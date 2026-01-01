사회부산경남한줄뉴스 26.01.01 09:20ㅣ최종 업데이트 26.01.01 09:20 [함안] 방어산 비로자나 부처님도 새해 '일출' 함께 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲1월 1일 함안 방어산에서 본 새해 일출. ⓒ 윤성효 관련사진보기 병오년의 첫 해가 떴다. 1일 아침 전국 곳곳에서 해돋이 행사가 열렸다. 함안 방어산 자락에서는 비로자나 부처님도 새해 맞이를 하는 듯, 멀리 여항산 쪽에서 떠오른 올해 첫 일출과 함께 했다. 큰사진보기 ▲1월 1일 함안 방어산에서 본 새해 일출. ⓒ 윤성효 관련사진보기 큰사진보기 ▲1월 1일 황매산 새해 일출. ⓒ 최백림 관련사진보기 #일출 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사[거창] 감악산 병오년 첫 일출 갤러리 오마이포토 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 1/9 이전 다음 이전 다음 전교조, 교실 내 CCTV 설치 철회 촉구 서울시장 출마 선언한 박주민 "서울 제대로 바꾸겠습니다" '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.