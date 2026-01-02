블루 모스크의 청명함과 꽃무늬 히잡이 맞닿은 순간

큰사진보기 ▲코타키나발루 시티 이슬람 사원. 블루모스크라 부른다. 최대 12000명의 예배자를 수용할 수 있는 사바주에서 가장 큰 사원이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"여보, 나 이 색깔 어때? 돔 색깔이랑 잘 어울릴까?"

여보, 이것 봐. 우리 성당에서도 미사 때 머리에 미사보 쓰잖아. 모양은 좀 달라도, 절대자 앞에서 마음을 정돈하고 예의를 갖추는 건 결국 똑같은 마음 아닐까?"

큰사진보기 ▲코타키나발루 이슬람 사원에 들어가기 위해서는 여행자도 전통의상을 입고 입장해야 한다. 아내도 의상을 갖춰 입었다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"어머, 이거 진짜 신기하다! 머리를 부드럽게 감싸주니까 겉도는 느낌이 하나도 없어. 고개를 막 돌려도 안 흘러내리네?"

"와, 이거 생각보다 훨씬 시원해! 햇빛은 빈틈없이 막아주는데 바람은 솔솔 들어오네? 양손에 짐 들고 다닐 때 양산 안 써도 되니까 진짜 최고다."

큰사진보기 ▲히잡을 쓴 말레이시아 현지인. 여기에서는 가리개 또는 덮게라는 의미의 투둥(Tudung)이라 부른다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천in에도 실립니다.지난 12월 11일부터 15일까지 말레이시아 코타키나발루 여행을 다녀왔습니다.

여행은 세상을 바라보는 창틀을 조금씩 넓혀가는 과정입니다. 말레이시아 코타키나발루의 뜨거운 태양 아래, 수면 위에 떠 있는 듯한 블루모스크는 그 자체로 거대한 예술품이었습니다.'블루 모스크'라는 애칭답게 청명한 하늘을 통째로 머금은 듯한 푸른 돔은 압도적인 자태로 여행자를 맞이했습니다. 이 신성한 공간에 발을 들이기 위해서는 그들의 법도를 따라야 합니다. 평소 다양한 모자를 즐겨 쓰던 아내는 히잡을 써야 한다는 안내를 규제가 아닌 기분 좋은 호기심으로 받아들였습니다.아내가 고심 끝에 고른 것은 수수한 연두색 옷에 잔잔한 꽃무늬가 피어난 히잡이었습니다. 모스크의 서늘하고 웅장한 코발트블루를 배경으로 아내의 얼굴을 감싼 싱그러운 연둣빛 원단은, 마치 푸른 바다 위로 떠오른 수초나 봄의 잎사귀처럼 생동감 넘치는 대비를 이루었습니다. 아내는 거울 속 낯선 자신과 설레는 첫인상을 나누었습니다.사실 제 아내는 성당에 나가는 독실한 가톨릭 신자입니다. 누군가는 타 종교의 성소에서 그들의 복식을 갖추는 것이 거북하지 않으냐고 물을지도 모릅니다. 하지만 히잡을 매만지는 아내의 손길에는 종교의 벽을 넘어선 깊은 존중이 담겨 있었습니다. 아내가 제 소매를 살짝 당기며 소곤거렸습니다.아내에게 히잡은 단순한 율법이 아니었습니다. 타인의 신념에 기꺼이 스며드는 수용의 과정이었습니다. 이러한 유연함 덕분에 히잡은 이질적인 종교의 상징을 넘어, 척박한 기후를 이겨낸 지혜로운 삶의 문법으로 다가왔습니다.사계절 내내 모자를 곁에 두는 모자 마니아인 아내는 직접 히잡을 써보고는 뜻밖의 편안함에 감탄했습니다.별도의 핀 없이도 얼굴 윤곽에 맞춰 늘어나는 신축성 있는 부드러운 짜임은 놀라운 활동성을 선사했습니다. 히잡의 진가는 사원 밖 직사광선 아래서 더욱 빛났습니다. 얼굴과 목 전체를 감싸는 히잡은 그 자체로 '입는 그늘'이 되어주었습니다.낯선 문화의 복식은 오랜 세월 기후를 견뎌온 지혜와 현대적 기술이 결합된 최적의 일상복이었습니다. 낯섦이라는 외피를 벗겨내자, 그 안에는 우리 삶에 이식하고 싶은 다정한 친숙함이 숨어 있었습니다.누군가에게는 신앙의 고백이고, 누군가에게는 뜨거운 볕을 피하는 지혜이며, 또 누군가에게는 자신을 표현하는 패션이 되는 것. 결국, 히잡 역시 우리가 매일 아침 고르는 옷가지처럼 삶을 지탱하는 소중한 조각이었습니다.가톨릭 신자인 아내가 히잡의 감촉에서 온기를 느꼈듯, 서로 다른 문화도 이처럼 유연하게 맞닿아 있습니다. 리카스 모스크의 짙푸른 배경과 어우러진 아내의 싱그러운 실루엣은 그 어느 때보다 빛났습니다.히잡을 이질적인 경계선이 아니라 각자의 환경에서 피어난 일상의 한 양식으로 바라볼 때, 우리는 비로소 편견 없는 진정한 여행을 완성할 수 있습니다.