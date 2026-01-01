"학생 위기는 전화 한 통으로 해결 안 돼, '온콜' 시스템 중단해야"

큰사진보기 ▲경기지역 교육·학부모·시민사회 단체가 31일 경기도교육청 남부청사 앞에서 ‘학생맞춤통합지원’ 정책 중단을 요구하며 기자회견을 열고 있다 ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲학비노조 경기지부 관계자가 31일 경기도교육청 앞 기자회견에서 ‘학생맞춤통합지원’ 정책 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 수원시민신문에도 실립니다.

경기도교육청이 추진 중인 '학생맞춤통합지원' 정책을 둘러싸고 교육·학부모 단체들이 강하게 반발하고 나섰다. 이들은 경기도교육청이 예고한 전화 기반 지원 체계가 학생의 삶을 행정 민원처럼 처리하는 방식이라며 즉각 중단을 요구했다.경기교육연대포럼, 경기미래교육자치포럼, 정치하는엄마들, 참교육을 위한 전국학부모회 경기지부, 평등교육 실현을 위한 경기학부모회, 전국학교비정규직노동조합 경기지부는 2025년 12월 31일 오전 경기도교육청 남부청사 앞에서 기자회견을 열고, 경기도교육청이 도입을 예고한 '온콜 1600-8272' 시스템의 전면 재검토를 촉구했다.앞서 임태희 경기도교육감은 지난해 12월 26일 SNS를 통해 "학생맞춤통합지원의 실행과 책임을 교육청이 맡겠다"며 전화 한 통으로 위기 학생 지원을 연계·관리하는 이른바 '온콜' 시스템 도입 계획을 밝혔다. 이에 대해 단체들은 "복합적인 어려움을 겪는 학생의 삶은 전화 상담으로 해결될 수 없다"며 "학생 지원의 책임을 콜센터 방식으로 분산·외주화하는 정책"이라고 비판했다.이날 기자회견에서 전국학교비정규직노동조합 경기지부 최진선 지부장은 "학생맞춤통합지원의 핵심은 인력과 구조"라며 "교육복지사 증원이나 현장 지원 강화 없이 콜센터를 대책으로 내놓는 것은 책임 회피"라고 지적했다. 이어 "아이들의 삶을 전화 상담으로 해결할 수 있다는 발상 자체가 현장을 고려하지 않은 행정"이라고 덧붙였다.정치하는엄마들 김숙영 공동대표는 "학생맞춤통합지원은 학교와 교사를 중심으로 지역사회가 함께 책임지는 제도"라며 "학교는 알리기만 하고 이후 과정은 분리하겠다는 온콜 방식은 통합지원이 아니라 책임 분리 선언"이라고 말했다. 김 대표는 이어 "학생의 어려움을 교육의 문제에서 행정 처리 대상으로 격하시킨 정책"이라고 비판했다.구민서 평등교육 실현을 위한 경기학부모회 사무국장은 "지원이 필요한 아이들이 '신속 처리 대상'처럼 취급되는 정책에 깊은 상처를 받았다"며 "학생을 선별·관리의 대상으로 보는 체계가 아니라, 학교 안에서 관계를 회복하고 아이의 속도에 맞춰 동행하는 지원으로 전면 재설계해야 한다"고 강조했다.단체들은 "현재 경기도 25개 교육지원청의 학생맞춤통합지원 담당 인력이 1~3명에 불과해 수백 개 학교를 담당하는 구조"라며 "인력과 예산 없이 정책을 강행할 경우 현장 혼란과 책임 전가만 반복될 것이"라고 우려했다. 뿐만 아니라 "아이들의 위기는 속도의 문제가 아니라 관계와 책임의 문제"라며 교사·학부모·학생의 목소리를 반영한 전면 재검토를 요구했다.한편 경기도교육청이 내세운 '온콜' 방식은 교사의 부담을 덜겠다는 명분과 달리, 학생 지원의 책임을 구조적으로 분산·지연시킬 수 있다는 시각이 나온다. 복합위기학생 문제 역시 단순한 처리의 대상이 아니라 사람과 관계, 지속적 개입이 필요하다는 우려가 제기된다. 인력과 시스템 보완 없이 전화번호를 앞세운 정책이 학생의 삶을 충분히 뒷받침할 수 있을지에 대한 근본적 성찰이 요구된다.