘차게 새해 첫날을 맞았다.부춘산 전망대를 찾은 한 시민은 "정상에 오르니 거센 바람이 옷깃을 파고들어 추웠다"면서도 "새해를 맞이하는 기대감 덕분에 추위를 견딜 수 있었다. 새로운 한 해가 시작되는 순간, 가슴 속에서 무언가 뜨거운 것이 치밀어 올랐다"고 소감을 전했다.서산 대산읍 삼길포항에서도 해돋이 행사가 열려, 지역 주민들이 방문객들에게 떡국과 각종 수산물을 나누며 새해의 정을 나눴다. 이 밖에도 부석면 도비산과 간월암에서도 병오년 새해 해돋이 행사가 이어졌다.지난해 무안공항 참사로 해돋이 행사를 취소했던 홍성군은 올해 백월산에서 오전 6시 30분부터 군민들의 안녕과 번영을 기원하는 영신고천대제를 시작으로 해돋이 행사를 개최했다.또한 금마 철마산에서도 지역 주민들이 참여한 가운데 새해 해돋이 행사가 열리며 희망찬 병오년의 시작을 알렸다.