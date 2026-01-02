감나무에 반해 터 잡은 이 곳... 군산의 대표적 동네책방을 꿈꿉니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2026년 1월 1일 오전 7시 30분새해일출을 기다리며... 군산 진포항에서 ⓒ 박향숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동네책방<봄날의 산책>내부 전경주택거실을 책방과 인문학당동아리 만들었다 ⓒ 박향숙 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲동네책방 <봄날의 산책>내부전경2누구나 안방 들어오듯 편하게... 차 한잔의 여유까지 ⓒ 박향숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲동네책방 <봄날의산책>재오픈아파트를 팔아 주택으로 노년의 거처를 책방과 함께... ⓒ 박향숙 관련사진보기

새해 첫 기적 – 반칠환



황새는 날아서

말은 뛰어서

거북이는 걸어서

달팽이는 기어서

굼벵이는 굴렀는데

한날 한시 새해 첫날에 도착했다



바위는 앉은 채로 도착해 있었다

새 날이 밝았다. 익숙했던 2025년과의 이별 연습을 했음에도, 2026년 새 옷을 입고 새 신발을 신는 것은 한동안 시간이 걸리는 일이겠지. 벌써, 작년이라 호칭하는 2025년, 교수들은 올해의 사자성어로 '변동불거(變動不居)'라는 말을 뽑았다. '세상이 잠시도 멈추지 않고 끊임 없이 흘러가면서 변한다"는 뜻이란다. 그런데 지나간 세월 중 멈추어서 우리를 기다려 준 적이 있던가. 원래 세상이란 잠시도 멈추지 않고 흘러가며 변하는 거지... 나 혼자 중얼거렸다.특히 12.3 내란 사태 이후 어느 누구도 멈춘 세상에서 살아본 적이 없다. 어쩌면 내 평생, 그렇게 역동적인 세상의 발을 디뎌본 적이 없을 만큼 정말 다사다난 했던 지난 해를 보냈다. 개인적으로도 정말 바빴다. 환갑을 맞으면서, 새 집터 하나를 꿈꾸었고, 이왕이면 세 평짜리 말랭이 책방보다 조금만 더 큰 곳이었으면 좋겠다고 희망하던 중, 정말로 노년기에 살고 싶은 새 터를 마련했다.오래된 아파트였지만, 결혼 후 아이들과의 추억이 가득했던 그곳을 팔아 주택 구매를 결정하기까지, 그리 오래 걸리지 않았다. 이제는 정말 내 맘대로, 살고 싶은 곳에서, 하고 싶은 일을 하며 가까이 있는 사람들과 함께 자주 얼굴 보며 사는 것. 그것이 최고의 바람이었다. 주택의 거실에 책방 형태를 꾸미고 이층 다락방에 주거용 살림 몇 가지를 올리는 것으로 이사는 끝났다.지난 4년 동안 말랭이 입주작가로서, 또 책방지기로서 다져 놓은 토대를 아랫마을로 가져온 것이다. 말랭이 마을에서 어머님들과 함께 시 공부, 문해공부, 말랭이축제, 여행 등 셀 수 없이 많은 추억들을 다 놓고 내려올 때는 정말 마음이 묘하게 아파왔다. 하지만 새 집을 본 어머님들은 정말 잘 한일이라고 축하해 주셨고, 같은 동네라 또 다시 긴 인연으로 만날 수 있어서 좋다고 하셨다. 고마울 뿐이다.새롭게 문을 연 동네 책방 '봄날의 산책'은 우리 부부의 노년기 경제적 문화적 삶터다. 뿐만 아니라 지역 공동체의 문화 중심으로 자리하고 싶어서 '군산인문학당'이라는 비영리 문화 단체를 함께 운영한다. 4년 책방지기를 해보니, 책을 팔아서 경제적으로 안정된 독립체를 꾸린다는 것은 어불성설이었다. 그럼에도 난 늘 꿈꾸며 희망했다. '이곳에 문학과 문화의 미를 찾는 사람들이 북적거리면 얼마나 좋을까...'그런 소망을 담아 책방은 이제 대표적인 '군산동네책방'이라는 고유명사를 얻고 싶어한다. 특히 이곳의 주인은 한 명이 아니다. 학당에 들어온 모든 학인들이 주인 의식을 가지고 즐겁게 공부하며 문화를 이끄는 주인으로 함께 살아가자고 다짐했다. 사람은 죽을 때까지 평생공부를 하는 기제를 가지고 있음을 알고 있는 사람들이 모여들었다.동네책방이 펼친 보금자리에 인문학당이 들어선 지 이제 1주일. 10여 개의 동아리가 만들어지고, 학인들의 발걸음이 분주하다. 빛보다 빠른 속도로 학당의 프로그램을 만들어가는 학인들의 재능과 부지런함은 가히 기가 막힐 정도로 감탄스럽다. '시인과 작가의 초대' '매일 시 필사' '디카시 창작반' ' 에세이 창작반' '펜화 그리기' '영어 회화방' '몸을 살리는 운동방' 심지어 '가야금병창방'에 이르기까지, 다양한 문화 영역의 동아리가 만들어졌다.이중 '시 필사 동아리'는 작년 1년 동안 '시 삼백 필사반'이 보여준 시의 세계와 필사의 저력 덕분에 학인들이 가장 많이 도전하는 반이다. 시 필사로서 올해 시 공부도 하고 자신의 끈기도 보여주고 싶어하는 학인 10인이 매일 10편의 시를 올릴 것이다. 학당의 다른 분들은 하루에 최소 10편의 시를 읽는 호사를 누릴 것이니 이보다 더 행복한 마당이 어디 있으랴.또, '디카시 창작반' 역시 최고로 빨리 마감시킨 동아리다. 작년에 이어 제 2회 디카시 공모전에 도전하고, 어렵다는 시 짓기를 사진 영역과 함께 병행하면서 고유한 장르를 구축하는 '디카시' 문학을 학인들 스스로 공부하고 작품을 발표하는 동아리다.주택을 구매할 때 가장 결정적인 요인은 감나무였다. 인문학당에서 다양한 동아리가 감나무의 감처럼 주렁주렁 열리고 있다. 가을 날 붉은 빛 단감이 열렸던 것처럼. 게다가 나 혼자가 아닌 인문학당의 학인들이 감나무도 되고 감도 되어준다. 여름에 주택을 산 후 두 번의 절기를 보내면서 나는 겨울을 함께 이겨낼 감나무와 한 몸이 되려는 몸짓을 매일 연습한다. 커다란 창을 사이에 두고 매일 아침 편지를 쓰면서 감나무와 교신을 한다.2026년 떠오르는 새해의 빛을 듬뿍 담아와서 <2026년 시가 있는 아침편지>의 첫 편지를 독자들에게 보냈다. 편지를 받는 모든 사람들이 얼굴이 환해지면 좋겠다. 모쪼록 올해는 사람이 사람답게 사는 세상, 차별 없이 누구나 아름다움을 추구하는 세상이면 좋겠다. 또 인문이 활짝 열린 세상에서 평생공부의 즐거움을 알고 나눔을 실천하는 사람들과 함께 살고 싶다.2026년 1월 1일, 새해 첫 번째 올라온 시로 반칠환 시인의 <새해 첫 기적>을 들려드린다.