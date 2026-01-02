우리 동네 새해 인사는 "1지망 배정 축하합니다"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."○○ 엄마, 거기는 아직 애가 어리지? 우리 집은 난리야"
"어머, □□네는 1지망 되셨어요? 정말 축하드려요. 복 많이 받으세요."
12월 말, 우리 동네 아파트 단지에서 오간 인사다. 며칠 전 중학교 신입생 배정 결과가 발표되었기 때문이다. 몇 사람을 만나 이야기를 나누다 인터넷 커뮤니티를 확인해 보니, 천안 지역 맘카페에도 "1지망 성공했어요", "축하드립니다"라는 글이 잇따라 올라와 있었다. 연말·연초 덕담보다 먼저 "배정 축하합니다"라는 말이 오가는 풍경이었다.
과밀 학군에 사는 우리 동네 학부모들은 "혹시 떨어질까 걱정했다"라며 긴장과 안도의 감정을 함께 나눴다. 이 장면은 중학교 배정이 단순한 행정 절차가 아니라, 가정의 일상과 정서에 깊이 연결된 문제임을 보여준다.
11월 불당동 집회에서 시작된 논란
이번 일은 11월 4일 자 보도(중도일보
)에서 보듯 불당동 학부모비상대책위원회가 천안교육지원청 앞에서 집회를 열고, 불당동 내 중학교 입학 정원 감축에 반대하며 "기존 정원을 유지해 달라"고 요구한 것에서 시작됐다. 이들은 불당동 5개 초등학교 6학년 학생 수가 1167명인데, 불당중·불무중·월봉중 3개교의 2026학년도 입학정원이 957명으로 줄어 "약 200명 이상이 타 지역 학교로 배정될 가능성"을 문제 삼았다.
핵심 쟁점은 ▲ 과밀학급 해소를 위한 학급당 인원 감축(32명 → 29명) ▲ 학부모의 기존 정원·학급 규모 유지 요구가 충돌했다는 점이다. 특히 학부모들은 과밀 해소 이후 학생이 타 학군으로 분산되는 과정에서 통학 불편, 생활권 분리, 지역 공동체 해체로 이어질 가능성을 우려했다. 교육지원청은 학부모 요구를 일부 수용해 "2025학년도 수준으로 가배정을 조정"했으나, 배정 직전까지 정보 공유 과정에서 혼선이 이어지며 불안이 완전히 해소되지는 못했다. 교육지원청은 불무중 7개 교실 증축(2026~2027년) 계획과 중장기 학생 수 감소 추세를 제시하며 "2029년 경 자연 해소될 것"이라고 설명했다.
문제는 이후 학급당 인원 조정, 학급 수 증감, 증축 일정, 학생 수 전망 등 핵심 정보가 공식 안내보다 맘카페·커뮤니티를 통해 먼저 공유되면서, '캡처·전언 → 해석 → 재확산'의 경로가 반복되었다는 점이다. 이러한 정보 공백은 학부모 불안과 지역 여론의 온도 차를 더욱 키우는 결과로 이어졌다.
같은 학군 안에서 벌어진 '과밀·미달 양극화'
학군별 현황 자료를 보면, 현재 천안은 25명·28명·29명·32명 등 네 가지 학급당 인원 체제를 동시에 운영하고 있으며, 같은 학군 내에서도 25명과 32명이 공존하는 등 격차가 뚜렷하다. 1지망 희망 인원 역시 불무중·불당중·두정중 등 일부 학교에 수백 명이 몰리는 반면, 인근 학교는 정원의 절반에도 미달하는 현상이 나타난다. 이 구조는 "선호도가 높은 학교에 더 많은 학생을 밀집 배치하는 역설"을 야기하고 있다.
학교별 정원 대비 1지망 지원 격차를 비교하면 쏠림 현상은 더욱 분명해진다. 과밀 학교는 ▲ 불무중 +293명 ▲ 환서중 +122명 ▲ 두정중 +112명 ▲ 오성중 +100명이며, 반대로 ▲ 성정중 −189명, ▲ 쌍용중 −179명, ▲ 신방중 −119명과 같이 큰 폭의 미달이 발생한 학교도 있다. 이는 학군 간 문제가 아니라, 같은 학군 내부의 격차가 핵심임을 보여준다.
천안교육지원청 자료에 따르면, 정원과 1지망 희망 인원을 비교했을 때 같은 학군 내부에서 과밀과 미달이 동시에 발생하는 현상이 확인된다. 특히 서중부 학군 불무중은 정원 320명에 613명이 지원해 +293명으로 과밀 폭이 가장 컸고, 쌍용중·계광중·서여중은 정원에 미달했다.
이는 ▲ 특정 학교로의 선호 집중 ▲ 교통·주거권·생활권 영향 ▲ 학교 이미지 및 교육 프로그램 차이 등이 복합적으로 작용한 학교 단위 수요 편중 구조로 해석된다. 교육지원청은 증축 계획과 중장기 학생 수 감소 전망을 제시했지만, 향후 ▲ 학군 재조정 로드맵 ▲ 학급당 인원 감축의 단계·일정 ▲ 학교 간 선호도 격차 완화 전략 ▲ 학부모·교사 참여형 협의 구조를 함께 논의할 필요가 있다는 지적도 나온다.
"정보는 맘카페에서 먼저"… 공백이 불안을 키웠다
"어느 학교가 과밀인지?"
"학급 수가 줄어드는지?"
"증축 일정은 언제인지?"
배정 과정에서 학부모 다수는 서로 다른 궁금증들을 비공식 경로를 통해 먼저 접했다고 말한다. 공식 설명이 늦어지면서 소문 확산, 정보 해석 차이, 불안 증폭이 반복되는 구조가 나타났다.
새해를 앞두고 맘카페에 가득 채워진 문장은 "1지망 배정 축하합니다"였다. 이 문장은 개별 가정의 간절함을 보여주는 동시에, "우리 도시의 공교육 구조는 지금 어떤 방향으로 가고 있는가"
라는 질문을 남긴다. 중학교 배정은 단순한 결과 통보가 아니라, 우리 지역 교육의 격차를 비추는 거울이 되고 있다. 이번 논의가 특정 지역의 민원 사건을 넘어, 학군 내부 격차를 성찰하고 장기적 도시·교육계획으로 이어지는 계기가 되기를 바란다.
덧붙이는 글 | 기사 속 그래프와 사진은 배정 관련 설명회 자료와 현장 기록을 바탕으로 재정리한 것입니다. 지역 독자분들의 경험과 의견이 있다면 함께 나누고 싶습니다.