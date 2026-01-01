[함안] 방어산 비로자나 부처님도 새해 '일출' 함께

큰사진보기 ▲1월 1일 함안 방어산에서 본 새해 일출. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲1월 1일 함안 방어산에서 본 새해 일출. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲1월 1일 황매산 새해 일출. ⓒ 최백림 관련사진보기

병오년의 첫 해가 떴다. 1일 아침 전국 곳곳에서 해돋이 행사가 열렸다. 함안 방어산 자락에서는 비로자나 부처님도 새해 맞이를 하는 듯, 멀리 여항산 쪽에서 떠오른 올해 첫 일출과 함께 했다.