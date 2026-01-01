한 해의 마지막과 처음, 해고노동자들과 함께 했습니다

큰사진보기 ▲2025년의 마지막 날, 세종시의 한 물류센터에 전국 각지에서 온 50여 명의 시민들이 모여들었다. 이날 해고가 예정된 한국GM 세종물류센터 하청노동자들과 함께하기 위해 마련된 '희망이 모이는 연대텐트'에서 한 해의 마지막을 보내기로 한 것이다. ⓒ GM부품물류 투쟁승리 공동대책위원회 관련사진보기

2025년의 마지막 날, 세종시의 한 물류센터에 전국 각지에서 온 50여 명의 시민이 모여들었다. 이날 해고가 예정된 한국GM 세종물류센터 하청노동자들과 함께하기 위해 마련된 '희망이 모이는 연대텐트'에서 한 해의 마지막을 보내기로 한 것이다. 필자 역시 그 대열 속에 있었다.지난해 11월 28일, 한국GM 세종물류센터 하청노동자들은 청천벽력 같은 해고 통보를 받았다. 한국GM 측은 하청업체 변경에 따른 통상적인 계약 종료라고 주장하지만, 노동자들은 수긍할 수 없다. 20년이 넘는 세월 동안 하청업체는 수차례 바뀌었어도 일하는 사람들은 늘 제자리를 지켜왔기 때문이다. 지난날과 다른 점이 있다면, 지난 7월 이들이 노조를 결성했다는 사실뿐이다.노조 결성 이후 하청업체와 10여 차례 교섭을 진행했으나, 업체는 "원청인 한국GM의 결정 없이는 아무것도 할 수 없다"는 답변만 되풀이했다. 정작 한국GM 측은 하청노동자들의 고용 승계를 공언해놓고도, 약속을 믿은 노동자들에게 '전원 해고'라는 비수로 응답했다.오는 3월 10일이면 노동자들이 그토록 염원하던 노조법 2·3조 개정안, 일명 '노란봉투법'이 시행된다. 일하는 사람이라면 누구나 노조를 통해 정당한 권리를 찾을 수 있으리라는 기대가 컸다. 하지만 한국GM의 이번 집단 해고는 노란봉투법이 시행되기도 전에 그 취지를 짓밟아버린 셈이 됐다.'왜 노조를 만들어서 해고를 자초하느냐'는 일각의 핀잔에 필자는 반문하고 싶다. 우리 헌법은 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동삼권을 보장한다. 헌법에 명시된 정당한 권리를 요구하는 것이 해고의 사유가 될 수 있는가. 한 일터에서 청춘을 바친 이들을 이런 식으로 내쫓는 것이 과연 온당한 일인가.이날 현장에서 노동자들은 '투쟁'을 수없이 외쳤다. 누군가에게는 과격한 구호로 들릴지 모르지만, 돌이켜보면 불의와 타협하지 않고 투쟁하는 이들이 세상을 바꿔왔다. 일제에 맞선 독립투사들, 독재에 저항한 대학생들, 그리고 지난 계엄 당시 국회로 달려간 시민들이 그러했듯이 말이다.그런데 필자는 투쟁을 외치는 노동자들의 꽉 쥔 주먹에서 비장함과 동시에 미세한 떨림을 보았다. 가족의 생계가 걸린 절벽 끝에서 떨지 않을 사람이 어디 있겠는가. '원청 직원으로 채용하겠다'는 속삭임 앞에 가족의 얼굴을 떠올리며 잠시나마 흔들리지 않을 사람이 누가 있겠는가.그럼에도 이들이 스스로의 존엄을 지키기로 결심할 수 있었던 바탕에는 가족의 눈물겨운 지지가 있었다. 세종물류센터 노조를 이끄는 김용태 지회장의 배우자는 손수 쓴 편지를 통해 이렇게 전했다.눈앞의 고난보다 사랑하는 사람의 명예를 소중히 여기는 그 마음이 노동자들을 버티게 하는 힘이었다. 새해 희망을 적은 메모지에도 단연 '가족'이 주인공이었다. "정당한 대우를 받으며 가족과 행복하고 단단하게 살고 싶다", "우리 신랑, 복직하자!" 같은 문구들 앞에서 필자 역시 눈시울이 붉어졌다.가족의 응원이 투쟁을 견디는 버팀목이라면, 시민들의 연대는 변화를 만들어내는 주춧돌이다. 올겨울 들어 가장 매서운 추위 속에서도 연대자들은 주차장 한편에 텐트를 치고 노동자들과 잠을 청했다. 아스팔트 바닥의 한기도 연대의 온기로 무장한 이들을 막을 순 없었다.다음날 아침, 우리는 다 함께 새해 해돋이를 맞이했다. 동트기 전 새벽녘부터 시작한 연대 집회를 마칠 무렵 영겁의 세월 동안 이 땅을 비춰온 태양이 언제나처럼 그 모습을 드러냈다. 해님을 바라보며, 세종물류센터 노동자들을 포함한 모든 노동자가 존엄하게 일할 수 있게 해달라고 소원을 빌었다. 필자와 같은 소원을 빈 사람들이 분명 있으리라.2026년 1월 1일부로 이들은 정식 '해고노동자' 신분이 되었지만, 여전히 일터를 떠나지 못하고 있다. 이들이 바라는 것은 거창한 것이 아니다. 그저 법이 정한 권리 안에서 땀 흘려 일하며 평범한 삶을 일구고 싶다는 정직하고 소박한 소망이다. 지난해와 달리 올해는 이들의 정직한 소망이 현실이 될 수 있도록, 더 많은 시민의 관심과 연대가 절실한 시점이다.