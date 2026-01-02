전쟁 속에 피어난 숭고한 사랑으로 새해를 여는 건 어떨까

"우리 등 뒤에 적군이 있으니, 이 집은 바다에 빠지기 직전의 집입니다."

큰사진보기 ▲<바다에 빠지기 직전의 집>6.25 전쟁이라는 참혹함을 물감 고유의 편안함과 부드러운 붓 터치로 감싸안은 책 표지 ⓒ 보물창고 관련사진보기

​"경아, 손님들은 바다에 던질 수 있는 돌멩이가 아니란다. 우리 이웃이자, 돕고 사랑해야 할 사람들이야."

​"멀리서 언뜻 보기에, 지친 피난민들은 둥그스름한 돌멩이 같았고 가까이 다가올수록 점점 커졌어요."

큰사진보기 ▲<'바다에 빠지기 직전의 집> 본문6.25 전쟁으로 인한 두려움과 아픔을 바다를 보며 함께 이겨내는 경이와 선희 ⓒ 보물창고 관련사진보기

​"모든 게 원래대로 되돌아갔으면 좋겠어."



​"사이렌이 울리기 전으로, 낯선 사람들이 우리 집에 들어오기 전으로."

​"네가 두려워하는 거 알아. 우리 모두 두려워. 하지만 서로 뭉쳐서 함께 버텨 주면 두려움에 맞서기가 더 쉬워질 거야."

인천에서 320km를 지나온 어부 김 씨 아저씨의 말에 6.25 전쟁의 참상과 비극이 묻어난다. 6.25 전쟁의 아픔을 이토록 세밀하게 묘사한 동화책은 처음이었다. 이 책은 작가가 어머니께 전해 들은 실화를 바탕으로 만든 이야기이다. 동화 속 그림은 물감의 자연스러운 빛깔과 부드러운 붓놀림으로 전쟁의 참혹함을 어루만져주는 듯했다. 그림 속 평안한 붓놀림과 달리 제목은 폭탄을 안고 있는 듯 위태로운 느낌마저 들었다. 그래서일까. '물에 빠지기 직전의 집'은 제목부터 마음을 묘하게 끌어당기는 힘이 느껴졌다.온기 가득한 집안에 자리한 수석(壽石)처럼 평안한 경이네 집에 낯선 사람들이 찾아온다. 그들은 6.25 전쟁 피난민으로 목사, 어부, 요리사 등 다양한 삶을 살던 사람이다. 온정으로 시작한 동거지만 낯선 사람과의 생활은 낯설고 불편할 수밖에 없다. 경이네 부모는 불편함을 호소하는 딸을 다독인다.특히 먼 바다 도시에서 배와 삶의 터전을 빼앗기고 도망치듯 떠나온 김 씨 아저씨와 선희의 슬픔은 참혹한 전쟁의 실상을 뼈저리게 느끼게 한다. 선희는 경이보다 몇 살 위의 언니지만 두려움과 그리움으로 얼굴에 그림자가 져 있다. 그럼에도 마지막 남은 고구마를 선뜻 경이에게 내미는 따스함을 잃지 않는다. 경이는 선희와 가까워지며 물고기 닮은 돌을 선물로 건네기도 한다. 돌은 이야기를 중점적으로 이끌어가는 복선이자 그들의 감정 변화를 은유적으로 나타내는 물건이다. 피난민에 대한 첫 인상 또한 돌로 시작된다.길에 보이는 흔한 돌의 크기가 점점 커진다는 건 피난민이 그녀의 삶에 큰 변화로 다가올 것임을 암시한다. 낯선 그들을 처음 마주하는 것도 경이네 집 안에 자리한 수석이다. 수석은 거친 풍파 없이 따뜻한 실내에서 평안을 누리는 경이네 집을 상징한다. 그런 경이네 집에 거대한 바위 같은 낯선 피난민이 들어선 셈이다. 돌은 평안한 일상을 흔드는 변수이기도 하지만 경이가 선희에게 내민 물고기를 닮은 돌처럼 아픔과 그리움을 달래주는 위로이자 선한 마음이기도 하다.​서로의 아픔과 고통을 공유하며 달래지만 낯선 타인과의 긴 동거로 경이의 속은 까맣게 타들어갈 갔다. 부쩍 좁아진 생활 반경, 휴식다운 휴식이 사라진 집은 예전의 아늑한 집이 아니었던 것이다. 경이는 불만이 커질 때면 길가 돌멩이를 걷어차며 속상함을 해소했다. 돌은 삶의 큰 변수이자 타인에게 건네는 온기였다가 불만을 해소하는 존재로 변화한다.6.25 전쟁이라는 불안한 상황 속에서도 그들은 서로 돕고 다독이며 아픈 시간을 헤쳐 나간다. 특히 선희가 깊은 슬픔에 빠져있을 때면 경이는 그 마음을 용케 알아채고 그녀를 바다로 이끈다. 둘은 함께 돌을 고르고 바닷속으로 던지며 두려움과 슬픔을 잊기 위해 노력한다. 평안도 잠시일 뿐 곧 다급하게 울리는 사이렌 소리와 지하 대피소로 몸을 숨기는 모습은 가슴을 아프게 통과했다.​그리고 끝내 참았던 두려움과 공포는 어린 경이를 휘감고 만다.​경이의 울부짖음이 선명한 아픔으로 다가왔다. 우는 딸을 안으며 그녀의 부모는 힘든 시기를 용기와 사랑으로 함께 헤쳐나갈 것을 당부한다.​경이 아빠의 다독임은 전쟁뿐만 아니라 거친 삶을 살아가는 우리에게 들려주는 위로 같기도 했다. 경이네 가족과 낯선 피난민과의 길고 긴 동거도 휴전과 함께 막이 내린다. 경이 부모의 마지막 역시 돌로 마무리된다. 피난민을 살갑게 맞이했던 경이네 부모는 비석 속 이름으로 새겨졌다. 비석은 숭고한 사랑이자 영원히 바래지 않을 존엄함으로 빛났다.생사를 넘나드는 전쟁 속에서 조건 없는 사랑과 베풂을 실천하기란 쉽지 않다. 타인에게 집과 마음을 내어준 경이네 가족은 생의 끝에선 그들을 위한 마지막 안식처였고 삶에서 받기 어려운 가장 큰 사랑이었다. 삶의 벼랑 끝에서 누군가 조건 없이 내미는 손길은 다시 일상을 살아갈 삶의 동아줄이 된다. 전쟁 같은 삶 속에서 우리는 누군가의 집이 되고 사랑이 되어줄 수 있을까.전쟁 속에 피어난 숭고한 헌신과 사랑의 마음은 평화로운 삶의 소중함을 다시 한번 일깨워준다. 새로운 해가 선물같이 도착한 하루, 온 가족이 둘러앉아 따뜻한 동화책으로 새해를 열어보는 건 어떨까.